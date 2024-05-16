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Подозреваемый в убийстве сын судьи ОАСК Иван Аблов до сих пор на свободе, ему не избрали меру пресечения, - СМИ

Аблов Іван син судді ОАСК

Киевский районный суд Одессы 16 мая так и не рассмотрел ходатайство прокуроров Одесской областной прокуратуры об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Ивана Аблова, подозреваемого в убийстве. Иван Аблов - это сын судьи ныне ликвидированного Окружного административного суда Киева Евгения Аблова.

Об этом сообщает проект "Радіо Свобода" "Схеми", информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня по существу судебное заседание не состоялось из-за того, что сторона защиты заявила еще один отвод двум прокурорам из группы прокуроров по этому делу. По нашему мнению, изложенные доводы стороны защиты об отводе не соответствуют требованиям УПК Украины и направлены на то, чтобы умышленно затянуть рассмотрение ходатайства об избрании подозреваемому меры пресечения", - сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Следующее судебное заседание назначено на 14:30 21 мая.

Срок меры пресечения Ивана Аблова истек еще 26 апреля, у него нет процессуальных обязанностей. Как сообщали "Схеми", он свободно передвигается по Одессе. В распоряжении журналистов появилось фото за 14 мая, на котором Иван Аблов - в Одессе, за рулем автомобиля Land Cruiser 200, который принадлежит его матери.

син судді Аблова Іван

Одесские правоохранители подозревают Ивана Аблова в убийстве. По версии следствия, во время празднования Нового года между сыном скандального судьи и спортсменом Игорем Гергелем возникла ссора. Как сообщалось, Аблов-младший ударил Гергеля кухонным ножом и скрылся с места преступления. Полиция объявила его в розыск, но впоследствии он добровольно сдался. Суд избрал Ивану Аблову меру пресечения в виде содержания под стражей. Позже его отпустили под домашний арест.

Отец Ивана Аблова - судья ныне ликвидированного Окружного административного суда Киева Евгений Аблов. В декабре 2013-го этот судья обязал спецназовцев разогнать активистов Майдана, в 2017-м - признал законной схему закупки так называемых "рюкзаков Авакова", что позволило сыну тогдашнего министра внутренних дел избежать наказания.

Автор: 

Одесса (7868) судья (2644) убийство (6476) Евгений Аблов (22)


