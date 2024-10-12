В Одесі судитимуть медпрацівників батька і сина, які "діагностували" ухилянтам психічні захворювання
Слідчі завершили розслідування щодо 44-річного завідувача одного з відділень Одеської психіатричної лікарні та його 66-річного батька, який працював там же лікарем-ординатором. Родичі за хабарі "діагностували" призовникам психічні захворювання. Їм загрожує 10 років за ґратами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.
У чому полягала злочинна схема?
В ході досудового розслідування поліцейські встановили, що син та батько налагодили "бізнес" на чоловіках, які за віком підлягають мобілізації, але не бажають служити в армії. Родичі за грошову винагороду видавали "клієнтам" лікарські висновки щодо психічних захворювань для уникнення призову на військову службу, а також довідки про стаціонарне лікування в психіатричній лікарні для пред’явлення працівникам територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
Правоохоронці затримали зловмисників під час реалізації однієї з таких оборудок, що коштувала "клієнту" 165 тисяч гривень. У кабінеті завідувач відділення вручив останньому підписану власноруч та батьком довідку з інформацією про те, що чоловік нібито вже два тижні перебуває у них на стаціонарному лікуванні, а також рецепт від психічних розладів. "Гіппократи" отримали від чоловіка 1000 доларів неправомірної вигоди в якості завдатку. Решту обумовленої суми військовозобов’язаний мав сплатити після отримання висновку з неправдивим діагнозом психічного захворювання.
Під час обшуків у їхніх службових кабінетах та за місцем мешкання слідчі вилучили 1000 доларів, які ділки отримали за свої "послуги", та інші гроші, службову документацію, "чорнові записи", мобільні телефони й інші речі, що мали значення у справі.
Затриманим суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 241 тис. 920 грн, яким вони скористались. Однак за клопотанням слідчих суд відсторонив їх від займаних посад.
Як зазначається, обвинувальний акт скеровано до суду. Згідно з ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, правопорушникам загрожує до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
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психіатр на основі свого діагнозу, виписує направлення, на обстежуваня в дурку.
в дурці, пацієнта, абсолютно офіційно приймають, призначають обстеження.
де, в цій схемі, тупорилі мєнти бачать та хочуть довести злочин?
тупа, ****, профанація. імітація бурхливої діяльності!
притомний суддя, закриє справу, за три засідання. а, правильний суддя закриє за одне!
і, це, ще не говорю, про професійного адвоката, який розвале справу, за два місяця.
егеш...
А за логікою влади дійсно хворі за діагноз платити не будуть.
для тупых:" психіатричних лікарень" - этих давно нет
ещё раз для супер тупых:" психіатричних лікарень" - давно нет
но вы погундосьтте
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Адвокаты подали апелляцию, поскольку считают назначенную сумму непомерной. Они отмечают, что суд не предоставил никаких доказательств того, что Татьяна Крупа способна уплатить 500 млн. залога, что является прямым нарушением законодательства. Рекордный залог, по их мнению, был назначен из-за значительного общественного резонанса и давления со стороны общественности.