Польша начнет строить усиленную линию обороны на границе с РФ и Беларусью до конца 2024 года. На это потратят 10 млрд злотых

Польща почне посилювати свій кордон з РФ та РБ

Польша начнет строительство первых элементов усиленных линий обороны на своих границах с Россией и Беларусью до конца 2024 года. На укрепление границ правительство Польши потратит 10 миллиардов злотых (2,6 миллиарда долларов).

Об этом рассказал заместитель министра обороны Цезарий Томчик, пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Польша планирует укрепить свои северные и восточные границы путем создания оборонительных линий, системами наблюдения, разведки и защиты от беспилотников. На это уйдет 10 миллиардов злотых (2,6 миллиарда долларов).

Отмечается, что проект будет реализован в рамках программы "Восточный щит".

"В ближайшие три недели мы сможем провести первые испытания элементов "Восточного щита" на польских военных полигонах, в этом году мы начнем строительство первых элементов... на северной и восточной границах", - сказал Томчик.

Он добавил, что этот проект будут воплощать в сотрудничестве с Литвой, Латвией и Эстонией, а также с британскими и американскими силами.

Напомним, что ранее сообщалось, что для улучшения ситуации безопасности в стране правительство Норвегии рассматривает возможность строительства забора вдоль границы с Россией.

Кроме этого, до конца 2026 года Финляндия построит на границе с РФ 200 километров стационарных заграждений.

Беларусь (7971) граница (5329) Польша (8612) россия (96917)
Топ комментарии
+6
Зараз з військових баз спостерігають за залітаючими ракетами, а будуть ще і з ДЗОТів дивитись на проїжджаючі рашистські танки.
показать весь комментарий
04.10.2024 19:32 Ответить
+1
"Лінія Мажено 2.0"
показать весь комментарий
04.10.2024 19:55 Ответить
+1
Ось і подивимося чим відрізняються лінії оборони країн НАТО. Можливо це викличе захоплення (як звичайний рефлекс на все західне) або все посміються.
показать весь комментарий
04.10.2024 20:01 Ответить
Ну проти бусурман-нелегалів допоможе. А проти балістики, ВПС, шпигунів-диверсантів недуже. Хоча є протилежні один одному приклади. Лінію Мажіно німці прорвали натомість лінію Суровікіна не вдалось наскрізь прорвати. Але кошти поляки витратять космічні.
показать весь комментарий
04.10.2024 19:36 Ответить
це ж було вже!
показать весь комментарий
04.10.2024 19:38 Ответить
Де про Сєню?!
показать весь комментарий
04.10.2024 19:42 Ответить
Буду вати лінії оборони...
Які ляжуть під КАБами...

Польска не може...

Словами-
Так! все гаразд буде...

А насправді...
Загинуть люди...
показать весь комментарий
04.10.2024 19:43 Ответить
а на лопати для викопування "волинської трагедії" скільки поляки витратять? Це ж для них зараз-найголовніше питання! Нах ті лінії оборони коли "волинська трагедія" не розслідувана! Це ж для них головніше за поділи Польщі кацапами та Катинь !
показать весь комментарий
04.10.2024 20:29 Ответить
А чому не хайвеї від московії чи БРСР до столиці будувати, а лінію оборони? Невже досвід дєрьмакових узеленських не захоплює? 🤔
показать весь комментарий
04.10.2024 21:02 Ответить
Дали б ті кошти на дрони : Азову, Мад'яру тощо , то цапам би було не до вас ! І не довелось би до війни готуватись!
Повезло Европейцям, що Українці маючи історичний босвід воєн і спротиву, зараз по їх сторону барикад...
показать весь комментарий
04.10.2024 22:32 Ответить
Аж завидки беруть. Ну от люди, як люди. Турбуються про СВОЮ безпеку. І посилені укріплення. І по тисячі танків та САУ у корейців закупили. Хоча і свої Краби гарні будують, та іншу ******* зброю. Єх, козаки, бляха.
показать весь комментарий
04.10.2024 22:42 Ответить
 
 