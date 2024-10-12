В Одессе будут судить медработников отца и сына, которые "диагностировали" уклонистам психические заболевания
Следователи завершили расследование в отношении 44-летнего заведующего одного из отделений Одесской психиатрической больницы и его 66-летнего отца, который работал там же врачом-ординатором. Родственники за взятки "диагностировали" призывникам психические заболевания. Им грозит 10 лет за решеткой.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.
В чем заключалась преступная схема?
В ходе досудебного расследования полицейские установили, что сын и отец наладили "бизнес" на мужчинах, которые по возрасту подлежат мобилизации, но не желают служить в армии. Родственники за денежное вознаграждение выдавали "клиентам" врачебные заключения о психических заболеваниях для избежания призыва на военную службу, а также справки о стационарном лечении в психиатрической больнице для предъявления работникам территориального центра комплектования и социальной поддержки.
Правоохранители задержали злоумышленников во время реализации одной из таких сделок, которая стоила "клиенту" 165 тысяч гривен. В кабинете заведующий отделением вручил последнему подписанную собственноручно и отцом справку с информацией о том, что мужчина якобы уже две недели находится у них на стационарном лечении, а также рецепт от психических расстройств. "Гиппократы" получили от мужчины 1000 долларов неправомерной выгоды в качестве задатка. Остальную оговоренную сумму военнообязанный должен был оплатить после получения заключения с ложным диагнозом психического заболевания.
Во время обысков в их служебных кабинетах и по месту жительства следователи изъяли 1000 долларов, которые дельцы получили за свои "услуги", и другие деньги, служебную документацию, "черновые записи", мобильные телефоны и другие вещи, имевшие значение в деле.
Задержанным суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 241 тыс. 920 грн, которым они воспользовались. Однако по ходатайству следователей суд отстранил их от занимаемых должностей.
Как отмечается, обвинительный акт направлен в суд. Согласно ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, правонарушителям грозит до 10 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.
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психіатр на основі свого діагнозу, виписує направлення, на обстежуваня в дурку.
в дурці, пацієнта, абсолютно офіційно приймають, призначають обстеження.
де, в цій схемі, тупорилі мєнти бачать та хочуть довести злочин?
тупа, ****, профанація. імітація бурхливої діяльності!
притомний суддя, закриє справу, за три засідання. а, правильний суддя закриє за одне!
і, це, ще не говорю, про професійного адвоката, який розвале справу, за два місяця.
егеш...
А за логікою влади дійсно хворі за діагноз платити не будуть.
для тупых:" психіатричних лікарень" - этих давно нет
ещё раз для супер тупых:" психіатричних лікарень" - давно нет
но вы погундосьтте
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Адвокаты подали апелляцию, поскольку считают назначенную сумму непомерной. Они отмечают, что суд не предоставил никаких доказательств того, что Татьяна Крупа способна уплатить 500 млн. залога, что является прямым нарушением законодательства. Рекордный залог, по их мнению, был назначен из-за значительного общественного резонанса и давления со стороны общественности.