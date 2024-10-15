Прикордонники затримали авто з трьома ухилянтами з Київщини, які намагалися потрапити до Румунії
Оперативні співробітники Чернівецького прикордонного загону спільно з представниками СБУ запобігли спробі незаконного перетинання державного кордону групою осіб на ділянці відділу "Порубне".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Державна прикордонна служба України.
У чому полягала схема?
Головний організатор схеми, місцевий житель, разом зі своїм помічником домовилися з трьома жителями Київської області, що доставлять їх до лінії державного кордону та вкажуть подальший маршрут руху до Румунії в обхід пунктів пропуску, за грошову винагороду в розмірі 8 тисяч євро з кожного.
У визначений час група чоловіків на легковому автомобілі висунулася в бік державного кордону, однак прикордонники зупинили авто та затримали порушників.
Яке покарання чекає на зловмисників?
Щодо організатора протиправної схеми та його помічника до ЄРДР внесені відомості за статтею 332 Кримінального кодексу України.
Щодо решти затриманих складені матеріали про адміністративне правопорушення.
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послідовникиконкуренти......
інакше ті хто давав присягу захищати Батьківщину, але ухилився від цих обовʼязків тебе спіймають і призначать ухилянтом, хоча ти НІКОЛИ някої присяги нікому не давав
Що ж так мєлочитися, може він тільки подумав втекти то вже растрєл.
-" Три колоска " вже бачили