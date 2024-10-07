РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8939 посетителей онлайн
Новости
459 1

На границе с Польшей исправлены все неисправности в работе пунктов пропуска, - ГПСУ

На кордоні з Польщею усунули несправності в роботі пунктів пропуску

Сейчас все пропускные пункты на границе с Польшей обеспечивают надлежащие пропускные операции.

Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"К счастью, сейчас пропуск происходит в обычном режиме. В течение выходных были сбои в работе базы данных таможенной службы Республики Польша, из-за чего практически все пункты пропуска на границе с Польшей на определенное количество времени прекращали свою работу, ведь нельзя было полноценно обеспечить оформление по ту сторону границы. Проводилась разъяснительная работа с людьми. Конечно, пограничники просили всех подождать для того, чтобы люди не создавали какой-то паники, почему именно пропускные операции не осуществляются. Но на данный момент все пункты пропуска на границе с Польшей обеспечивают надлежащие пропускные операции как на выезд из Украины, так и на въезд", - пояснил он.

В ГПСУ отметили, что общий пассажиропоток пока не увеличивается. В будни границу пересекает до 100 тыс. человек, в выходные - около 110 тыс.

"Наибольшее количество пропускных операций, это где-то 50% от общего пассажиропотока, приходится именно на границу с Польшей. Именно на этом участке функционирует наибольшее количество пунктов пропуска на границе со страной Европейского Союза", - добавил представитель Госпогранслужбы.

Читайте: Двух украинцев задержали в Польше: помогали нелегалам пересекать границу

Автор: 

Госпогранслужба (6777) граница (5337) Польша (8622) Демченко Андрей (309)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Польских фермерiв починили?
показать весь комментарий
07.10.2024 10:10 Ответить
 
 