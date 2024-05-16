Подозреваемый в убийстве сын судьи ОАСК Иван Аблов до сих пор на свободе, ему не избрали меру пресечения, - СМИ

Киевский районный суд Одессы 16 мая так и не рассмотрел ходатайство прокуроров Одесской областной прокуратуры об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Ивана Аблова, подозреваемого в убийстве. Иван Аблов - это сын судьи ныне ликвидированного Окружного административного суда Киева Евгения Аблова.

Об этом сообщает проект "Радіо Свобода" "Схеми", информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня по существу судебное заседание не состоялось из-за того, что сторона защиты заявила еще один отвод двум прокурорам из группы прокуроров по этому делу. По нашему мнению, изложенные доводы стороны защиты об отводе не соответствуют требованиям УПК Украины и направлены на то, чтобы умышленно затянуть рассмотрение ходатайства об избрании подозреваемому меры пресечения", - сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Следующее судебное заседание назначено на 14:30 21 мая.

Срок меры пресечения Ивана Аблова истек еще 26 апреля, у него нет процессуальных обязанностей. Как сообщали "Схеми", он свободно передвигается по Одессе. В распоряжении журналистов появилось фото за 14 мая, на котором Иван Аблов - в Одессе, за рулем автомобиля Land Cruiser 200, который принадлежит его матери.

Одесские правоохранители подозревают Ивана Аблова в убийстве. По версии следствия, во время празднования Нового года между сыном скандального судьи и спортсменом Игорем Гергелем возникла ссора. Как сообщалось, Аблов-младший ударил Гергеля кухонным ножом и скрылся с места преступления. Полиция объявила его в розыск, но впоследствии он добровольно сдался. Суд избрал Ивану Аблову меру пресечения в виде содержания под стражей. Позже его отпустили под домашний арест.

Отец Ивана Аблова - судья ныне ликвидированного Окружного административного суда Киева Евгений Аблов. В декабре 2013-го этот судья обязал спецназовцев разогнать активистов Майдана, в 2017-м - признал законной схему закупки так называемых "рюкзаков Авакова", что позволило сыну тогдашнего министра внутренних дел избежать наказания.