Прикордонники затримали авто з трьома ухилянтами з Київщини, які намагалися потрапити до Румунії

Оперативні співробітники Чернівецького прикордонного загону спільно з представниками СБУ запобігли спробі незаконного перетинання державного кордону групою осіб на ділянці відділу "Порубне".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Державна прикордонна служба України.

У чому полягала схема?

Головний організатор схеми, місцевий житель, разом зі своїм помічником домовилися з трьома жителями Київської області, що доставлять їх до лінії державного кордону та вкажуть подальший маршрут руху до Румунії в обхід пунктів пропуску, за грошову винагороду в розмірі 8 тисяч євро з кожного.

У визначений час група чоловіків на легковому автомобілі висунулася в бік державного кордону, однак прикордонники зупинили авто та затримали порушників.

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Яке покарання чекає на зловмисників?

Щодо організатора протиправної схеми та його помічника до ЄРДР внесені відомості за статтею 332 Кримінального кодексу України.

Щодо решти затриманих складені матеріали про адміністративне правопорушення.