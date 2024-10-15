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Новости
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Пограничники задержали авто с тремя уклонистами из Киевщины, пытавшимися попасть в Румынию

Ухилянти намагалися потрапити до Румунії

Оперативные сотрудники Черновицкого пограничного отряда совместно с представителями СБУ предотвратили попытку незаконного пересечения государственной границы группой лиц на участке отдела "Порубное".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Государственная пограничная служба Украины.

В чем заключалась схема?

Главный организатор схемы, местный житель, вместе со своим помощником договорились с тремя жителями Киевской области, что доставят их к линии государственной границы и укажут дальнейший маршрут движения в Румынию в обход пунктов пропуска, за денежное вознаграждение в размере 8 тысяч евро с каждого.

В определенное время группа мужчин на легковом автомобиле выдвинулась в сторону государственной границы, однако пограничники остановили авто и задержали нарушителей.

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Какое наказание ждет злоумышленников?

В отношении организатора противоправной схемы и его помощника в ЕРДР внесены сведения по статье 332 Уголовного кодекса Украины.

В отношении остальных задержанных составлены материалы об административном правонарушении.

Автор: 

Госпогранслужба (6561) Румыния (1114) уклонисты (917)


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Топ комментарии
+11
Всі ухилянти глядачі 95 кварталу та у 2019 бачили звірства свинарчуків
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15.10.2024 17:31
+7
насправді, ухилянти затримали громадян України, які законно намагалися потрапити в Румунію, бо не існує ніяких законів які б омежували бажання громадян України виїхати в іншу країну
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15.10.2024 17:46
+5
коли ти знаходишся біля кордону, то має мати документи, які дозволяють там шарайопитися!
інакше ті хто давав присягу захищати Батьківщину, але ухилився від цих обовʼязків тебе спіймають і призначать ухилянтом, хоча ти НІКОЛИ някої присяги нікому не давав
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15.10.2024 17:55
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Вирвали з сімей останні заощадження і в ЗСУ. Довго тепер будуть все що втратили збирати...
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15.10.2024 17:29 Ответить
Всі ухилянти глядачі 95 кварталу та у 2019 бачили звірства свинарчуків
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15.10.2024 17:31 Ответить
У хмельницької "крупи" зявилися послідовники конкуренти......
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15.10.2024 17:37 Ответить
Знову без суду ухилянти.
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15.10.2024 17:45 Ответить
насправді, ухилянти затримали громадян України, які законно намагалися потрапити в Румунію, бо не існує ніяких законів які б омежували бажання громадян України виїхати в іншу країну
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15.10.2024 17:46 Ответить
Ти забув доповнити- Через офіційний пункт пропуску маючи дозвільні документи.
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15.10.2024 18:29 Ответить
та навіть якщо і просто лісом - покарання за незаконний перетин кордону - адміністративний штраф, а зовсім не те що собі вважають вбивці-ухилянти в погонах
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15.10.2024 18:48 Ответить
а це як працює? Чи хтось допоміг? Ну так їде машина з 5 чуваками. Їх зупиняють. Водій так, та я маршрутка майже. екскурсія до кордону, 8 штук зелені взяв з кожного, збирався показати, як в Румунію за сигаретами пройти. А що, нізя було?
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15.10.2024 17:53 Ответить
коли ти знаходишся біля кордону, то має мати документи, які дозволяють там шарайопитися!
інакше ті хто давав присягу захищати Батьківщину, але ухилився від цих обовʼязків тебе спіймають і призначать ухилянтом, хоча ти НІКОЛИ някої присяги нікому не давав
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15.10.2024 17:55 Ответить
Ой! та вже б з квартири прям забирали
Що ж так мєлочитися, може він тільки подумав втекти то вже растрєл.
-" Три колоска " вже бачили
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15.10.2024 18:47 Ответить
 
 