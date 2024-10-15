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Новини
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Прикордонники затримали авто з трьома ухилянтами з Київщини, які намагалися потрапити до Румунії

Ухилянти намагалися потрапити до Румунії

Оперативні співробітники Чернівецького прикордонного загону спільно з представниками СБУ  запобігли спробі незаконного перетинання державного кордону групою осіб на ділянці відділу "Порубне".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Державна прикордонна служба України.

У чому полягала схема?

Головний організатор схеми, місцевий житель, разом зі своїм помічником домовилися з трьома жителями Київської області, що доставлять їх до лінії державного кордону та вкажуть подальший маршрут руху до Румунії в обхід пунктів пропуску, за грошову винагороду в розмірі 8 тисяч євро з кожного.

У визначений час група чоловіків на легковому автомобілі висунулася в бік державного кордону, однак прикордонники зупинили авто та затримали порушників.

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Яке покарання чекає на зловмисників?

Щодо організатора протиправної схеми та його помічника до ЄРДР внесені відомості за статтею 332 Кримінального кодексу України.

Щодо решти затриманих складені матеріали про адміністративне правопорушення.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6119) Румунія (1188) ухилянти (986)


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Топ коментарі
+11
Всі ухилянти глядачі 95 кварталу та у 2019 бачили звірства свинарчуків
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15.10.2024 17:31
+7
насправді, ухилянти затримали громадян України, які законно намагалися потрапити в Румунію, бо не існує ніяких законів які б омежували бажання громадян України виїхати в іншу країну
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15.10.2024 17:46
+5
коли ти знаходишся біля кордону, то має мати документи, які дозволяють там шарайопитися!
інакше ті хто давав присягу захищати Батьківщину, але ухилився від цих обовʼязків тебе спіймають і призначать ухилянтом, хоча ти НІКОЛИ някої присяги нікому не давав
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15.10.2024 17:55
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Вирвали з сімей останні заощадження і в ЗСУ. Довго тепер будуть все що втратили збирати...
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15.10.2024 17:29 Відповісти
Всі ухилянти глядачі 95 кварталу та у 2019 бачили звірства свинарчуків
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15.10.2024 17:31 Відповісти
У хмельницької "крупи" зявилися послідовники конкуренти......
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15.10.2024 17:37 Відповісти
Знову без суду ухилянти.
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15.10.2024 17:45 Відповісти
насправді, ухилянти затримали громадян України, які законно намагалися потрапити в Румунію, бо не існує ніяких законів які б омежували бажання громадян України виїхати в іншу країну
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15.10.2024 17:46 Відповісти
Ти забув доповнити- Через офіційний пункт пропуску маючи дозвільні документи.
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15.10.2024 18:29 Відповісти
та навіть якщо і просто лісом - покарання за незаконний перетин кордону - адміністративний штраф, а зовсім не те що собі вважають вбивці-ухилянти в погонах
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15.10.2024 18:48 Відповісти
а це як працює? Чи хтось допоміг? Ну так їде машина з 5 чуваками. Їх зупиняють. Водій так, та я маршрутка майже. екскурсія до кордону, 8 штук зелені взяв з кожного, збирався показати, як в Румунію за сигаретами пройти. А що, нізя було?
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15.10.2024 17:53 Відповісти
коли ти знаходишся біля кордону, то має мати документи, які дозволяють там шарайопитися!
інакше ті хто давав присягу захищати Батьківщину, але ухилився від цих обовʼязків тебе спіймають і призначать ухилянтом, хоча ти НІКОЛИ някої присяги нікому не давав
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15.10.2024 17:55 Відповісти
Ой! та вже б з квартири прям забирали
Що ж так мєлочитися, може він тільки подумав втекти то вже растрєл.
-" Три колоска " вже бачили
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15.10.2024 18:47 Відповісти
 
 