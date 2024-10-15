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Фиктивный брак с женщиной с инвалидностью за $10 тыс.: организатор схемы для уклонистов задержан в Одессе. ФОТО

Одесские полицейские задержали организатора незаконной переправки мужчин через государственную границу Украины. Занимался противоправной деятельностью 32-летний уроженец Закарпатской области, который долгое время жил в Одессе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДСР Нацполиции.

Організатор схем для ухилянтів

Что установили правоохранители?

Как отмечается, правоохранители установили, что злоумышленник подыскал среди одесситов военнообязанного "клиента" и предложил ему заключить фиктивный брак с женщиной, которая имеет инвалидность. Больная жена для 29-летнего "жениха" была возможностью беспрепятственно выехать с ней в другую страну.

За бракосочетание с незнакомкой горожанин должен был заплатить 10 тысяч долларов. Когда "жених" собрал соответствующую сумму, фигурант сообщил ему, что за деньгами придет неосведомленный в его делах товарищ, и назначил обоим встречу в Киевском районе города. А как только злоумышленник получил от товарища переданные ему 5000 долларов, полицейские его задержали.

Также смотрите: За границу с пересадками за $7 тыс.: Ликвидирован канал переправки мужчин, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Фигуранту сообщили о подозрении. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 1 миллион 59 тысяч 800 гривен.

Следственные действия продолжаются под процессуальным руководством Киевской окружной прокуратуры города Одесса.

Автор: 

Одесса (7918) Нацполиция (16550) инвалидность (175) уклонисты (915)


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Класичний приклад "ловлі на живця" з боку поліцаїв
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15.10.2024 12:51 Ответить
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15.10.2024 12:52 Ответить
Раніше люди з інвалідністю у нашій країні були ізгоями, їх ігнорували, вони вважалися меншовартісними. Від інвалідів відхрещувалися, з ними ніхто не рахувався. Тепер же всі раптом захотіли стати інвалідами, навіть інвалідами з психічних захворювань...

Жінки з інвалідністю могли побачити мужчину лише по телевізору, або через шибку вікна. Тепер же вони стали востребуваними нареченими, їх шукають, до них мало не черги шикуються.

Люди, що з вами сталося? Що таке відбулося, що так змінило вашу шкалу цінностей? Вам не соромно? Вам не огидно?
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15.10.2024 13:02 Ответить
мені огидно помирати за зелених корупціонерів
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15.10.2024 13:05 Ответить
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15.10.2024 13:07 Ответить
по цій ..схемі.. здристнули тисячі ухилянтів і на жаль оте все інвалідне ****** не притягнуть до відповідальності бо шлюб ..законний..
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16.10.2024 07:58 Ответить
 
 