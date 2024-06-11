На Закарпатье судья Шепетко выпустила под залог в 980 тыс. грн криминального авторитета Дребитко. ФОТО

Судья ужгородского горрайонного суда Ирина Шепетко выпустила под залог бывшего криминального авторитета и "смотрящего за Закарпатьем" Евгения "Белого" Дребитко.

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола, информирует Цензор.НЕТ.

"Третий год в стране идет война, но ужгородские судьи в своем мире живут - продают дела и отпускают преступников на волю.

Стало известно, что судья Ужгородского горрайонного суда Ирина Шепетко, назначила Дребитку Евгению по прозвищу "Белый" залог в 980 тысяч гривен (всего около $23 000) и таким образом позволила выйти на свободу мукачевцу", - написал Глагола в телеграм-канале.





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