Польські фермери поки не блокують рух на кордоні з Україною, попри анонсований страйк

Кордон Польща

Станом на ранок 9 жовтня на кордоні з Польщею не спостерігається блокування руху вантажних транспортних засобів з України.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає Укрінформ.

"Блокування руху для вантажівок – те, про що з'являлася інформація і ті дії, які могли розпочатися на території Польщі польськими фермерами, – зараз не фіксується. Звісно, ми очікуємо, що блокування руху не станеться", – зазначив він.

За його словами, рух вантажівок залишається інтенсивним на всіх напрямках.

Речник Держприкордонслужби додав, що відповідні служби України перебувають у постійному діалозі з польськими колегами, також українські дипломатичні установи у Польщі тримають ситуацію на контролі.

Напередодні українські митники попередили, що польські фермери можуть заблокувати вантажний рух перед пунктом пропуску "Медика – Шегині" з 8 жовтня по 31 грудня 2024 року.

Інформацію про акцію також підтвердив один із організаторів протестів польських аграріїв Рафал Меклер. У дописі в соцмережі Х він зазначив, що "роботи у полі скінчились і можна боротися за своє".

Держприкордонслужба ДПСУ (621) кордон (1171) Польща (2482)
Ще кацапські грошики не капнули на картку
"А коли туп, как дерево-
Родишься баобабом...
И будешь баобабом тыщу лет
- пока помрёшь..."

Правопорушення почалося не в Україні... Воно почалося після перетину зерном кордону Польщі - коли почали підмінять транспортні документи і ставить вагони під розвантаження на елеваторах на території Польщі. А також після підміни документів та видавання транзитного зерна за "зерно для споживання всередині країни" Всі ці дії вчинялися у "польському правовому полі" Вчинялися "польськими посадовими особами"...
Питання ідіотам: "До чого тут "українські олігархи"?!!!
Будь-яка людина, що має юридичну освіту, зі мною погодиться...
Отож. Тому не треба казати "українське зероно". То зерно з України.
А найогидніше, що почали барижити ним у Польщі. Тим самим налаштували весь ЄС проти агропродукції з України.
Ще кацапські грошики не капнули на картку
Пшелев не пройшов. А так то зразу вони вміють хвойди на тракторах.
Це, звичайно, мерзенне дійство.

Але варто запитати - яких олігархів-латифундистів збіжжя везли через кордон, в якому об"ємі?
Скільки грошей отримали?

А головне - скільки повернулося в банки України? Скільки налогів в Україні заплачено з продажі збіжжя?

Цеї інформації ви не знайдете. І це просто писати "блокують українське зерно". Чиє воно, якого олігарха? Це ж не фермер Вася найняв вагони везти в Європу своє зерно. І не фермер Вася почав у Польщі барижити тим зерном.
За 2023 рік зернотрейдери не повернули в Україну 8 млрд доларів за експортроване зерно. То бо вся премія за то то,що зерно продавалось на Європейському ринку, по Європейським цінам, на що і була зняті мита для України, пішли в кармани ну дууже поважним людям.
Отож. Тому не треба казати "українське зероно". То зерно з України.
А найогидніше, що почали барижити ним у Польщі. Тим самим налаштували весь ЄС проти агропродукції з України.
"А коли туп, как дерево-
Родишься баобабом...
И будешь баобабом тыщу лет
- пока помрёшь..."

Правопорушення почалося не в Україні... Воно почалося після перетину зерном кордону Польщі - коли почали підмінять транспортні документи і ставить вагони під розвантаження на елеваторах на території Польщі. А також після підміни документів та видавання транзитного зерна за "зерно для споживання всередині країни" Всі ці дії вчинялися у "польському правовому полі" Вчинялися "польськими посадовими особами"...
Питання ідіотам: "До чого тут "українські олігархи"?!!!
Будь-яка людина, що має юридичну освіту, зі мною погодиться...
это пока. почти урожай собрали. с ноября каникулы...
Ще не все бабло пуйло підігнало?
Та "бабло" вже "лежить там, де треба...". "Рольники" ще привід правдоподібний підбирають... Або просто нас провокують - щоб ми з якоюсь "нотою протесту" передчасно вискочили і самі їм надали привід для протесту і блокування кордону...
