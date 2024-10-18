Прикордонники затримали 19 чоловіків, які за вказівками з телеграм-каналу намагалися потрапити в Молдову. ФОТО
Прикордонники Подільського загону під час реалізації оперативної інформації затримали неподалік від кордону з Молдовою дві групи порушників, в одній було 8, в іншій - 11 чоловіків.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Державна прикордонна служба України.
Як діяли ухилянти?
Охочі незаконно перетнути держрубіж звернулися по допомогу до організатора через телеграм-канал, де за 3-5 тисяч доларів США отримали онлайн-вказівки з навігації.
Згідно з вказівками адміна, чоловіки прибули до точки збору в Подільському районі та поділилися на дві групи, аби бути більш мобільними та найменш помітнішими прикордонникам. Усіх шанувальників пішої прогулянки затримали за декілька кілометрів до держрубежу.
За спробу незаконного перетинання державного кордону України щодо порушників складені адмінпротоколи за ч.2 ст.204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання кордону".
Нагадаємо, за даними ДПСУ, щонайменше 40 людей втратили життя під час спроб незаконно перетнути кордон. Більшість таких випадків траплялися на річках.
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І кому це "нам" захищати країну, ти ж точно нічого і нікого не захищаєш.
І чому це "вашу" країну, ти її своєю не вважаєш?
Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
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Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.
Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
Де підставою призначення на посаду стають розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
Де дороги є, а дурнів - немає.
Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.
Україна, в яку повертаються.
Україна, якою ми будемо пишатись та цінувати, а всі решта - знати і поважати.
Україна - з якої не поїдуть наші діти.
А тепер про те, як це зробити.
Те, що я презентую - це не просто моя програма. Це мої цінності. Це те, у що я вірю і чому готовий служити.
Народовладдя через референдуми
Одразу хочу запевнити - іду на один термін, щоб змінити систему заради майбутнього.
Торгувати принципами, репутацією, країною заради збереження влади не стану. Буду чесним та відданим Україні та передам її в руки нового покоління політиків.
Хочу нагадати, що саме воля народу, висловлена на референдумі 1 грудня 1991 року - народила Україну як державу. З того часу в нас не було референдумів, на яких народ би щось вирішував.
Мій перший законопроект: «Про народовладдя». У ньому ми разом закріпимо механізм, за яким тільки Народ України буде формувати основні завдання для влади через референдуми та інші форми прямої демократії. В ******** Україні це повинно відбуватись із максимальним використанням новітніх технологій.
Людина - вища цінність
Держава для Людини, а не Людина для держави. Повага до людської гідності повинна стати основним принципом у діяльності держави. Реформи повинні позитивно відображатись на кожній Людині, а не на десятьох сім'ях.
Моя мета побудувати державу, яка надає своїм громадянам якісний сервіс. Для цього потрібно максимально скоротити кількість функцій держави.
Менше Держави в житті Людини, більше Людини в житті Держави!
Справедливість і Рівність усіх перед Законом
Справедливість - основа довіри у суспільстві. Немає довіри - немає держави.
Дурню, ти точно знаєш за кого вони голосували?
І кому це "нам" захищати країну, ти ж точно нічого і нікого не захищаєш.
І чому це "вашу" країну, ти її своєю не вважаєш?
Три питання, дай три відповіді, і не треба звиватися як вуж на сковорідці.
Таке врадення, що СБУ такі ТГ канали повідкривало - щоб ловити великими партіями й не бігати за ними ао лісам/горам..маршрут надали й потім відловили..