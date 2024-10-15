Пограничники задержали авто с тремя уклонистами из Киевщины, пытавшимися попасть в Румынию

Оперативные сотрудники Черновицкого пограничного отряда совместно с представителями СБУ предотвратили попытку незаконного пересечения государственной границы группой лиц на участке отдела "Порубное".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Государственная пограничная служба Украины.

В чем заключалась схема?

Главный организатор схемы, местный житель, вместе со своим помощником договорились с тремя жителями Киевской области, что доставят их к линии государственной границы и укажут дальнейший маршрут движения в Румынию в обход пунктов пропуска, за денежное вознаграждение в размере 8 тысяч евро с каждого.

В определенное время группа мужчин на легковом автомобиле выдвинулась в сторону государственной границы, однако пограничники остановили авто и задержали нарушителей.

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Какое наказание ждет злоумышленников?

В отношении организатора противоправной схемы и его помощника в ЕРДР внесены сведения по статье 332 Уголовного кодекса Украины.

В отношении остальных задержанных составлены материалы об административном правонарушении.