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Фіктивний шлюб із жінкою з інвалідністю за $10 тис.: організатора схеми для ухилянтів затримано в Одесі. ФОТО

Одеські поліцейські затримали організатора незаконного переправлення чоловіків через державний кордон України. Займався протиправною діяльністю 32-річний уродженець Закарпатської області, який тривалий час мешкав в Одесі. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСР Нацполіції.

Організатор схем для ухилянтів

Що встановили правоохоронці?

Як зазначається, правоохоронці встановили, що зловмисник підшукав серед одеситів військовозобов’язаного "клієнта" і запропонував йому укласти фіктивний шлюб з жінкою, яка має інвалідність. Хвора дружина для 29-річного "нареченого" була можливістю безперешкодно виїхати з нею в іншу країну.

За одруження з незнайомкою містянин мав сплатити 10 тисяч доларів. Коли "наречений" зібрав відповідну суму, фігурант повідомив йому, що за грошима прийде необізнаний в його справах товариш, і призначив обом зустріч у Київському районі міста. А щойно зловмисник отримав від товариша передані йому 5000 доларів, поліцейські його затримали.

Також дивіться: За кордон з пересадками за $7 тис.: Ліквідовано канал переправлення чоловіків, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Фігуранту повідомили про підозру. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 1 мільйон 59 тисяч 800 гривень.

Слідчі дії тривають під процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури міста Одеси.

Автор: 

Одеса (5495) Нацполіція (15262) інвалідність (274) ухилянти (986)


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15.10.2024 12:51 Відповісти
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15.10.2024 12:52 Відповісти
Раніше люди з інвалідністю у нашій країні були ізгоями, їх ігнорували, вони вважалися меншовартісними. Від інвалідів відхрещувалися, з ними ніхто не рахувався. Тепер же всі раптом захотіли стати інвалідами, навіть інвалідами з психічних захворювань...

Жінки з інвалідністю могли побачити мужчину лише по телевізору, або через шибку вікна. Тепер же вони стали востребуваними нареченими, їх шукають, до них мало не черги шикуються.

Люди, що з вами сталося? Що таке відбулося, що так змінило вашу шкалу цінностей? Вам не соромно? Вам не огидно?
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15.10.2024 13:02 Відповісти
мені огидно помирати за зелених корупціонерів
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15.10.2024 13:05 Відповісти
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15.10.2024 13:07 Відповісти
по цій ..схемі.. здристнули тисячі ухилянтів і на жаль оте все інвалідне ****** не притягнуть до відповідальності бо шлюб ..законний..
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16.10.2024 07:58 Відповісти
 
 