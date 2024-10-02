На кордоні з Молдовою тимчасово призупинив роботу один із пунктів пропуску

Через технічні причини призупинено роботу пункту пропуску "Паланка – Маяки-Удобне", що на кордоні з Молдовою.

Про це повідомили у Державній митній службі.

"З технічних причин тимчасово припинено здійснення пропускних операцій у пункті пропуску "Паланка-Маяки-Удобне". Про відновлення роботи повідомимо вас додатково", – йдеться у повідомленні.

Митники радять за можливістю обирати інші пункти пропуску для перетину державного кордону.

Водночас проїзд транзитною ділянкою автодороги "Одеса-Рені" здійснюється в штатному режимі.

Як повідомлялося, у пункті пропуску "Орлівка", що на кордоні з Румунією, тимчасово призупинені пропускні операції внаслідок удару росіян.

На світанку 2 жовтня 2024 року війська РФ атакували Ізмаїльський район Одещини ударними безпілотниками.