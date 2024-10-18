Прикордонники затримали 19 чоловіків, які за вказівками з телеграм-каналу намагалися потрапити в Молдову. ФОТО

Прикордонники Подільського загону під час реалізації оперативної інформації затримали неподалік від кордону з Молдовою дві групи порушників, в одній було 8, в іншій - 11 чоловіків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Державна прикордонна служба України.

Як діяли ухилянти?

Охочі незаконно перетнути держрубіж звернулися по допомогу до організатора через телеграм-канал, де за 3-5 тисяч доларів США отримали онлайн-вказівки з навігації.

Згідно з вказівками адміна, чоловіки прибули до точки збору в Подільському районі та поділилися на дві групи, аби бути більш мобільними та найменш помітнішими прикордонникам. Усіх шанувальників пішої прогулянки затримали за декілька кілометрів до держрубежу.

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За спробу незаконного перетинання державного кордону України щодо порушників складені адмінпротоколи за ч.2 ст.204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання кордону".

Нагадаємо, за даними ДПСУ, щонайменше 40 людей втратили життя під час спроб незаконно перетнути кордон. Більшість таких випадків траплялися на річках.