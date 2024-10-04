УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12117 відвідувачів онлайн
Новини
1 405 11

Польща почне будувати посилену лінії оборони на кордоні з РФ і Білоруссю до кінця 2024 року. На це витратять 10 млрд злотих

Польща почне посилювати свій кордон з РФ та РБ

Польща розпочне будівництво перших елементів посилених ліній оборони на своїх кордонах із Росією та Білоруссю до кінця 2024 року. На зміцнення кордонів уряд Польщі витратить 10 мільярдів злотих ( 2,6 мільярда доларів).

Про це розповів заступник міністра оборони Цезарій Томчик, пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Польща планує зміцнити свої північні та східні кордони шляхом створення оборонних ліній, системами спостереження, розвідки і захисту від безпілотників. На це піде 10 мільярдів злотих (2,6 мільярда доларів).

Зазначається, що проєкт буде реалізовано в межах програми "Східний щит".

"У найближчі три тижні ми зможемо провести перші випробування елементів "Східного щита" на польських військових полігонах, цього року ми почнемо будівництво перших елементів… на північному і східному кордонах", - сказав Томчик.

Він додав, що цей проєкт будуть втілювати у співпраці з Литвою, Латвією та Естонією, а також з британськими та американськими силами.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що задля покращення безпекової ситуації в країні уряд Норвегії розглядає можливість будівництва паркану уздовж кордону з Росією. 

Крім цього, до кінця 2026 року Фінляндія збудує на кордоні з РФ 200 кілометрів стаціонарних загороджень.

Автор: 

Білорусь (8027) кордон (4862) Польща (8750) росія (67242)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Зараз з військових баз спостерігають за залітаючими ракетами, а будуть ще і з ДЗОТів дивитись на проїжджаючі рашистські танки.
показати весь коментар
04.10.2024 19:32 Відповісти
+1
"Лінія Мажено 2.0"
показати весь коментар
04.10.2024 19:55 Відповісти
+1
Ось і подивимося чим відрізняються лінії оборони країн НАТО. Можливо це викличе захоплення (як звичайний рефлекс на все західне) або все посміються.
показати весь коментар
04.10.2024 20:01 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зараз з військових баз спостерігають за залітаючими ракетами, а будуть ще і з ДЗОТів дивитись на проїжджаючі рашистські танки.
показати весь коментар
04.10.2024 19:32 Відповісти
Ну проти бусурман-нелегалів допоможе. А проти балістики, ВПС, шпигунів-диверсантів недуже. Хоча є протилежні один одному приклади. Лінію Мажіно німці прорвали натомість лінію Суровікіна не вдалось наскрізь прорвати. Але кошти поляки витратять космічні.
показати весь коментар
04.10.2024 19:36 Відповісти
це ж було вже!
показати весь коментар
04.10.2024 19:38 Відповісти
Де про Сєню?!
показати весь коментар
04.10.2024 19:42 Відповісти
Буду вати лінії оборони...
Які ляжуть під КАБами...

Польска не може...

Словами-
Так! все гаразд буде...

А насправді...
Загинуть люди...
показати весь коментар
04.10.2024 19:43 Відповісти
"Лінія Мажено 2.0"
показати весь коментар
04.10.2024 19:55 Відповісти
Ось і подивимося чим відрізняються лінії оборони країн НАТО. Можливо це викличе захоплення (як звичайний рефлекс на все західне) або все посміються.
показати весь коментар
04.10.2024 20:01 Відповісти
а на лопати для викопування "волинської трагедії" скільки поляки витратять? Це ж для них зараз-найголовніше питання! Нах ті лінії оборони коли "волинська трагедія" не розслідувана! Це ж для них головніше за поділи Польщі кацапами та Катинь !
показати весь коментар
04.10.2024 20:29 Відповісти
А чому не хайвеї від московії чи БРСР до столиці будувати, а лінію оборони? