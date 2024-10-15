Пограничники задержали авто с тремя уклонистами из Киевщины, пытавшимися попасть в Румынию
Оперативные сотрудники Черновицкого пограничного отряда совместно с представителями СБУ предотвратили попытку незаконного пересечения государственной границы группой лиц на участке отдела "Порубное".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Государственная пограничная служба Украины.
В чем заключалась схема?
Главный организатор схемы, местный житель, вместе со своим помощником договорились с тремя жителями Киевской области, что доставят их к линии государственной границы и укажут дальнейший маршрут движения в Румынию в обход пунктов пропуска, за денежное вознаграждение в размере 8 тысяч евро с каждого.
В определенное время группа мужчин на легковом автомобиле выдвинулась в сторону государственной границы, однако пограничники остановили авто и задержали нарушителей.
Какое наказание ждет злоумышленников?
В отношении организатора противоправной схемы и его помощника в ЕРДР внесены сведения по статье 332 Уголовного кодекса Украины.
В отношении остальных задержанных составлены материалы об административном правонарушении.
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послідовникиконкуренти......
інакше ті хто давав присягу захищати Батьківщину, але ухилився від цих обовʼязків тебе спіймають і призначать ухилянтом, хоча ти НІКОЛИ някої присяги нікому не давав
Що ж так мєлочитися, може він тільки подумав втекти то вже растрєл.
-" Три колоска " вже бачили