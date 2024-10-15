Фіктивний шлюб із жінкою з інвалідністю за $10 тис.: організатора схеми для ухилянтів затримано в Одесі. ФОТО
Одеські поліцейські затримали організатора незаконного переправлення чоловіків через державний кордон України. Займався протиправною діяльністю 32-річний уродженець Закарпатської області, який тривалий час мешкав в Одесі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСР Нацполіції.
Що встановили правоохоронці?
Як зазначається, правоохоронці встановили, що зловмисник підшукав серед одеситів військовозобов’язаного "клієнта" і запропонував йому укласти фіктивний шлюб з жінкою, яка має інвалідність. Хвора дружина для 29-річного "нареченого" була можливістю безперешкодно виїхати з нею в іншу країну.
За одруження з незнайомкою містянин мав сплатити 10 тисяч доларів. Коли "наречений" зібрав відповідну суму, фігурант повідомив йому, що за грошима прийде необізнаний в його справах товариш, і призначив обом зустріч у Київському районі міста. А щойно зловмисник отримав від товариша передані йому 5000 доларів, поліцейські його затримали.
Фігуранту повідомили про підозру. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 1 мільйон 59 тисяч 800 гривень.
Слідчі дії тривають під процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури міста Одеси.
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Жінки з інвалідністю могли побачити мужчину лише по телевізору, або через шибку вікна. Тепер же вони стали востребуваними нареченими, їх шукають, до них мало не черги шикуються.
Люди, що з вами сталося? Що таке відбулося, що так змінило вашу шкалу цінностей? Вам не соромно? Вам не огидно?