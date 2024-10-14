За кордон з пересадками за $7 тис.: Ліквідовано канал переправлення чоловіків, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

На Одещині ліквідували канал переправлення чоловіків за кордон. Організатор схеми забезпечував "клієнтів" фіктивними документами від голів прикордонних селищних рад і супроводжував чоловіків власним транспортом.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, бізнес-схему виїзду чоловіків з України організував житель Одещини. Він через телеграм-канал підшукував клієнтів, обіцяючи їм допомогу в незаконному перетинанні кордону поза пунктами пропуску, оминаючи прикордонні наряди. Окрім того, до його послуг входила організація проїзду через транзитну ділянку дороги "Одеса-Рені" вантажівкою як пасажирів. Щоб уникнути "проблем" та додаткових перевірок на контрольному пості, чоловік забезпечував клієнтів фіктивними документами від голів прикордонних селищних рад.

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Маршрути та час перетинання кордону організатор планував сам. Транспортування "клієнтів" з Одеси до транзитної ділянки здійснював виключно на таксі за викликом, а далі пересаджував їх у власну вантажівку, на якій вони вже їхали до кордону. Щоб усе йшло "за планом", зловмисник супроводжував "мандрівників" власним транспортом, контролюючи весь процес.

Повідомляється, що за свої послуги чоловік встановив тариф у розмірі 7 тис. доларів, оплата готівкою або криптовалютою.

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Правоохоронці затримали організатора під час одержання готівки від одного з клієнтів на автодорозі "Одеса-Рені".





Під час обшуків за місцем проживання та реєстрації ділка у двох транспортних засобах правоохоронці виявили пістолет, мобільні телефони, ноутбук, флешносій та чорнові записи, що можуть підтверджувати його протиправну діяльність.

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Наразі "бізнесмена" затримали в порядку ст. 208 КПК України. Чоловікові оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України".

Нагадаємо, раніше речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що порівняно з піковим періодом влітку, кількість громадян України, які намагалися незаконно перетнути кордон, зменшилася на 20%.