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Топ комментарии
+25
Яка феєрична новина - навіть коментувати особливо нічого ...
Новина чудово ілюструє справжню ситуацію в Україні і подальші її перспективи
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16.05.2024 21:22
+22
Я уже не знаю о чем думает наша власть после всех новостей последних двух лет. Такое ощущение что они съехали с катушек окончательно. Они реально считают себя бессмертными?
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16.05.2024 21:27
+14
Ну , він же не розвідник Роман Червінський, чому йому сидіти?
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16.05.2024 21:32
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Яка феєрична новина - навіть коментувати особливо нічого ...
Новина чудово ілюструє справжню ситуацію в Україні і подальші її перспективи
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16.05.2024 21:22 Ответить
а повістку чому не отримав?..
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16.05.2024 21:42 Ответить
ну добре, отримав він повістку , пішов в ЗСУ. виконав свій обовязок перед державою, а держава думає виконувати свій обовязок? тебе якесь судівське чмо в тилу безнаказано зарізати може а ти ***** про повісти ******, ДАУН
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17.05.2024 09:14 Ответить
А де твоє каяття за те, що ти приводив цю банду до влади в 2019-му разом з Аваковим
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16.05.2024 22:38 Ответить
а до 2019 все нормально було??
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17.05.2024 09:16 Ответить
було, було значно краще і прикининь! навіть долар був дешевшим
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17.05.2024 18:23 Ответить
нахер тобі дол.??? ти свинособака не патріот рублів? кувалдою тебе вагнерівською дібіл
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17.05.2024 20:58 Ответить
що ти стілько зокидуєшся образами до інших, тебе в садку інші діти били???
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17.05.2024 21:33 Ответить
ще й з невиправними наслідками...
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17.05.2024 21:36 Ответить
тебе кувалдою ******* а ти про курс дол думаєш???? ти найтупіший з свинособак
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17.05.2024 21:52 Ответить
прийми вже ті ліки...
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17.05.2024 22:30 Ответить
якщо курс дол впаде то свинособаки почнуть жити краще?
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17.05.2024 22:54 Ответить
я не знаю за свинособак, але тобі вже час прийняти ті кляті ліки
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17.05.2024 22:56 Ответить
ДАУН, ти не знає що свинособаки гвалтують пенсіонерів і дітей, відрізають голови і роблять різню??? Буча, Ізюм, Маріуполь??? Скільки **** вони ще повинні вбити і зруйнувати міст щоб ти почав думати??? яке ти жалке уйобище, вдавися **** дешевими доларами!!!!
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18.05.2024 20:02 Ответить
ну вчора прийняв ті пігулки, то до сьогоднішнього вечора заспокоїло, бачиш, діє.
прийми знов...
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18.05.2024 20:16 Ответить
який смисл в твоєму існуванню, тобі приносять долари задоволення коли навкруги війна горе смерть розруха,???
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18.05.2024 20:32 Ответить
Михайло Подоляк, я попрошу чергового лікаря забрати від вас смартфона, щоб ви не ********** на Цензорі...
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18.05.2024 20:38 Ответить
це гумор??, тобі самому смішно??? ти хоть розумієш що ти пишеш????
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18.05.2024 20:55 Ответить
ти свої коментарі, хворе на голову, перечитай, спамиш всюди без каплі змістовності, не смішно нікому, а подібні твоїм коментарі ще більше відволікають від суті питання яке підняте!
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18.05.2024 21:13 Ответить
ДАУН, причому тут твоя суть про повістку і долар?? і ще якогось подоляка припхав, ще раз пишу ти тупіший за свинособаку!!!!
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18.05.2024 23:26 Ответить
Ти ніби радієш з цього . По стилю Мунтян нагадуєш - була така адвокатша, ***** прокацаплена.
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17.05.2024 03:38 Ответить
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17.05.2024 07:00 Ответить
Я уже не знаю о чем думает наша власть после всех новостей последних двух лет. Такое ощущение что они съехали с катушек окончательно. Они реально считают себя бессмертными?
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16.05.2024 21:27 Ответить
Справа в тому , що вони мають рацію - хто їм що зробить ?
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16.05.2024 21:30 Ответить
Власть думает шо ей повезло с народом, раз он ей не мешает.
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17.05.2024 09:43 Ответить
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16.05.2024 21:28 Ответить
Ти б ще поссяв би проти вітру!
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16.05.2024 21:34 Ответить
Це Свириденко
https://censor.net/ua/news/3489788/svyrydenko_skasovuye_nakaz_pro_bronyuvannya_tehnologichnyh_kompaniyi
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17.05.2024 22:32 Ответить
Нічо, головне в ТЦК всі приходьте, і на дрони донатьте, тільки коли вас мажор насмерть зіб"є його навіть не посадять, но то таке, не на часі мабуть...

