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На Закарпатье судья Шепетко выпустила под залог в 980 тыс. грн криминального авторитета Дребитко. ФОТО

Судья ужгородского горрайонного суда Ирина Шепетко выпустила под залог бывшего криминального авторитета и "смотрящего за Закарпатьем" Евгения "Белого" Дребитко.

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола, информирует Цензор.НЕТ.

Суддя ужгородського міськрайонного суду Ірина Шепетко

"Третий год в стране идет война, но ужгородские судьи в своем мире живут - продают дела и отпускают преступников на волю.

Кримінальний авторитет Дребітко

Стало известно, что судья Ужгородского горрайонного суда Ирина Шепетко, назначила Дребитку Евгению по прозвищу "Белый" залог в 980 тысяч гривен (всего около $23 000) и таким образом позволила выйти на свободу мукачевцу", - написал Глагола в телеграм-канале.

Справа авторитета Дребітко
Справа авторитета Дребітко

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Автор: 

криминалитет (602) судья (2647) Закарпатская область (2586)


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Топ комментарии
+20
Закон виписав портнов... Насправді достатньо однієї простої зміни - заборонити випускати під заставу при підозрі у вчиненні тяжких чи особливо тяжких злочинів.
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11.06.2024 21:15
+16
Вкотре повторюю - всі реформи треба було починати з тотальної зачистки кримінальної банди під назвою "Судді України"! Витрусити і розкуркулити до сьомого коліна та пересадити! Набирати з наших учнів юридичних ВУЗів теж нема сенсу - там теж все корумповано і там їхні діти і родичі! Набрати суддів з ЄС! Потім взятись за прокурорів, СБУ (не тих, що воюють) та ін. Тільки тоді може бути шанс на очищення!
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11.06.2024 21:26
+12
А він ВЛК пройшов???
Я так гадаю повістки то не для "еліти", хай навіть кримінальної...
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11.06.2024 21:26
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Дявчині дали вибір або візьмеш гроші або по кругу пустим і зробим відео
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11.06.2024 20:57 Ответить
А може за набір косметики і шампунь-кондиціонер, судячи з фото. )
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11.06.2024 21:18 Ответить
А чи вона спала-їла перед цим вироком? на мордоворота лиш поглянь... БЛД на КОСМЕТИКУ!!!
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11.06.2024 22:46 Ответить
То нехай йде пиріжками на вокзал торгувати, якщо кишка тонка. Чи вона бідося не знала, чим буде займатись?
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11.06.2024 22:54 Ответить
нам би нетряпку по курсу його здібностей направити ...
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11.06.2024 22:58 Ответить
Може дявчина не ту спеціальність обрала, раз боїться?
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11.06.2024 22:07 Ответить
Зарплату має 120-140 тисяч гривень, - хай відробляє. Або нехай йде санітаркою на мінімалку.
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11.06.2024 23:04 Ответить
Ну! А прикінулася такою нещасною що ніби буї смокче за їжу біля Паланку.
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11.06.2024 23:27 Ответить
ЗЄ-льоний бардак в Державі !!!!!
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11.06.2024 22:12 Ответить
Ну, по-перше, не суддя Шепетко, а колегія з трьох суддів, де суддя Шепетко - лише головуюча. Рішення приймається більшістю голосів суддів, які входять до колегії, хоча головуюча і готує проект.

По-друге, що за мода подавати такі заголовки "звільнила кримінального авторитета" . . . Не звільнила, а продовжила йому строк на 2 місяці (1), так, під заставу - ну так закон це передбачає (2). Мала застава ? Якщо він сидить не перший день (а я так розумію, що не перший день), то по всіх стандартах поступово застава має зменшуватися, бо слідство відбулося чи вже тривалий час відбувається, отже підозрюваний має дедалі менше шансів протидіяти збору доказів . . . Тому застава завжди з часом падає, падає і падає, аж до тих пір поки не стане посильною для підозрюваного і він не знайде можливості її сплатити. У справі Князєва те саме, наприклад. Так каже Європейський суд з прав людини робити.

І по-третє, журналістам поняття "презумпції невинуватості" невідоме, очевидно. Ярлики понавішували одразу і все, караул.

