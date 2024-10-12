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В Одессе будут судить медработников отца и сына, которые "диагностировали" уклонистам психические заболевания

В Одесі лікарі діагностували ухилянтам неіснуючі захворювання

Следователи завершили расследование в отношении 44-летнего заведующего одного из отделений Одесской психиатрической больницы и его 66-летнего отца, который работал там же врачом-ординатором. Родственники за взятки "диагностировали" призывникам психические заболевания. Им грозит 10 лет за решеткой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

В чем заключалась преступная схема?

В ходе досудебного расследования полицейские установили, что сын и отец наладили "бизнес" на мужчинах, которые по возрасту подлежат мобилизации, но не желают служить в армии. Родственники за денежное вознаграждение выдавали "клиентам" врачебные заключения о психических заболеваниях для избежания призыва на военную службу, а также справки о стационарном лечении в психиатрической больнице для предъявления работникам территориального центра комплектования и социальной поддержки.

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В Одесі лікарі діагностували ухилянтам неіснуючі захворювання

Правоохранители задержали злоумышленников во время реализации одной из таких сделок, которая стоила "клиенту" 165 тысяч гривен. В кабинете заведующий отделением вручил последнему подписанную собственноручно и отцом справку с информацией о том, что мужчина якобы уже две недели находится у них на стационарном лечении, а также рецепт от психических расстройств. "Гиппократы" получили от мужчины 1000 долларов неправомерной выгоды в качестве задатка. Остальную оговоренную сумму военнообязанный должен был оплатить после получения заключения с ложным диагнозом психического заболевания.

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В Одесі лікарі діагностували ухилянтам неіснуючі захворювання

Во время обысков в их служебных кабинетах и по месту жительства следователи изъяли 1000 долларов, которые дельцы получили за свои "услуги", и другие деньги, служебную документацию, "черновые записи", мобильные телефоны и другие вещи, имевшие значение в деле.

Задержанным суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 241 тыс. 920 грн, которым они воспользовались. Однако по ходатайству следователей суд отстранил их от занимаемых должностей.

Как отмечается, обвинительный акт направлен в суд. Согласно ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, правонарушителям грозит до 10 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

Автор: 

Одесса (7917) врачи (1517) уклонисты (913)


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Топ комментарии
+6
коли вже зебіла з єрмолкою затримають
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12.10.2024 16:03
+4
А що там учора сбу наїжджало на мсеків? Озвучувало розцінки, а ці знахабніли і ділитися не знали? Заносити нагору, тобто на бугор.
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12.10.2024 16:07
+4
моделюю ситуацію:
психіатр на основі свого діагнозу, виписує направлення, на обстежуваня в дурку.
в дурці, пацієнта, абсолютно офіційно приймають, призначають обстеження.
де, в цій схемі, тупорилі мєнти бачать та хочуть довести злочин?
тупа, ****, профанація. імітація бурхливої діяльності!
притомний суддя, закриє справу, за три засідання. а, правильний суддя закриє за одне!
і, це, ще не говорю, про професійного адвоката, який розвале справу, за два місяця.
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12.10.2024 16:23
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коли вже зебіла з єрмолкою затримають
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12.10.2024 16:03 Ответить
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12.10.2024 19:26 Ответить
а колигундосу шльондру ерьмачка осудять за підробку аналізів на наркоту в 19? ато щось воно затрималося у президентах
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12.10.2024 16:03 Ответить
А що там учора сбу наїжджало на мсеків? Озвучувало розцінки, а ці знахабніли і ділитися не знали? Заносити нагору, тобто на бугор.
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12.10.2024 16:07 Ответить
Их немедленно отправить на фронт вместо уклонистов, брёвна таскать и окопы копать, а там уже судить их по их производительности в работе..
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12.10.2024 16:12 Ответить
моделюю ситуацію:
психіатр на основі свого діагнозу, виписує направлення, на обстежуваня в дурку.
в дурці, пацієнта, абсолютно офіційно приймають, призначають обстеження.
де, в цій схемі, тупорилі мєнти бачать та хочуть довести злочин?
тупа, ****, профанація. імітація бурхливої діяльності!
притомний суддя, закриє справу, за три засідання. а, правильний суддя закриє за одне!
і, це, ще не говорю, про професійного адвоката, який розвале справу, за два місяця.
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12.10.2024 16:23 Ответить
По всих лікарнях з лікарями провели бесіди і тепер всі здорові...Ну так самі не хочуть іти
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12.10.2024 16:29 Ответить
Схоже твоя схема накрилась. Зараз ще піднімуть прізвища всіх хто нею скористався раніше...
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12.10.2024 16:41 Ответить
скажи, класна схема.
егеш...
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12.10.2024 16:47 Ответить
Їх же піймали на тому, що вони здоровій людині підставному клієнту без захворювань дали за гроші довідку.

