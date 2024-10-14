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Новини
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Порівняно з літом, кількість охочих незаконно перетнути кордон впала на 20%, - ДПСУ

ДПСУ: Кількість спроб незаконного перетину кордону зменшилась на 20%

Порівняно з піковим періодом влітку, кількість громадян України, які намагалися незаконно перетнути кордон, зменшилася на 20%.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко у телеефірі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Демченко спрогнозував, що така тенденція й надалі зменшуватиметься через складні погодні умови.

"Протягом останніх кількох місяців динаміка спроб незаконного перетину кордонів йде до зниження. Якщо порівняти піковий місяць липень і станом на зараз, то це зменшення на 20% кількості осіб, які намагалися незаконно перетнути кордон. Ми прогнозуємо, що й надалі кількість таких охочих меншатиме через погодні умови, які стануть перепоною на їхньому шляху", - зазначив речник ДПСУ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українців попередили про можливі обмеження руху на кордоні з Молдовою

Також, за словами Демченка, завдяки ретельним перевіркам прикордонниками дещо зменшилася кількість осіб, які намагаються перетнути кордон за підробленими документами. 

"На шляхах, де можна легально перетинати кордон, також є такі випадки, коли громадяни намагаються використати підробні документи або сфальшувати умови, які дозволяють перетнути кордон відповідно до правил. Але наші експерти ретельно перевіряють документи – особливо у категорії чоловіків 18-60, бо саме їм під час дії воєнного стану обмежено можливість залишати Україну, окрім тих, хто відповідає умовам перетину кордону і має відповідні документи.

Останнім часом кількість охочих перетнути кордон з підробними документами дещо знизилася порівняно з минулим роком", - резюмував речник ДПСУ.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6119) кордон (4811) Демченко Андрій (358)


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Топ коментарі
+6
Вода холодна - ломить кості
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14.10.2024 11:06
+3
Крупа Тетяна - очільниця Хмельницької обласної МСЕК, дружина отого пінгвіна, що лежить на ліжку
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14.10.2024 11:36
+2
Люди отдыхали себе на природе, по горам лазали, в реке купались. А дядя пограничник сразу вешает на них ярлык ухылянта
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14.10.2024 11:08
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Шо, подешевшали офіційні справки на виїзд?
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14.10.2024 11:05 Відповісти
Просто всі слимаки вже або втекли, або втопились в Тисі
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14.10.2024 12:56 Відповісти
Вода холодна - ломить кості
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14.10.2024 11:06 Відповісти
Люди отдыхали себе на природе, по горам лазали, в реке купались. А дядя пограничник сразу вешает на них ярлык ухылянта
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14.10.2024 11:08 Відповісти
Подорожчали послуги нелегальних переправників, дуже рисковано стало лохів розводити.
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14.10.2024 11:08 Відповісти
Значить, десь налагодили канали.
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14.10.2024 11:14 Відповісти
Бажаючих не стало менше, просто всі у кого були гроші вже або втекли, або "порішали питання" з місцевими "крупами".
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14.10.2024 11:23 Відповісти
Перепрошую: а хто такі "крупи" ?
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14.10.2024 11:31 Відповісти
Крупа Тетяна - очільниця Хмельницької обласної МСЕК, дружина отого пінгвіна, що лежить на ліжку
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14.10.2024 11:36 Відповісти
А, а я і забув))
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14.10.2024 11:54 Відповісти
Хм... Ну как бы похолодало и для убегающих и для охраняющих границу. У меня знакомый убежал по горам, именно зимой, 23 года. И, надо сказать, умудрился 5 дней искать выход, а он альпинист с 20 летним стажем. Погранцы, не наши ясно дело, потом в больницу его отправили.
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14.10.2024 11:45 Відповісти
Не сезон
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14.10.2024 11:46 Відповісти
Основная масса ухилянтов уже удрала и теперь здесь на форуме рассказывает как надо воевать и где.
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14.10.2024 11:46 Відповісти
💯% и требует не открывать границу, а уехавших депортировать обратно, а ещё на дискотеки не ходить и уроки патриотического воспитания ввести и т.д.
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14.10.2024 13:17 Відповісти
- кожному, хто хоче втекти видають детектор "Велес" та комплект батарейок до нього;
- на маршруті розкидані артефакти - лабази з їжею, сірниками та дровами;
- можна вимінювати хабар у таких же утікачів;
- якщо натрапиш на військових на локації "Кордон" - можна спробувати відкупитися
- групіровка "Долг" ворожа для втікачів;
- групіровка "Воля" - допомагає втікачам
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14.10.2024 12:01 Відповісти
 
 