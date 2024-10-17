На човні через Тису або через офіційні пункти пропуску - затримали керівника благодійного фонду, який допомагав ухилянтам

У Львові затримали керівника благодійного фонду, який організував нелегальний трафік за кордон для військовозобов’язаних.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

"За процесуального керівництва Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру 46-річному директору благодійної організації за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України)", - ідеться в повідомленні.

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Яку схему вигадав підозрюваний?

За даними слідства, підозрюваний з корисливих мотивів налагодив схему незаконного переправлення військовозобов’язаних до Молдови чи Румунії.

Встановлено, що він підшукував чоловіків призовного віку, які не мають права на перетин держкордону під час війни, та за 7500 доларів США пропонував свої "послуги" – виїзд через офіційні пункти пропуску або поза їх межами на човні через річку Тиса.

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Як повідомили правоохоронці, під час отримання частини коштів у розмірі 15 тисяч доларів США благодійника затримано у порядку ст. 208 КПК України. Наразі прокурори подали до суду клопотання про обрання для нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.