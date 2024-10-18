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Прикордонники затримали 19 чоловіків, які за вказівками з телеграм-каналу намагалися потрапити в Молдову. ФОТО

Прикордонники Подільського загону під час реалізації оперативної інформації затримали неподалік від кордону з Молдовою дві групи порушників, в одній було 8, в іншій - 11 чоловіків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Державна прикордонна служба України.

Як діяли ухилянти?

Охочі незаконно перетнути держрубіж звернулися по допомогу до організатора через телеграм-канал, де за 3-5 тисяч доларів США отримали онлайн-вказівки з навігації.

Згідно з вказівками адміна, чоловіки прибули до точки збору в Подільському районі та поділилися на дві групи, аби бути більш мобільними та найменш помітнішими прикордонникам. Усіх шанувальників пішої прогулянки затримали за декілька кілометрів до держрубежу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На човні через Тису або через офіційні пункти пропуску - затримали керівника благодійного фонду, який допомагав ухилянтам

Через телеграм-канал отримали вказівки про перетин кордону
Через телеграм-канал отримали вказівки про перетин кордону

За спробу незаконного перетинання державного кордону України щодо порушників складені адмінпротоколи за ч.2 ст.204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання кордону".

Нагадаємо, за даними ДПСУ, щонайменше 40 людей втратили життя під час спроб незаконно перетнути кордон. Більшість таких випадків траплялися на річках.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6128) Молдова (2086) ухилянти (988)


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Топ коментарі
+6
Отак, 19 чоловіків. А одного депутата затримати не можуть.
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18.10.2024 10:40 Відповісти
+6
Я не розумію, куди втікають виборці Зе? Ви ж зробили тут країну мрій, то нам йти захищати вашу країну, а ви драпака навіть до Молдови, бо там виявляється краже, ніж у "Зеленій країні мрій"?
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18.10.2024 10:42 Відповісти
+5
Звичайно знаю, бо там, біля кордону часто буваю і зустрічаю тих, хто вибирав Потужного і валить з України. Там села, що проходять біля кордону завалені покинутими авто, там є спеціальні "стежки" для тих, хто добре заплатив і кому потрібно. І не роби з себе розумника, ви і такі як ви показали себе у 2019 році і до цього часу не зрозуміли своєї помилки, кидаєтеся лайном і брехнею на тих, хто розповідає правду і тикає вас писком у зелене лайно.
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18.10.2024 11:23 Відповісти
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Отак, 19 чоловіків. А одного депутата затримати не можуть.
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18.10.2024 10:40 Відповісти
Я не розумію, куди втікають виборці Зе? Ви ж зробили тут країну мрій, то нам йти захищати вашу країну, а ви драпака навіть до Молдови, бо там виявляється краже, ніж у "Зеленій країні мрій"?
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18.10.2024 10:42 Відповісти
Дурню, ти точно знаєш за кого вони голосували?
І кому це "нам" захищати країну, ти ж точно нічого і нікого не захищаєш.
І чому це "вашу" країну, ти її своєю не вважаєш?
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18.10.2024 10:57 Відповісти
Дурнику, прочитай те, про що я написав. Навіть якщо з 19-ти втікачів 73% голосували за Зе, тоо мабуть то і є більшість? Там написано їхню "Зелену країну мрій,":

Я розповім Вам про Україну своєї мрії.

Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народженнях.

Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду в Інтернеті.

Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».

Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.

Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.

Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.

Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.

Де підставою призначення на посаду стають розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.

Де дороги є, а дурнів - немає.

Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.

Україна, в яку повертаються.

Україна, якою ми будемо пишатись та цінувати, а всі решта - знати і поважати.

Україна - з якої не поїдуть наші діти.

А тепер про те, як це зробити.

Те, що я презентую - це не просто моя програма. Це мої цінності. Це те, у що я вірю і чому готовий служити.

Народовладдя через референдуми

Одразу хочу запевнити - іду на один термін, щоб змінити систему заради майбутнього.

Торгувати принципами, репутацією, країною заради збереження влади не стану. Буду чесним та відданим Україні та передам її в руки нового покоління політиків.

Хочу нагадати, що саме воля народу, висловлена на референдумі 1 грудня 1991 року - народила Україну як державу. З того часу в нас не було референдумів, на яких народ би щось вирішував.

Мій перший законопроект: «Про народовладдя». У ньому ми разом закріпимо механізм, за яким тільки Народ України буде формувати основні завдання для влади через референдуми та інші форми прямої демократії. В ******** Україні це повинно відбуватись із максимальним використанням новітніх технологій.

Людина - вища цінність

Держава для Людини, а не Людина для держави. Повага до людської гідності повинна стати основним принципом у діяльності держави. Реформи повинні позитивно відображатись на кожній Людині, а не на десятьох сім'ях.

Моя мета побудувати державу, яка надає своїм громадянам якісний сервіс. Для цього потрібно максимально скоротити кількість функцій держави.

Менше Держави в житті Людини, більше Людини в житті Держави!

Справедливість і Рівність усіх перед Законом

Справедливість - основа довіри у суспільстві. Немає довіри - немає держави.
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18.10.2024 11:15 Відповісти
Не треба мені тут стіну тексту у відповідь кидати.

Дурню, ти точно знаєш за кого вони голосували?
І кому це "нам" захищати країну, ти ж точно нічого і нікого не захищаєш.
І чому це "вашу" країну, ти її своєю не вважаєш?

Три питання, дай три відповіді, і не треба звиватися як вуж на сковорідці.
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18.10.2024 11:18 Відповісти
Звичайно знаю, бо там, біля кордону часто буваю і зустрічаю тих, хто вибирав Потужного і валить з України. Там села, що проходять біля кордону завалені покинутими авто, там є спеціальні "стежки" для тих, хто добре заплатив і кому потрібно. І не роби з себе розумника, ви і такі як ви показали себе у 2019 році і до цього часу не зрозуміли своєї помилки, кидаєтеся лайном і брехнею на тих, хто розповідає правду і тикає вас писком у зелене лайно.
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18.10.2024 11:23 Відповісти
це вже не малими групами атакують.
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18.10.2024 10:51 Відповісти
Це тільки ті, які не туди заплатили, а решта спокійно пройшли і поїхали далі. А ще решта заплатили ТЦК, інша частина МСЕК, ще інша депутатам і іх помічникам і отримали "білі квитки". Це і є законний бізгнес "слуг".
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18.10.2024 11:16 Відповісти
Заплатили бабло, щоб до в'язниці потрапити..прям номінанти на премію Дарвіна..могли б просто ігнорувати повістки й нашару сісти.

Таке врадення, що СБУ такі ТГ канали повідкривало - щоб ловити великими партіями й не бігати за ними ао лісам/горам..маршрут надали й потім відловили..
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18.10.2024 11:20 Відповісти
Це ще не зовсім дебіли, є ще такі, які башляють до 10 штук зелені і йдуть перепливати Тису, звичайно допливають на інший берег одиниці.
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18.10.2024 11:25 Відповісти
по якій статті до в'язниці?
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18.10.2024 14:10 Відповісти
Зацікавились як з категорії ухилянта до категорії засуджений потрапити?
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18.10.2024 19:17 Відповісти
- Буде гарна премія! - промовив командир прикордонної застави, закриваючи свій Телеграм канал.
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18.10.2024 11:24 Відповісти
Хіба цензор це філіал міністерства правди? Пишіть нормальні заголовки: "Функціонери злочинного режиму упоротих виродків, завадили 19 людям втекти з клоунського ГУЛАГУ"
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21.10.2024 15:32 Відповісти
 
 