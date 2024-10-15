СБУ и Нацполиция ликвидировали еще три схемы для уклонистов: в одном из университетов разоблачены 225 фейковых "студентов". ФОТОрепортаж
Служба безопасности и Национальная полиция ликвидировали еще три коррупционные схемы уклонения от мобилизации, которые действовали в Киеве, Черкассах и на Закарпатье. По результатам комплексных мероприятий задержаны все организаторы сделок. Среди них - руководители двух частных высших учебных заведений и должностные лица ВВК.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
На Закарпатье:
- задержаны ректор и проректор частного университета, которые без вступительных экзаменов зачисляли уклонистов на бакалаврат в собственный и иностранный вузы.
Фигуранты обещали таким "студентам" беспрепятственное оформление отсрочки. Для этого руководство закарпатского университета привлекло к незаконной деятельности чиновника военной службы правопорядка.
После разоблачения СБУ местная комиссия Ужгородского РТЦК и СП отменила ранее предоставленные отсрочки от призыва 225 уклонистам, которые воспользовались "студенческой схемой".
В Киевской области:
- разоблачены заместитель директора финансового колледжа и два его подчиненных, которые "задними числами" оформляли своих клиентов в аспирантуру.
Для реализации преступления фигуранты "сопровождали поступление" уклонистов в частный научно-исследовательский институт как студентов колледжа, в котором они на самом деле не учились.
Таким образом уклонисты получали возможность на отсрочку от мобилизации и выезда за границу. Стоимость таких "услуг" составляла до 8 тыс. американских долларов с клиента.
В Черкассах:
- разоблачены трое представителей военно-врачебной комиссии, которые продавали уклонистам фальшивые заключения о непригодности к военной службе по состоянию здоровья.
К незаконной деятельности организаторы привлекли медсестру, которая подыскивала потенциальных клиентов и поддерживала связь между ними и фигурантами из ВВК.
В чем подозревают фигурантов дел?
Сейчас всем фигурантам (в соответствии с совершенными преступлениями) сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием);
- ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц).
"Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы", - отмечают в СБУ.
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А хіба студентів/аспірантів за кордон випускають? Ну там є процедура на якусь конференцію поїхати, але вона дуже-дуже складна і це не вуз вирішує вже, чи давати дозвіл.