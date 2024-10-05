РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10296 посетителей онлайн
Новости
1 512 4

Двое украинцев задержаны в Польше: помогали нелегалам пересекать границу

Кордон Польщі

Двух граждан Украины, которых подозревают в причастности к организации незаконного пересечения польско-белорусской границы, задержали в Польше.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Подляский отдел польской Пограничной службы.

Как указано, одного из украинцев задержали полицейские из Неборова на автостраде А2 в Лодзинском воеводстве.

Еще одного подозреваемого польские правоохранители задержали в городе Еленя Гура.

Оба мужчины были обвинены Белостокской окружной прокуратурой в организации многократных пересечений государственной границы с нарушением законодательства.

На основании собранных по делу материалов Окружной суд Белостока-Южного применил к одному из граждан Украины меру пресечения в виде временного ареста сроком на 3 месяца.

В отношении второго была определена мера пресечения в виде запрета выезда из страны и полицейского надзора с обязанностью появляться дважды в неделю в Городской отдел полиции.

За организацию незаконного пересечения границы Уголовный кодекс Польши предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 месяцев до 8 лет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Польша начнет строить усиленную линию обороны на границе с РФ и Беларусью до конца 2024 года. На это потратят 10 млрд злотых

Автор: 

нелегалы (453) Польша (8612)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Волинская рєзня - іх рук дело!! Хватай злодєєв!
показать весь комментарий
05.10.2024 12:40 Ответить
Де кордон з Білорусією де Зелена Гура. Але за кілька тисяч доларів з мусульманської голови можна всю ЄС проїхати.
показать весь комментарий
05.10.2024 12:53 Ответить
А з якого дива Jelenia Góra позеленіла?
показать весь комментарий
05.10.2024 13:47 Ответить
підлящщя-українська земля
показать весь комментарий
05.10.2024 13:17 Ответить
 
 