В Одесі судитимуть медпрацівників батька і сина, які "діагностували" ухилянтам психічні захворювання

Слідчі завершили розслідування щодо 44-річного завідувача одного з відділень Одеської психіатричної лікарні та його 66-річного батька, який працював там же лікарем-ординатором. Родичі за хабарі "діагностували" призовникам психічні захворювання. Їм загрожує 10 років за ґратами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.

У чому полягала злочинна схема?

В ході досудового розслідування поліцейські встановили, що син та батько налагодили "бізнес" на чоловіках, які за віком підлягають мобілізації, але не бажають служити в армії. Родичі за грошову винагороду видавали "клієнтам" лікарські висновки щодо психічних захворювань для уникнення призову на військову службу, а також довідки про стаціонарне лікування в психіатричній лікарні для пред’явлення працівникам територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

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Правоохоронці затримали зловмисників під час реалізації однієї з таких оборудок, що коштувала "клієнту" 165 тисяч гривень. У кабінеті завідувач відділення вручив останньому підписану власноруч та батьком довідку з інформацією про те, що чоловік нібито вже два тижні перебуває у них на стаціонарному лікуванні, а також рецепт від психічних розладів. "Гіппократи" отримали від чоловіка 1000 доларів неправомірної вигоди в якості завдатку. Решту обумовленої суми військовозобов’язаний мав сплатити після отримання висновку з неправдивим діагнозом психічного захворювання.

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Під час обшуків у їхніх службових кабінетах та за місцем мешкання слідчі вилучили 1000 доларів, які ділки отримали за свої "послуги", та інші гроші, службову документацію, "чорнові записи", мобільні телефони й інші речі, що мали значення у справі.

Затриманим суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 241 тис. 920 грн, яким вони скористались. Однак за клопотанням слідчих суд відсторонив їх від займаних посад.

Як зазначається, обвинувальний акт скеровано до суду. Згідно з ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, правопорушникам загрожує до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.