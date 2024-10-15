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СБУ и Нацполиция ликвидировали еще три схемы для уклонистов: в одном из университетов разоблачены 225 фейковых "студентов". ФОТОрепортаж

Служба безопасности и Национальная полиция ликвидировали еще три коррупционные схемы уклонения от мобилизации, которые действовали в Киеве, Черкассах и на Закарпатье. По результатам комплексных мероприятий задержаны все организаторы сделок. Среди них - руководители двух частных высших учебных заведений и должностные лица ВВК.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

На Закарпатье:

  • задержаны ректор и проректор частного университета, которые без вступительных экзаменов зачисляли уклонистов на бакалаврат в собственный и иностранный вузы.

Фигуранты обещали таким "студентам" беспрепятственное оформление отсрочки. Для этого руководство закарпатского университета привлекло к незаконной деятельности чиновника военной службы правопорядка.

После разоблачения СБУ местная комиссия Ужгородского РТЦК и СП отменила ранее предоставленные отсрочки от призыва 225 уклонистам, которые воспользовались "студенческой схемой".

Схеми ухилянтів у вишах та ВЛК
Схеми ухилянтів у вишах та ВЛК
Схеми ухилянтів у вишах та ВЛК

В Киевской области:

  • разоблачены заместитель директора финансового колледжа и два его подчиненных, которые "задними числами" оформляли своих клиентов в аспирантуру.

Для реализации преступления фигуранты "сопровождали поступление" уклонистов в частный научно-исследовательский институт как студентов колледжа, в котором они на самом деле не учились.

Таким образом уклонисты получали возможность на отсрочку от мобилизации и выезда за границу. Стоимость таких "услуг" составляла до 8 тыс. американских долларов с клиента.

В Черкассах:

  • разоблачены трое представителей военно-врачебной комиссии, которые продавали уклонистам фальшивые заключения о непригодности к военной службе по состоянию здоровья.

К незаконной деятельности организаторы привлекли медсестру, которая подыскивала потенциальных клиентов и поддерживала связь между ними и фигурантами из ВВК.

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Схеми ухилянтів у вишах та ВЛК
Схеми ухилянтів у вишах та ВЛК
Схеми ухилянтів у вишах та ВЛК
Схеми ухилянтів у вишах та ВЛК

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В чем подозревают фигурантов дел?

Сейчас всем фигурантам (в соответствии с совершенными преступлениями) сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием);
  • ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

"Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы", - отмечают в СБУ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Продавал "белые билеты": В Кропивницком ГБР разоблачило главу ВВК. ФОТОрепортаж

Автор: 

вуз (907) СБУ (19990) уклонисты (917) военно-врачебная комиссия (198)


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У такий спосіб ухилянти отримували можливість на відстрочку від мобілізації та виїзду за кордон.

А хіба студентів/аспірантів за кордон випускають? Ну там є процедура на якусь конференцію поїхати, але вона дуже-дуже складна і це не вуз вирішує вже, чи давати дозвіл.
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15.10.2024 16:36 Ответить
то для більших заздрощів пишуть
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15.10.2024 17:47 Ответить
Скільки ще має загинути воїнів, щоб дебільна влада посилила покарання за корупцію?
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15.10.2024 16:43 Ответить
Це все, що потрібно знати про приватні навчальні заклади України!
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15.10.2024 16:55 Ответить
Саме тому уряд вирішив розпочати приватизацію держ. університетів! Уявляєте який потік зелених баблосів потече в кишені зелених бандосів?! І дипломи будуть продавати, і відстрочки!
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16.10.2024 21:45 Ответить
В державних те саме...
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16.10.2024 09:23 Ответить
Особисто знаю що за 1к. навчаються в лапках.
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16.10.2024 12:13 Ответить
 
 