За кордон з пересадками за $7 тис.: Ліквідовано канал переправлення чоловіків, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж
На Одещині ліквідували канал переправлення чоловіків за кордон. Організатор схеми забезпечував "клієнтів" фіктивними документами від голів прикордонних селищних рад і супроводжував чоловіків власним транспортом.
Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, бізнес-схему виїзду чоловіків з України організував житель Одещини. Він через телеграм-канал підшукував клієнтів, обіцяючи їм допомогу в незаконному перетинанні кордону поза пунктами пропуску, оминаючи прикордонні наряди. Окрім того, до його послуг входила організація проїзду через транзитну ділянку дороги "Одеса-Рені" вантажівкою як пасажирів. Щоб уникнути "проблем" та додаткових перевірок на контрольному пості, чоловік забезпечував клієнтів фіктивними документами від голів прикордонних селищних рад.
Маршрути та час перетинання кордону організатор планував сам. Транспортування "клієнтів" з Одеси до транзитної ділянки здійснював виключно на таксі за викликом, а далі пересаджував їх у власну вантажівку, на якій вони вже їхали до кордону. Щоб усе йшло "за планом", зловмисник супроводжував "мандрівників" власним транспортом, контролюючи весь процес.
Повідомляється, що за свої послуги чоловік встановив тариф у розмірі 7 тис. доларів, оплата готівкою або криптовалютою.
Правоохоронці затримали організатора під час одержання готівки від одного з клієнтів на автодорозі "Одеса-Рені".
Під час обшуків за місцем проживання та реєстрації ділка у двох транспортних засобах правоохоронці виявили пістолет, мобільні телефони, ноутбук, флешносій та чорнові записи, що можуть підтверджувати його протиправну діяльність.
Наразі "бізнесмена" затримали в порядку ст. 208 КПК України. Чоловікові оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України".
Нагадаємо, раніше речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що порівняно з піковим періодом влітку, кількість громадян України, які намагалися незаконно перетнути кордон, зменшилася на 20%.
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Не чоловіків, а простолюдинів. Панів це не обходить - як виїжджали, так і продовжуватимуть.