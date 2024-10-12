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Новини
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В Одесі судитимуть медпрацівників батька і сина, які "діагностували" ухилянтам психічні захворювання

В Одесі лікарі діагностували ухилянтам неіснуючі захворювання

Слідчі завершили розслідування щодо 44-річного завідувача одного з відділень Одеської психіатричної лікарні та його 66-річного батька, який працював там же лікарем-ординатором. Родичі за хабарі "діагностували" призовникам психічні захворювання. Їм загрожує 10 років за ґратами.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.

У чому полягала злочинна схема?

В ході досудового розслідування поліцейські встановили, що син та батько налагодили "бізнес" на чоловіках, які за віком підлягають мобілізації, але не бажають служити в армії. Родичі за грошову винагороду видавали "клієнтам" лікарські висновки щодо психічних захворювань для уникнення призову на військову службу, а також довідки про стаціонарне лікування в психіатричній лікарні для пред’явлення працівникам територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

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В Одесі лікарі діагностували ухилянтам неіснуючі захворювання

Правоохоронці затримали зловмисників під час реалізації однієї з таких оборудок, що коштувала "клієнту" 165 тисяч гривень. У кабінеті завідувач відділення вручив останньому підписану власноруч та батьком довідку з інформацією про те, що чоловік нібито вже два тижні перебуває у них на стаціонарному лікуванні, а також рецепт від психічних розладів. "Гіппократи" отримали від чоловіка 1000 доларів неправомірної вигоди в якості завдатку. Решту обумовленої суми військовозобов’язаний мав сплатити після отримання висновку з неправдивим діагнозом психічного захворювання.

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В Одесі лікарі діагностували ухилянтам неіснуючі захворювання

Під час обшуків у їхніх службових кабінетах та за місцем мешкання слідчі вилучили 1000 доларів, які ділки отримали за свої "послуги", та інші гроші, службову документацію, "чорнові записи", мобільні телефони й інші речі, що мали значення у справі. 

Затриманим суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 241 тис. 920 грн, яким вони скористались. Однак за клопотанням слідчих суд відсторонив їх від займаних посад.

Як зазначається, обвинувальний акт скеровано до суду. Згідно з ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, правопорушникам загрожує до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Автор: 

Одеса (5492) лікарі (1289) ухилянти (978)


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Топ коментарі
+6
коли вже зебіла з єрмолкою затримають
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12.10.2024 16:03
+4
А що там учора сбу наїжджало на мсеків? Озвучувало розцінки, а ці знахабніли і ділитися не знали? Заносити нагору, тобто на бугор.
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12.10.2024 16:07
+4
моделюю ситуацію:
психіатр на основі свого діагнозу, виписує направлення, на обстежуваня в дурку.
в дурці, пацієнта, абсолютно офіційно приймають, призначають обстеження.
де, в цій схемі, тупорилі мєнти бачать та хочуть довести злочин?
тупа, ****, профанація. імітація бурхливої діяльності!
притомний суддя, закриє справу, за три засідання. а, правильний суддя закриє за одне!
і, це, ще не говорю, про професійного адвоката, який розвале справу, за два місяця.
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12.10.2024 16:23
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коли вже зебіла з єрмолкою затримають
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12.10.2024 16:03 Відповісти
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12.10.2024 19:26 Відповісти
а колигундосу шльондру ерьмачка осудять за підробку аналізів на наркоту в 19? ато щось воно затрималося у президентах
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12.10.2024 16:03 Відповісти
А що там учора сбу наїжджало на мсеків? Озвучувало розцінки, а ці знахабніли і ділитися не знали? Заносити нагору, тобто на бугор.
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12.10.2024 16:07 Відповісти
Их немедленно отправить на фронт вместо уклонистов, брёвна таскать и окопы копать, а там уже судить их по их производительности в работе..
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12.10.2024 16:12 Відповісти
моделюю ситуацію:
психіатр на основі свого діагнозу, виписує направлення, на обстежуваня в дурку.
в дурці, пацієнта, абсолютно офіційно приймають, призначають обстеження.
де, в цій схемі, тупорилі мєнти бачать та хочуть довести злочин?
тупа, ****, профанація. імітація бурхливої діяльності!
притомний суддя, закриє справу, за три засідання. а, правильний суддя закриє за одне!
і, це, ще не говорю, про професійного адвоката, який розвале справу, за два місяця.
показати весь коментар
12.10.2024 16:23 Відповісти
По всих лікарнях з лікарями провели бесіди і тепер всі здорові...Ну так самі не хочуть іти
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12.10.2024 16:29 Відповісти
Схоже твоя схема накрилась. Зараз ще піднімуть прізвища всіх хто нею скористався раніше...
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12.10.2024 16:41 Відповісти
скажи, класна схема.
егеш...
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12.10.2024 16:47 Відповісти
Їх же піймали на тому, що вони здоровій людині підставному клієнту без захворювань дали за гроші довідку.

