Польша начнет строить усиленную линию обороны на границе с РФ и Беларусью до конца 2024 года. На это потратят 10 млрд злотых

Польша начнет строительство первых элементов усиленных линий обороны на своих границах с Россией и Беларусью до конца 2024 года. На укрепление границ правительство Польши потратит 10 миллиардов злотых (2,6 миллиарда долларов).

Об этом рассказал заместитель министра обороны Цезарий Томчик, пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Польша планирует укрепить свои северные и восточные границы путем создания оборонительных линий, системами наблюдения, разведки и защиты от беспилотников. На это уйдет 10 миллиардов злотых (2,6 миллиарда долларов).

Отмечается, что проект будет реализован в рамках программы "Восточный щит".

"В ближайшие три недели мы сможем провести первые испытания элементов "Восточного щита" на польских военных полигонах, в этом году мы начнем строительство первых элементов... на северной и восточной границах", - сказал Томчик.

Он добавил, что этот проект будут воплощать в сотрудничестве с Литвой, Латвией и Эстонией, а также с британскими и американскими силами.

Напомним, что ранее сообщалось, что для улучшения ситуации безопасности в стране правительство Норвегии рассматривает возможность строительства забора вдоль границы с Россией.

Кроме этого, до конца 2026 года Финляндия построит на границе с РФ 200 километров стационарных заграждений.