По-четверте, при сплаті застави є так звані обов'язки (відмічатися, не покидати місце проживання без дозволу слідчого). Якщо порушить, заставу спишуть в бюджет, а його будуть ловити. Коли зловлять - посадять вже без застави. Такий закон. Хочете по-іншому - пишіть закони по-іншому.

То що не так колегія суддів зробила ?
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11.06.2024 21:03 Ответить
Закон виписав портнов... Насправді достатньо однієї простої зміни - заборонити випускати під заставу при підозрі у вчиненні тяжких чи особливо тяжких злочинів.
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11.06.2024 21:15 Ответить
Ну тоді судді будуть на Ланосах їздити а не на Крузаках
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11.06.2024 23:07 Ответить
Та вони і до портновсього КПК на Лайносах не їздили...
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12.06.2024 00:27 Ответить
За ст. 12 Кримінального кодексу тяжкий злочин - це все, за що передбачено покарання понад 170 тис. грн. штрафу або понад 5 років позбавлення волі.

Наприклад, ч. 3 ст. 176 КК України (від 3 до 6 років - понад 5, значить вже важкий злочин) : службова особа, якийсь дрібний клерк, використовує на роботі службовий комп'ютер, але виявилося, що софт не весь ліцензійний. Порушення авторських прав злочин - "Незаконне використання комп'ютерної програми службовою особою, що завдало значної шкоди (20 і більше неоподатковуваних мінімумів доходів громадян). В цілях КК України НМДГ - це половина соціальної податкової пільги, тобто 1514 грн. у 2024 році. Значить 20 * 1514 = 30280 грн. Тобто якщо ліцензії на програмне забезпечення на компі чиновника (який може і не він поставив, поняття не має, що там ІТшники адміністрації робили, АЛЕ Ж ТИ ПОТІМ ДОКАЗУЙ, ЩО НЕ ЗНАВ) - Windows, Office, антивірус коштують разом дорожче 740 доларів, що цілком реально, згідно Вашої пропозиції, СІЗО без права на заставу.

Ваше прізвище не Берія, випадково ?
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14.06.2024 15:52 Ответить
Не переконаєте ви бидлоту.
Основам права, юриспруденції,в школах треба навчати.
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11.06.2024 21:43 Ответить
Це для 73 % вислів,а для юристів це зегндство
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11.06.2024 21:51 Ответить
Впевнений, інші двоє підмахнули ухвалу не читаючи
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11.06.2024 22:20 Ответить
"єйо питалі!" (С) ))
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11.06.2024 21:04 Ответить
Балоги-балоги---кругом одни балоги!
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11.06.2024 21:11 Ответить
всіх трьох суддів на весь термін війни в госпіталь в молодше молодшого медичного персоналу. нехай судна носять і білизну якісно полощуть
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11.06.2024 21:15 Ответить
Під час Другої Світової таких "сматрящіх" одразу до стінки ставили як в Німеччині так і сересері
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11.06.2024 21:17 Ответить
А він ВЛК пройшов???
Я так гадаю повістки то не для "еліти", хай навіть кримінальної...
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11.06.2024 21:26 Ответить
Ви такий смішний! Він інвалід всіх воїн, контужений, незрячий, 5 дітей, студент, заброньований Баложатником та громадянин іншої країни...
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11.06.2024 21:32 Ответить
Вкотре повторюю - всі реформи треба було починати з тотальної зачистки кримінальної банди під назвою "Судді України"! Витрусити і розкуркулити до сьомого коліна та пересадити! Набирати з наших учнів юридичних ВУЗів теж нема сенсу - там теж все корумповано і там їхні діти і родичі! Набрати суддів з ЄС! Потім взятись за прокурорів, СБУ (не тих, що воюють) та ін. Тільки тоді може бути шанс на очищення!
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11.06.2024 21:26 Ответить
Є такий собі Сакварелідзе, який брильянтових прокурорів взяв за жопу при Порошенкові.
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11.06.2024 23:10 Ответить
шепітко і дебілко - в когось є щє питання за український суд?
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11.06.2024 21:26 Ответить
а презіком у обох ЗЄ-лєнський....

