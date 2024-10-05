Двое украинцев задержаны в Польше: помогали нелегалам пересекать границу
Двух граждан Украины, которых подозревают в причастности к организации незаконного пересечения польско-белорусской границы, задержали в Польше.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Подляский отдел польской Пограничной службы.
Как указано, одного из украинцев задержали полицейские из Неборова на автостраде А2 в Лодзинском воеводстве.
Еще одного подозреваемого польские правоохранители задержали в городе Еленя Гура.
Оба мужчины были обвинены Белостокской окружной прокуратурой в организации многократных пересечений государственной границы с нарушением законодательства.
На основании собранных по делу материалов Окружной суд Белостока-Южного применил к одному из граждан Украины меру пресечения в виде временного ареста сроком на 3 месяца.
В отношении второго была определена мера пресечения в виде запрета выезда из страны и полицейского надзора с обязанностью появляться дважды в неделю в Городской отдел полиции.
За организацию незаконного пересечения границы Уголовный кодекс Польши предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 месяцев до 8 лет.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль