Польські фермери поки не блокують рух на кордоні з Україною, попри анонсований страйк

Станом на ранок 9 жовтня на кордоні з Польщею не спостерігається блокування руху вантажних транспортних засобів з України.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає Укрінформ.

"Блокування руху для вантажівок – те, про що з'являлася інформація і ті дії, які могли розпочатися на території Польщі польськими фермерами, – зараз не фіксується. Звісно, ми очікуємо, що блокування руху не станеться", – зазначив він.

За його словами, рух вантажівок залишається інтенсивним на всіх напрямках.

Речник Держприкордонслужби додав, що відповідні служби України перебувають у постійному діалозі з польськими колегами, також українські дипломатичні установи у Польщі тримають ситуацію на контролі.

Напередодні українські митники попередили, що польські фермери можуть заблокувати вантажний рух перед пунктом пропуску "Медика – Шегині" з 8 жовтня по 31 грудня 2024 року.

Інформацію про акцію також підтвердив один із організаторів протестів польських аграріїв Рафал Меклер. У дописі в соцмережі Х він зазначив, що "роботи у полі скінчились і можна боротися за своє".