ду-май-тє !
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11.06.2024 22:15 Ответить
та там 4 розмір!
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11.06.2024 21:32 Ответить
Троє обвинувачуваних, і дев'ять захисників
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11.06.2024 21:57 Ответить
Прекрасно!
Теперь она тоже купит себе Порше
Как и телка зам генпрокурора
Надо же исправить эту несправедливость!
Целый СУДЬЯ и какая - то телка
Мне за судью обидно даже...
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11.06.2024 22:02 Ответить
На Закарпатті суддя Шепетко звільнила під заставу 980 тис. грн кримінального авторитета Дребітко

Очевидно, з великої поваги - авторитет же ж!
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11.06.2024 22:03 Ответить
Ну хтось же має "прісматрівать" за ЗакарпУттям
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11.06.2024 22:09 Ответить
Мукачівські на постої там все цинкували
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11.06.2024 23:11 Ответить
Ківаловські студенти теж найкращі, але... Яблуко падає поряд яблук що згнили.
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11.06.2024 22:20 Ответить
А прокурорські що ? Знову усі в білому ? Напевне, Коля Константа бикує.
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11.06.2024 22:21 Ответить
Шапка бланку сама за себе говорить -УХВАЛА ІМЕНЕМУКРАЇНИ (без пробілу). Чи то повноваження від імені не тим дали, чи то з іменем щось не те. Якось так, головне демократично.
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11.06.2024 22:32 Ответить
🤣🤣то бланк від Е(І)МINEMa Краіни(цілоі)!!🤣🤣
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11.06.2024 22:49 Ответить
ОДНА БАНДА.. КОМУ Ж РОБИТИ ЗАМОВЛЕННЯ СУДДЯМ ТА ПРОКУРОРАМ ЯК НЕ ТАКИМ ЗАКОННІКАМ..ВОНО БАГАТО ЗНАЄ..
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11.06.2024 22:48 Ответить
СУДИ ПОРТНОВА , СБУ ТА УСІ ІНШІ ПРАВОХОРОННІ СТРУКТУРИ У ТАТАРОВА, ІНФРАСТРКТУРА У ШУРМИ, МІНІСТР ОБОРОНИ від АХМЄТОВА (він для себе бідного татарина вивчив в ГАМЕРИКАХ, збагатив усю сім"ю, зробив їх американцями, мабуть й свій бізнес там під ними пристроїв ) , ПРЕМ"ЄР ВІД АХМЄТОВА , СТРАТЕГІЧНІ ГАЛУЗІ у кращого менеджера АГРАРНОГО МАГНАТА Ахмєтова .
НАГАДУЮ
АХМЄТОВ ЗАКОННИЙ БАТЬКО ВІЙНИ як КУЧМА БАТЬКО ОЛІГАРХІЇ
А ВСЕ ЦЕ ПЕРЕЛІЧЕНЕ ЗАРАЗ ПІД РЕГЕНТОМ НЕТРЯПКИЯКОЇСЬ ЄРМАКОМ у Кремлі в побуті КОЗИРЕМ!

Увесь бізнес головного олігархату ПРи держгодівниці Єрмака завʼязані на РАШКУ

БАЙДЕНЕ ЧОМУ НЕ КЛИЧЕШ НАС В НАТО?
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11.06.2024 22:57 Ответить
Байден про засудження сина: Я президент, але також і батько

НОВИНИ - ВІВТОРОК, 11 ЧЕРВНЯ 2024, - https://www.eurointegration.com.ua/authors/pavlyuk/ ОЛЕГ ПАВЛЮК УП



Президент США Джо Байден підтвердив, що приймає вирок своєму сину Гантеру у федеральній справі про незаконне зберігання зброї, де його визнали винним за всіма трьома пунктами обвинувачення.
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11.06.2024 23:23 Ответить
Ця суддя також повинна сидіти на лаві підсудних
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12.06.2024 01:33 Ответить


Перевертні прокувори і судді, це Слуги у бандюків
у Слуг мафії жадібних - ЗЕбілів корупціонерів. $
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12.06.2024 03:42 Ответить
напевно він ліпше Червінського
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12.06.2024 09:52 Ответить
Кажіть все шо завгодно - а дівчинка файна - чи машинку, чи дачку отримала. Особливо не напружуючись.
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12.06.2024 19:51 Ответить
Дев'ять захисників. Дев'ятеро !!! Тай так... Війна?
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13.06.2024 12:12 Ответить
 
 