А за логікою влади дійсно хворі за діагноз платити не будуть.
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12.10.2024 17:54 Відповісти
значить, лошари непугані.
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12.10.2024 18:11 Відповісти
Хочу побачити незалежне обстеження цих клієнтів в приватній клініці. І відсоток, скільки з них купило, а скільки справді психи. Родичка оформлює інвалідність, не по цій темі, але хвороба реальна і хронічна, їй 80 років. Кажуть неси конверт.
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12.10.2024 16:42 Відповісти
а ти думав проскочити у нас без конверта
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12.10.2024 16:55 Відповісти
Апріорі, в приватній не може бути незалежного обслідування. Це медико - комерційна структура. Чи там працюють марсіяни?
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12.10.2024 17:13 Відповісти
Там все в доле были
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12.10.2024 16:57 Відповісти
Йде до того,що прийдеться Зегеварі брати це діло під свій контроль та особисто оглядати всіх мобілізованих.Ну може Єрмаку дозволить оглядати новобранців на предмет геморою.Тільки так можна перемогти цю лікарську мафію.Потім візьмется за судійську.
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12.10.2024 16:51 Відповісти
Ох і потішна картина козака Ріпи " як ухилянти армію споряджали"
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12.10.2024 17:16 Відповісти
Не МСЕКом єдиним..
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12.10.2024 17:04 Відповісти
ухылянты: зеленський, вру, полыция, тцку- *****,
для тупых:" психіатричних лікарень" - этих давно нет
ещё раз для супер тупых:" психіатричних лікарень" - давно нет

но вы погундосьтте
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12.10.2024 17:05 Відповісти
КНП «КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ «ПСИХІАТРІЯ»» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

04080, м. Київ,

вул. Кирилівська, 103

КНП «Київська міська психоневрологічна лікарня № 2» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

02192, м. Київ,

вул. Миропільська, 8

КНП «Київська міська психоневрологічна лікарня № 3» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

08631, Київська обл.,

Васильківський р-н,

смт. Глеваха,

КНП «Київський міський психоневрологічний диспансер № 2» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

01014, м. Київ,

вул. Верхня, 4

КНП «Київський міський психоневрологічний диспансер № 3» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

04080, м. Київ,

вул. Кирилівська, 51

КНП «Київський міський психоневрологічний диспансер № 4» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

04111, м. Київ,

вул. Данила Щербаківського, 64-а

КНП «Київський міський психоневрологічний диспансер № 5» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

03057, м. Київ,

вул. Смоленська, 8
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12.10.2024 17:17 Відповісти
На першому фото, це що черга за нагородами? Вспокойтеся нічого їм не буде, ставлю 1 шаг що псіхіатрів посадити за грати це марна трата часу.
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12.10.2024 17:56 Відповісти
В нашому місті навпаки, невропатолог Білякін, який у свій час посилав людину на обласний ВТІК, щоб отримати дійсну інвалідність, признає його гідним до служби у ЗСУ. Питання, чи заслуговує він гілляку?
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12.10.2024 18:12 Відповісти
Не плутайте інвалідність з придатністю до служби. До нового комбрига у нас було вдосталь інвалідів ІІІ групи.
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12.10.2024 20:39 Відповісти
Защита экс-руководительницы хмельницкой МСЭК https://ukranews.com/ua/news/1040844-zahyst-krupy-oskarzhyv-rishennya-shhodo-nepomirnoyi-zastavy-v-500-miljoniv-gryven-advokat обжаловала залог в полмиллиарда гривен

Адвокаты подали апелляцию, поскольку считают назначенную сумму непомерной. Они отмечают, что суд не предоставил никаких доказательств того, что Татьяна Крупа способна уплатить 500 млн. залога, что является прямым нарушением законодательства. Рекордный залог, по их мнению, был назначен из-за значительного общественного резонанса и давления со стороны общественности.
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12.10.2024 18:20 Відповісти
За два роки служби у ОМБр я зрозумів, що тут розумові і психічні відхилення - у всіх!!!!
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12.10.2024 20:35 Відповісти
 
 