РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7909 посетителей онлайн
Новости
1 052 15

По сравнению с летом количество желающих незаконно пересечь границу упало на 20%, - ГПСУ

ДПСУ: Кількість спроб незаконного перетину кордону зменшилась на 20%

По сравнению с пиковым периодом летом, количество граждан Украины, которые пытались незаконно пересечь границу, уменьшилось на 20%.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в телеэфире, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Демченко спрогнозировал, что такая тенденция и в дальнейшем будет уменьшаться из-за сложных погодных условий.

"В течение последних нескольких месяцев динамика попыток незаконного пересечения границы идет к снижению. Если сравнить пиковый месяц июль и по состоянию на сейчас, то это уменьшение на 20% количества лиц, которые пытались незаконно пересечь границу. Мы прогнозируем, что и в дальнейшем количество таких желающих будет уменьшаться из-за погодных условий, которые станут преградой на их пути", - отметил представитель ГПСУ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинцев предупредили о возможных ограничениях движения на границе с Молдовой

Также, по словам Демченко, благодаря тщательным проверкам пограничниками несколько уменьшилось количество лиц, которые пытаются пересечь границу по поддельным документам.

"На путях, где можно легально пересекать границу, также есть такие случаи, когда граждане пытаются использовать поддельные документы или сфальсифицировать условия, которые позволяют пересечь границу в соответствии с правилами. Но наши эксперты тщательно проверяют документы - особенно в категории мужчин 18-60, потому что именно им во время действия военного положения ограничена возможность покидать Украину, кроме тех, кто соответствует условиям пересечения границы и имеет соответствующие документы.

В последнее время количество желающих пересечь границу с поддельными документами несколько снизилось по сравнению с прошлым годом", - резюмировал спикер ГПСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На границе с Польшей исправлены все неисправности в работе пунктов пропуска, - ГПСУ

Автор: 

Госпогранслужба (6551) граница (5298) Демченко Андрей (295)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+6
Вода холодна - ломить кості
показать весь комментарий
14.10.2024 11:06
+3
Крупа Тетяна - очільниця Хмельницької обласної МСЕК, дружина отого пінгвіна, що лежить на ліжку
показать весь комментарий
14.10.2024 11:36
+2
Люди отдыхали себе на природе, по горам лазали, в реке купались. А дядя пограничник сразу вешает на них ярлык ухылянта
показать весь комментарий
14.10.2024 11:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Шо, подешевшали офіційні справки на виїзд?
показать весь комментарий
14.10.2024 11:05 Ответить
Просто всі слимаки вже або втекли, або втопились в Тисі
показать весь комментарий
14.10.2024 12:56 Ответить
Вода холодна - ломить кості
показать весь комментарий
14.10.2024 11:06 Ответить
Люди отдыхали себе на природе, по горам лазали, в реке купались. А дядя пограничник сразу вешает на них ярлык ухылянта
показать весь комментарий
14.10.2024 11:08 Ответить
Подорожчали послуги нелегальних переправників, дуже рисковано стало лохів розводити.
показать весь комментарий
14.10.2024 11:08 Ответить
Значить, десь налагодили канали.
показать весь комментарий
14.10.2024 11:14 Ответить
Бажаючих не стало менше, просто всі у кого були гроші вже або втекли, або "порішали питання" з місцевими "крупами".
показать весь комментарий
14.10.2024 11:23 Ответить
Перепрошую: а хто такі "крупи" ?
показать весь комментарий
14.10.2024 11:31 Ответить
Крупа Тетяна - очільниця Хмельницької обласної МСЕК, дружина отого пінгвіна, що лежить на ліжку
показать весь комментарий
14.10.2024 11:36 Ответить
А, а я і забув))
показать весь комментарий
14.10.2024 11:54 Ответить
Хм... Ну как бы похолодало и для убегающих и для охраняющих границу. У меня знакомый убежал по горам, именно зимой, 23 года. И, надо сказать, умудрился 5 дней искать выход, а он альпинист с 20 летним стажем. Погранцы, не наши ясно дело, потом в больницу его отправили.
показать весь комментарий
14.10.2024 11:45 Ответить
Не сезон
показать весь комментарий
14.10.2024 11:46 Ответить
Основная масса ухилянтов уже удрала и теперь здесь на форуме рассказывает как надо воевать и где.
показать весь комментарий
14.10.2024 11:46 Ответить
💯% и требует не открывать границу, а уехавших депортировать обратно, а ещё на дискотеки не ходить и уроки патриотического воспитания ввести и т.д.
показать весь комментарий
14.10.2024 13:17 Ответить
- кожному, хто хоче втекти видають детектор "Велес" та комплект батарейок до нього;
- на маршруті розкидані артефакти - лабази з їжею, сірниками та дровами;
- можна вимінювати хабар у таких же утікачів;
- якщо натрапиш на військових на локації "Кордон" - можна спробувати відкупитися
- групіровка "Долг" ворожа для втікачів;
- групіровка "Воля" - допомагає втікачам
показать весь комментарий
14.10.2024 12:01 Ответить
 
 