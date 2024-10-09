Польські фермери поки не блокують рух на кордоні з Україною, попри анонсований страйк
Станом на ранок 9 жовтня на кордоні з Польщею не спостерігається блокування руху вантажних транспортних засобів з України.
Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає Укрінформ.
"Блокування руху для вантажівок – те, про що з'являлася інформація і ті дії, які могли розпочатися на території Польщі польськими фермерами, – зараз не фіксується. Звісно, ми очікуємо, що блокування руху не станеться", – зазначив він.
За його словами, рух вантажівок залишається інтенсивним на всіх напрямках.
Речник Держприкордонслужби додав, що відповідні служби України перебувають у постійному діалозі з польськими колегами, також українські дипломатичні установи у Польщі тримають ситуацію на контролі.
Напередодні українські митники попередили, що польські фермери можуть заблокувати вантажний рух перед пунктом пропуску "Медика – Шегині" з 8 жовтня по 31 грудня 2024 року.
Інформацію про акцію також підтвердив один із організаторів протестів польських аграріїв Рафал Меклер. У дописі в соцмережі Х він зазначив, що "роботи у полі скінчились і можна боротися за своє".
Але варто запитати - яких олігархів-латифундистів збіжжя везли через кордон, в якому об"ємі?
Скільки грошей отримали?
А головне - скільки повернулося в банки України? Скільки налогів в Україні заплачено з продажі збіжжя?
Цеї інформації ви не знайдете. І це просто писати "блокують українське зерно". Чиє воно, якого олігарха? Це ж не фермер Вася найняв вагони везти в Європу своє зерно. І не фермер Вася почав у Польщі барижити тим зерном.
А найогидніше, що почали барижити ним у Польщі. Тим самим налаштували весь ЄС проти агропродукції з України.
Родишься баобабом...
И будешь баобабом тыщу лет
- пока помрёшь..."
Правопорушення почалося не в Україні... Воно почалося після перетину зерном кордону Польщі - коли почали підмінять транспортні документи і ставить вагони під розвантаження на елеваторах на території Польщі. А також після підміни документів та видавання транзитного зерна за "зерно для споживання всередині країни" Всі ці дії вчинялися у "польському правовому полі" Вчинялися "польськими посадовими особами"...
Питання ідіотам: "До чого тут "українські олігархи"?!!!
Будь-яка людина, що має юридичну освіту, зі мною погодиться...