А за логікою влади дійсно хворі за діагноз платити не будуть.
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12.10.2024 17:54 Ответить
значить, лошари непугані.
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12.10.2024 18:11 Ответить
Хочу побачити незалежне обстеження цих клієнтів в приватній клініці. І відсоток, скільки з них купило, а скільки справді психи. Родичка оформлює інвалідність, не по цій темі, але хвороба реальна і хронічна, їй 80 років. Кажуть неси конверт.
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12.10.2024 16:42 Ответить
а ти думав проскочити у нас без конверта
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12.10.2024 16:55 Ответить
Апріорі, в приватній не може бути незалежного обслідування. Це медико - комерційна структура. Чи там працюють марсіяни?
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12.10.2024 17:13 Ответить
Там все в доле были
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12.10.2024 16:57 Ответить
Йде до того,що прийдеться Зегеварі брати це діло під свій контроль та особисто оглядати всіх мобілізованих.Ну може Єрмаку дозволить оглядати новобранців на предмет геморою.Тільки так можна перемогти цю лікарську мафію.Потім візьмется за судійську.
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12.10.2024 16:51 Ответить
Ох і потішна картина козака Ріпи " як ухилянти армію споряджали"
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12.10.2024 17:16 Ответить
Не МСЕКом єдиним..
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12.10.2024 17:04 Ответить
ухылянты: зеленський, вру, полыция, тцку- *****,
для тупых:" психіатричних лікарень" - этих давно нет
ещё раз для супер тупых:" психіатричних лікарень" - давно нет

но вы погундосьтте
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12.10.2024 17:05 Ответить
КНП «КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ «ПСИХІАТРІЯ»» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

04080, м. Київ,

вул. Кирилівська, 103

КНП «Київська міська психоневрологічна лікарня № 2» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

02192, м. Київ,

вул. Миропільська, 8

КНП «Київська міська психоневрологічна лікарня № 3» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

08631, Київська обл.,

Васильківський р-н,

смт. Глеваха,

КНП «Київський міський психоневрологічний диспансер № 2» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

01014, м. Київ,

вул. Верхня, 4

КНП «Київський міський психоневрологічний диспансер № 3» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

04080, м. Київ,

вул. Кирилівська, 51

КНП «Київський міський психоневрологічний диспансер № 4» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

04111, м. Київ,

вул. Данила Щербаківського, 64-а

КНП «Київський міський психоневрологічний диспансер № 5» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

03057, м. Київ,

вул. Смоленська, 8
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12.10.2024 17:17 Ответить
На першому фото, це що черга за нагородами? Вспокойтеся нічого їм не буде, ставлю 1 шаг що псіхіатрів посадити за грати це марна трата часу.
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12.10.2024 17:56 Ответить
В нашому місті навпаки, невропатолог Білякін, який у свій час посилав людину на обласний ВТІК, щоб отримати дійсну інвалідність, признає його гідним до служби у ЗСУ. Питання, чи заслуговує він гілляку?
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12.10.2024 18:12 Ответить
Не плутайте інвалідність з придатністю до служби. До нового комбрига у нас було вдосталь інвалідів ІІІ групи.
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12.10.2024 20:39 Ответить
Защита экс-руководительницы хмельницкой МСЭК https://ukranews.com/ua/news/1040844-zahyst-krupy-oskarzhyv-rishennya-shhodo-nepomirnoyi-zastavy-v-500-miljoniv-gryven-advokat обжаловала залог в полмиллиарда гривен

Адвокаты подали апелляцию, поскольку считают назначенную сумму непомерной. Они отмечают, что суд не предоставил никаких доказательств того, что Татьяна Крупа способна уплатить 500 млн. залога, что является прямым нарушением законодательства. Рекордный залог, по их мнению, был назначен из-за значительного общественного резонанса и давления со стороны общественности.
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12.10.2024 18:20 Ответить
За два роки служби у ОМБр я зрозумів, що тут розумові і психічні відхилення - у всіх!!!!
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12.10.2024 20:35 Ответить
 
 