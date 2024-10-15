СБУ и Нацполиция ликвидировали еще три схемы для уклонистов: в одном из университетов разоблачены 225 фейковых "студентов". ФОТОрепортаж

Служба безопасности и Национальная полиция ликвидировали еще три коррупционные схемы уклонения от мобилизации, которые действовали в Киеве, Черкассах и на Закарпатье. По результатам комплексных мероприятий задержаны все организаторы сделок. Среди них - руководители двух частных высших учебных заведений и должностные лица ВВК.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

На Закарпатье:

задержаны ректор и проректор частного университета, которые без вступительных экзаменов зачисляли уклонистов на бакалаврат в собственный и иностранный вузы.

Фигуранты обещали таким "студентам" беспрепятственное оформление отсрочки. Для этого руководство закарпатского университета привлекло к незаконной деятельности чиновника военной службы правопорядка.

После разоблачения СБУ местная комиссия Ужгородского РТЦК и СП отменила ранее предоставленные отсрочки от призыва 225 уклонистам, которые воспользовались "студенческой схемой".







В Киевской области:

разоблачены заместитель директора финансового колледжа и два его подчиненных, которые "задними числами" оформляли своих клиентов в аспирантуру.

Для реализации преступления фигуранты "сопровождали поступление" уклонистов в частный научно-исследовательский институт как студентов колледжа, в котором они на самом деле не учились.

Таким образом уклонисты получали возможность на отсрочку от мобилизации и выезда за границу. Стоимость таких "услуг" составляла до 8 тыс. американских долларов с клиента.

В Черкассах:

разоблачены трое представителей военно-врачебной комиссии, которые продавали уклонистам фальшивые заключения о непригодности к военной службе по состоянию здоровья.

К незаконной деятельности организаторы привлекли медсестру, которая подыскивала потенциальных клиентов и поддерживала связь между ними и фигурантами из ВВК.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Фиктивный брак с женщиной с инвалидностью за $10 тыс.: организатор схемы для уклонистов задержан в Одессе. ФОТО









Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Одессе будут судить медработников отца и сына, которые "диагностировали" уклонистам психические заболевания

В чем подозревают фигурантов дел?

Сейчас всем фигурантам (в соответствии с совершенными преступлениями) сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием);

ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

"Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы", - отмечают в СБУ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Продавал "белые билеты": В Кропивницком ГБР разоблачило главу ВВК. ФОТОрепортаж