Країну врятують масові розтріли...
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16.05.2024 21:29 Ответить
Звісно , що після таких новин в людей виникне непереборне бажання швидко бігти в ТЦК , а перед цим все свої заощадження негайно задонатити на дрони !
sarkazm ...((
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16.05.2024 21:35 Ответить
я б людину з такою нещодавньою реєстрацією і не коментував би..
чого й іншим пропоную....
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17.05.2024 22:35 Ответить
Ну , він же не розвідник Роман Червінський, чому йому сидіти?
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16.05.2024 21:32 Ответить
Так! У мене те саме запитання!
Аблов же не оприлюднював інфу про зраду зеленського-єрмака?
Ні! - Значить, важких злочинів не здійснював!
А вбивство... Та то таке... Рашисти кожного дня вбивають когось з українців. То чому зе-мажорам не можна те саме?
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17.05.2024 00:42 Ответить
Бо вони Зе-каста. Не для них закони писані. Для них тепер Золота Зе-ера.
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16.05.2024 21:34 Ответить
в 2017-му - визнав законною схему закупівлі так званих "рюкзаків Авакова", Джерело:
А хто тоді був при владі ?
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16.05.2024 21:36 Ответить
У Пороха не було монобільшості, не було ручного уряду, він не міг знімати направо і наліво усіх кого забажає. Навіть у Кучми не було стільки влади, скільки зараз є у зеленої банди. Тому не плутайте.
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16.05.2024 21:54 Ответить
Зараз буде пєрєміріє і будуть вибори, і та банда переможе, бо тупо намалює собі 146%. І в нашому суді усі скажуть, що все по закону. І менти і прокурори їм у тому допоможуть, бо їх війна "не зачепила" завдяки зеленим.
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16.05.2024 21:57 Ответить
Про "пєрєміріє" повна маячня ...
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16.05.2024 21:58 Ответить
якщо ти не вкурсі, або навмисно тупиш, то авакяшка, то квота яйценюха, і та тварина тупорила, не давала звілььнити авакяшку, шантажуючи, що не даст ьголосів в ВР, потім той вірменсьький ублюдок кинув всіх.
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16.05.2024 23:45 Ответить
"Не все так однозначно... Всі однакові, всі крадуть... В Україні за 30 років не було некорумпованої влади..."
Я почав читати коменти згори, і здивувався, що люди на тебе накинулися.
А тут зрозумів. Ти адвокат диявола зе-шобли. Подібні на тебе намагаються виправдати злочини зе-покидьків подіями 30-річної давнини замість того, щоби протидіяти беззаконню, яке відбувається тут і зараз.
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17.05.2024 01:02 Ответить
ну типу ж так, ми (не ми бо ми його не обирали) а співгромадяни чули обіцянки, " що вони не такі"..
не які?.. є якийсь міжнародний рейтинг по абсурдній (не абсолютній) під час війни це саме абсурдна корупція!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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17.05.2024 20:47 Ответить
Я давно упевнився, що небачено нахабна корупція зе-шобли - це в першу чергу прикриття державної зради. От сказали би зе-покидьки мешканцям Вовчанська: "Ми вас продали кремлю за 500 млн...."
Певний, що з допомогою інших постраждалих вовчанці голими руками повідривали би ті, що по 17, в кожного плюгавого слуги урода включно з їхнім головним прутнеграєм.
А так зе-зрадники зізнаються "Ну так, ну вкрали на захисних спорудах трішки... А Порох би взагалі втік!" І вовчанці одразу "Ну так... Всі влади крали... То чому зеленським не можна..."
І цунамі народного обурення розтікається легким припливом...
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17.05.2024 21:04 Ответить
100% зеленський.
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17.05.2024 04:22 Ответить
ну 100% він був 1го березня 2022 року, зараз він 0%-вий
як кажуть проср@в свій шанс увійти в історію..
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17.05.2024 20:50 Ответить
пояснюю, бо 1ший тиждень він провів в укритті, а потім +- десь тоді виліз на "міжнародну арену", як "найвпливовіший"!
якщо я щось десь помилився -- киньте в мене кросівками, бажано "umbro", бо інші бренди лайно
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17.05.2024 20:52 Ответить
Сина судді тяжко пов"язати - в нього імунітет
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16.05.2024 21:40 Ответить
******** рило.
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16.05.2024 21:41 Ответить
Луценко був найкращій прокурор. Гарна реформа суда -рука руку мое. В мене із трьох знайомих не змогли стати суддями три. КралБрал95 тут не до сього.
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16.05.2024 21:48 Ответить
Луценко вже 5 років НЕ генпрокурор. На якого біса його зараз згадувати?
Реформи проводить не генпрокурор, а верховна зрада.
А чим займалася зе-шобла 5 років?
Де обіцяний "закон один для всіх"?
Де "весна прийде будемо саджати"?
Де "всі ми преЗЕденти"?
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17.05.2024 01:09 Ответить
А був би це звичайний тракторист. Де б він вже був?
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16.05.2024 21:53 Ответить
Тракторист за кермом автомобіля Land Cruiser 200, який належить його матері..?
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16.05.2024 22:00 Ответить
Таке зараз не на часі...всі сили повинні бути кинуті на відлов ухилянтів.
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16.05.2024 22:11 Ответить
Може треба хоч одного злочинця засудити ,чи підстрелити ?
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16.05.2024 22:31 Ответить
Зараз війна і смертну кару потрібно повернути до її закінчення.
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17.05.2024 04:28 Ответить
кому воевать, кому жировать, это Украина сегодня
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17.05.2024 07:51 Ответить
Нам треба 71 річного,який стріляв у фіцо і таких нам треба багато і тоді буде порядок.
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17.05.2024 08:47 Ответить
Не треба ля-ля. Вороги України ухилянти і Порошенко, а не корумповане ********** при владі. Зебіла нє *******!
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17.05.2024 08:59 Ответить
Порошенко це так собі, головний ворог зелених це Залужний. Це зрозуміло навіть у дитячому садочку
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17.05.2024 09:51 Ответить
Самый лучший аккумулятор - сын прокурора. Никогда не сядет.
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17.05.2024 10:22 Ответить
А нічогенько так наїв собі абло!
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17.05.2024 11:27 Ответить
Суд в Одесі за так працює, чи папаша таки платить? Бо схема увода от отвєтственності проста як двері в ОПі. Шас відводи прокурору ( по черзі) потім будуть відводи суддям ( за згодою). Використають секретарку, яка запізно повідомлення відправлятиме. А там відпустки. І всьо такоє. Пилюка вляжеться, потерпілим компенсація і перекваліфікація на стан сильного душевного хвилювання ( підорком обізвав) а тоді условка.
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17.05.2024 12:27 Ответить
 
 