Фиктивный брак с женщиной с инвалидностью за $10 тыс.: организатор схемы для уклонистов задержан в Одессе. ФОТО

Одесские полицейские задержали организатора незаконной переправки мужчин через государственную границу Украины. Занимался противоправной деятельностью 32-летний уроженец Закарпатской области, который долгое время жил в Одессе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДСР Нацполиции.

Что установили правоохранители?

Как отмечается, правоохранители установили, что злоумышленник подыскал среди одесситов военнообязанного "клиента" и предложил ему заключить фиктивный брак с женщиной, которая имеет инвалидность. Больная жена для 29-летнего "жениха" была возможностью беспрепятственно выехать с ней в другую страну.

За бракосочетание с незнакомкой горожанин должен был заплатить 10 тысяч долларов. Когда "жених" собрал соответствующую сумму, фигурант сообщил ему, что за деньгами придет неосведомленный в его делах товарищ, и назначил обоим встречу в Киевском районе города. А как только злоумышленник получил от товарища переданные ему 5000 долларов, полицейские его задержали.

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Фигуранту сообщили о подозрении. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 1 миллион 59 тысяч 800 гривен.

Следственные действия продолжаются под процессуальным руководством Киевской окружной прокуратуры города Одесса.