Польща почне будувати посилену лінії оборони на кордоні з РФ і Білоруссю до кінця 2024 року. На це витратять 10 млрд злотих

Польща розпочне будівництво перших елементів посилених ліній оборони на своїх кордонах із Росією та Білоруссю до кінця 2024 року. На зміцнення кордонів уряд Польщі витратить 10 мільярдів злотих ( 2,6 мільярда доларів).

Про це розповів заступник міністра оборони Цезарій Томчик, пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Польща планує зміцнити свої північні та східні кордони шляхом створення оборонних ліній, системами спостереження, розвідки і захисту від безпілотників. На це піде 10 мільярдів злотих (2,6 мільярда доларів).

Зазначається, що проєкт буде реалізовано в межах програми "Східний щит".

"У найближчі три тижні ми зможемо провести перші випробування елементів "Східного щита" на польських військових полігонах, цього року ми почнемо будівництво перших елементів… на північному і східному кордонах", - сказав Томчик.

Він додав, що цей проєкт будуть втілювати у співпраці з Литвою, Латвією та Естонією, а також з британськими та американськими силами.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що задля покращення безпекової ситуації в країні уряд Норвегії розглядає можливість будівництва паркану уздовж кордону з Росією.

Крім цього, до кінця 2026 року Фінляндія збудує на кордоні з РФ 200 кілометрів стаціонарних загороджень.