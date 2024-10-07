На кордоні з Польщею виправлено всі несправності в роботі пунктів пропуску, - ДПСУ

Наразі всі пропускні пункти на кордоні з Польщею забезпечують належні пропускні операції.

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На щастя, зараз пропуск відбувається у звичному режимі. Протягом вихідних були збої в роботі бази даних митної служби Республіки Польща, через що практично всі пункти пропуску на кордоні з Польщею на певну кількість часу припиняли свою роботу, адже не можна було повноцінно забезпечити оформлення по той бік кордону. Проводилася роз'яснювальна робота з людьми. Звісно, прикордонники просили всіх зачекати для того, щоб люди не створювали якоїсь паніки, чому саме пропускні операції не здійснюються. Але на даний момент всі пункти пропуску на кордоні з Польщею забезпечують належні пропускні операції як на виїзд з України, так і на в'їзд", - пояснив він.

У ДПСУ відзначили, що загальний пасажиропотік наразі не збільшується. В будні кордон перетинає до 100 тис. осіб, у вихідні - близько 110 тис.

"Найбільша кількість пропускних операцій, це десь 50% від загального пасажиропотоку, припадає саме на кордон з Польщею. Саме на цій ділянці функціонує найбільша кількість пунктів пропуску на кордоні з країною Європейського Союзу", - додав речник Держприкордонслужби.

