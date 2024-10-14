По сравнению с летом количество желающих незаконно пересечь границу упало на 20%, - ГПСУ

По сравнению с пиковым периодом летом, количество граждан Украины, которые пытались незаконно пересечь границу, уменьшилось на 20%.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в телеэфире, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Демченко спрогнозировал, что такая тенденция и в дальнейшем будет уменьшаться из-за сложных погодных условий.

"В течение последних нескольких месяцев динамика попыток незаконного пересечения границы идет к снижению. Если сравнить пиковый месяц июль и по состоянию на сейчас, то это уменьшение на 20% количества лиц, которые пытались незаконно пересечь границу. Мы прогнозируем, что и в дальнейшем количество таких желающих будет уменьшаться из-за погодных условий, которые станут преградой на их пути", - отметил представитель ГПСУ.

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Также, по словам Демченко, благодаря тщательным проверкам пограничниками несколько уменьшилось количество лиц, которые пытаются пересечь границу по поддельным документам.

"На путях, где можно легально пересекать границу, также есть такие случаи, когда граждане пытаются использовать поддельные документы или сфальсифицировать условия, которые позволяют пересечь границу в соответствии с правилами. Но наши эксперты тщательно проверяют документы - особенно в категории мужчин 18-60, потому что именно им во время действия военного положения ограничена возможность покидать Украину, кроме тех, кто соответствует условиям пересечения границы и имеет соответствующие документы.

В последнее время количество желающих пересечь границу с поддельными документами несколько снизилось по сравнению с прошлым годом", - резюмировал спикер ГПСУ.

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