Двое украинцев задержаны в Польше: помогали нелегалам пересекать границу

Двух граждан Украины, которых подозревают в причастности к организации незаконного пересечения польско-белорусской границы, задержали в Польше.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Подляский отдел польской Пограничной службы.

Как указано, одного из украинцев задержали полицейские из Неборова на автостраде А2 в Лодзинском воеводстве.

Еще одного подозреваемого польские правоохранители задержали в городе Еленя Гура.

Оба мужчины были обвинены Белостокской окружной прокуратурой в организации многократных пересечений государственной границы с нарушением законодательства.

На основании собранных по делу материалов Окружной суд Белостока-Южного применил к одному из граждан Украины меру пресечения в виде временного ареста сроком на 3 месяца.

В отношении второго была определена мера пресечения в виде запрета выезда из страны и полицейского надзора с обязанностью появляться дважды в неделю в Городской отдел полиции.

За организацию незаконного пересечения границы Уголовный кодекс Польши предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 месяцев до 8 лет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Польша начнет строить усиленную линию обороны на границе с РФ и Беларусью до конца 2024 года. На это потратят 10 млрд злотых