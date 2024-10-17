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Новини
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На човні через Тису або через офіційні пункти пропуску - затримали керівника благодійного фонду, який допомагав ухилянтам

У Львові затримали керівника благодійного фонду, який організував нелегальний трафік за кордон для військовозобов’язаних.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

 "За процесуального керівництва Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру 46-річному директору благодійної організації за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України)", - ідеться в повідомленні.

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Затримали керівника благодійного фонду, який допомагав ухилянтам виїхати

Яку схему вигадав підозрюваний?

За даними слідства, підозрюваний з корисливих мотивів налагодив схему незаконного переправлення військовозобов’язаних до Молдови чи Румунії.

Встановлено, що він підшукував чоловіків призовного віку, які не мають права на перетин держкордону під час війни, та за 7500 доларів США пропонував свої "послуги" – виїзд через офіційні пункти пропуску або поза їх межами на човні через річку Тиса.

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Затримали керівника благодійного фонду, який допомагав ухилянтам виїхати
Затримали керівника благодійного фонду, який допомагав ухилянтам виїхати
Затримали керівника благодійного фонду, який допомагав ухилянтам виїхати

Як повідомили правоохоронці, під час отримання частини коштів у розмірі 15 тисяч доларів США благодійника затримано у порядку ст. 208 КПК України. Наразі прокурори подали до суду клопотання про обрання для нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Автор: 

благодійність (575) Львів (3090) ухилянти (988)


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Топ коментарі
+3
Якщо хоч одного пристрілять "прі папиткє к бєгству", то ця свинська хвиля зупиниться.
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17.10.2024 20:30 Відповісти
+3
Ви для початку доведіть, що заборона на виїзд чоловіків є законною. Є рішення суду, які говорять, що ця заборона порушує Конституцію. І заяви про Конституцію "на паузі" повісьте собі в туалеті
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17.10.2024 21:33 Відповісти
+2
Подумав - благодіиник - але ж ні за бабоси
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17.10.2024 20:28 Відповісти
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Подумав - благодіиник - але ж ні за бабоси
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17.10.2024 20:28 Відповісти
Якщо хоч одного пристрілять "прі папиткє к бєгству", то ця свинська хвиля зупиниться.
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17.10.2024 20:30 Відповісти
Герой ти наш кровожерливий картонний. Чому не в армії?? Чому не на фронті???
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18.10.2024 04:54 Відповісти
Рюзкє не знають, що Ореста - це жіноче ім'я.
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18.10.2024 06:46 Відповісти
🤣🤣геройЧЛЕНИХА. ...геройЧЛЕНИНЯ🤣🤣🤣🤣геройСАМИНЯ🤣🤣🤣геройСАМИЦЯ
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18.10.2024 07:49 Відповісти
чому не на фронті така герой.........?????
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18.10.2024 07:50 Відповісти
Рюзке хіхікають, а українці знають, що в 30-х роках у Харкові працювала московська, лінгвістична комісія, котра вилучила з українських словників тисячі слів і замінила їх на російські, або наблизила по звучанню до російських.
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18.10.2024 10:02 Відповісти
от блін, такі стартапи знищуються....
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17.10.2024 20:38 Відповісти
Одні під виглядом волонтерів крадуть гуманітарку і авто псевдоправозахмстники і журналісти які перешкоджають роботі тцк і поліції і викладають в інтернет адвокати які відмазують ухилянтів
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17.10.2024 20:45 Відповісти
З окопу пишеш?
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17.10.2024 20:51 Відповісти
Про це тільки з окопу допустимо?
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17.10.2024 20:54 Відповісти
Обзивати інших людей ухилянтами і бути проти людей які борються із свавіллям поліції і тцк, прицьому не сидячи в окопі якось дивно. Якщо він за мобілізацію, має бути першим в тцк інакше це лицемірством називається
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17.10.2024 21:15 Відповісти
З окопу 🤣🤣🤣🤣який в дивані вирив
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18.10.2024 04:56 Відповісти
Ви для початку доведіть, що заборона на виїзд чоловіків є законною. Є рішення суду, які говорять, що ця заборона порушує Конституцію. І заяви про Конституцію "на паузі" повісьте собі в туалеті
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17.10.2024 21:33 Відповісти
Влад Яма ? Як там смітники в Америці ?
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17.10.2024 21:36 Відповісти
При чому американські смітники до незаконних дій української влади?
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17.10.2024 23:04 Відповісти
 
 