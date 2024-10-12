В Одессе будут судить медработников отца и сына, которые "диагностировали" уклонистам психические заболевания

Следователи завершили расследование в отношении 44-летнего заведующего одного из отделений Одесской психиатрической больницы и его 66-летнего отца, который работал там же врачом-ординатором. Родственники за взятки "диагностировали" призывникам психические заболевания. Им грозит 10 лет за решеткой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

В чем заключалась преступная схема?

В ходе досудебного расследования полицейские установили, что сын и отец наладили "бизнес" на мужчинах, которые по возрасту подлежат мобилизации, но не желают служить в армии. Родственники за денежное вознаграждение выдавали "клиентам" врачебные заключения о психических заболеваниях для избежания призыва на военную службу, а также справки о стационарном лечении в психиатрической больнице для предъявления работникам территориального центра комплектования и социальной поддержки.

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Правоохранители задержали злоумышленников во время реализации одной из таких сделок, которая стоила "клиенту" 165 тысяч гривен. В кабинете заведующий отделением вручил последнему подписанную собственноручно и отцом справку с информацией о том, что мужчина якобы уже две недели находится у них на стационарном лечении, а также рецепт от психических расстройств. "Гиппократы" получили от мужчины 1000 долларов неправомерной выгоды в качестве задатка. Остальную оговоренную сумму военнообязанный должен был оплатить после получения заключения с ложным диагнозом психического заболевания.

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Во время обысков в их служебных кабинетах и по месту жительства следователи изъяли 1000 долларов, которые дельцы получили за свои "услуги", и другие деньги, служебную документацию, "черновые записи", мобильные телефоны и другие вещи, имевшие значение в деле.

Задержанным суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 241 тыс. 920 грн, которым они воспользовались. Однако по ходатайству следователей суд отстранил их от занимаемых должностей.

Как отмечается, обвинительный акт направлен в суд. Согласно ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, правонарушителям грозит до 10 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.