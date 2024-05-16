Подозреваемый в убийстве сын судьи ОАСК Иван Аблов до сих пор на свободе, ему не избрали меру пресечения, - СМИ
Киевский районный суд Одессы 16 мая так и не рассмотрел ходатайство прокуроров Одесской областной прокуратуры об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Ивана Аблова, подозреваемого в убийстве. Иван Аблов - это сын судьи ныне ликвидированного Окружного административного суда Киева Евгения Аблова.
Об этом сообщает проект "Радіо Свобода" "Схеми", информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня по существу судебное заседание не состоялось из-за того, что сторона защиты заявила еще один отвод двум прокурорам из группы прокуроров по этому делу. По нашему мнению, изложенные доводы стороны защиты об отводе не соответствуют требованиям УПК Украины и направлены на то, чтобы умышленно затянуть рассмотрение ходатайства об избрании подозреваемому меры пресечения", - сообщили в Одесской областной прокуратуре.
Следующее судебное заседание назначено на 14:30 21 мая.
Срок меры пресечения Ивана Аблова истек еще 26 апреля, у него нет процессуальных обязанностей. Как сообщали "Схеми", он свободно передвигается по Одессе. В распоряжении журналистов появилось фото за 14 мая, на котором Иван Аблов - в Одессе, за рулем автомобиля Land Cruiser 200, который принадлежит его матери.
Одесские правоохранители подозревают Ивана Аблова в убийстве. По версии следствия, во время празднования Нового года между сыном скандального судьи и спортсменом Игорем Гергелем возникла ссора. Как сообщалось, Аблов-младший ударил Гергеля кухонным ножом и скрылся с места преступления. Полиция объявила его в розыск, но впоследствии он добровольно сдался. Суд избрал Ивану Аблову меру пресечения в виде содержания под стражей. Позже его отпустили под домашний арест.
Отец Ивана Аблова - судья ныне ликвидированного Окружного административного суда Киева Евгений Аблов. В декабре 2013-го этот судья обязал спецназовцев разогнать активистов Майдана, в 2017-м - признал законной схему закупки так называемых "рюкзаков Авакова", что позволило сыну тогдашнего министра внутренних дел избежать наказания.
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прийми знов...
https://censor.net/ua/news/3489788/svyrydenko_skasovuye_nakaz_pro_bronyuvannya_tehnologichnyh_kompaniyi
Країну врятують масові розтріли...
sarkazm ...((
чого й іншим пропоную....
Аблов же не оприлюднював інфу про зраду зеленського-єрмака?
Ні! - Значить, важких злочинів не здійснював!
А вбивство... Та то таке... Рашисти кожного дня вбивають когось з українців. То чому зе-мажорам не можна те саме?
А хто тоді був при владі ?
Я почав читати коменти згори, і здивувався, що люди на тебе накинулися.
А тут зрозумів. Ти адвокат
дияволазе-шобли. Подібні на тебе намагаються виправдати злочини зе-покидьків подіями 30-річної давнини замість того, щоби протидіяти беззаконню, яке відбувається тут і зараз.
не які?.. є якийсь міжнародний рейтинг по абсурдній (не абсолютній) під час війни це саме абсурдна корупція!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Певний, що з допомогою інших постраждалих вовчанці голими руками повідривали би ті, що по 17, в кожного плюгавого слуги урода включно з їхнім головним прутнеграєм.
А так зе-зрадники зізнаються "Ну так, ну вкрали на захисних спорудах трішки... А Порох би взагалі втік!" І вовчанці одразу "Ну так... Всі влади крали... То чому зеленським не можна..."
І цунамі народного обурення розтікається легким припливом...
як кажуть проср@в свій шанс увійти в історію..
якщо я щось десь помилився -- киньте в мене кросівками, бажано "umbro", бо інші бренди лайно
Реформи проводить не генпрокурор, а верховна зрада.
А чим займалася зе-шобла 5 років?
Де обіцяний "закон один для всіх"?
Де "весна прийде будемо саджати"?
Де "всі ми преЗЕденти"?