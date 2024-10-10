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Українців попередили про можливі обмеження руху на кордоні з Молдовою

молдова,кордон

На прикордонному мосту через річку Дністер, у межах міжнародного пункту пропуску "Могилів-Подільський – Отач", що на кордоні з Молдовою, розпочинаються ремонтні роботи. Вони триватимуть близько 10 днів.

Про це повідомили у Державній митній службі.

Зазначається, що протягом цього періоду можливе обмеження руху транспорту через міст.

"Звертаємо увагу перевізників та громадян на можливі затримки в перетині кордону та просимо врахувати ці обмеження при плануванні маршрутів через кордон України та Молдови", – йдеться у повідомленні.

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Раніше, 2 жовтня, через технічні причини призупиняв роботу пункт пропуску "Паланка – Маяки-Удобне", що на кордоні з Молдовою.

Як повідомлялося, з 25 вересня у міжнародному пункті пропуску "Чоп – Захонь", що на кордоні з Угорщиною, в напрямку виїзду з України тривають ремонтні роботи з відновлення дорожнього покриття.

Автор: 

кордон (1143) Молдова (585) Державна митна служба (481)


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