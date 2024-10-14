Порівняно з літом, кількість охочих незаконно перетнути кордон впала на 20%, - ДПСУ

Порівняно з піковим періодом влітку, кількість громадян України, які намагалися незаконно перетнути кордон, зменшилася на 20%.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко у телеефірі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Демченко спрогнозував, що така тенденція й надалі зменшуватиметься через складні погодні умови.

"Протягом останніх кількох місяців динаміка спроб незаконного перетину кордонів йде до зниження. Якщо порівняти піковий місяць липень і станом на зараз, то це зменшення на 20% кількості осіб, які намагалися незаконно перетнути кордон. Ми прогнозуємо, що й надалі кількість таких охочих меншатиме через погодні умови, які стануть перепоною на їхньому шляху", - зазначив речник ДПСУ.

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Також, за словами Демченка, завдяки ретельним перевіркам прикордонниками дещо зменшилася кількість осіб, які намагаються перетнути кордон за підробленими документами.

"На шляхах, де можна легально перетинати кордон, також є такі випадки, коли громадяни намагаються використати підробні документи або сфальшувати умови, які дозволяють перетнути кордон відповідно до правил. Але наші експерти ретельно перевіряють документи – особливо у категорії чоловіків 18-60, бо саме їм під час дії воєнного стану обмежено можливість залишати Україну, окрім тих, хто відповідає умовам перетину кордону і має відповідні документи.

Останнім часом кількість охочих перетнути кордон з підробними документами дещо знизилася порівняно з минулим роком", - резюмував речник ДПСУ.

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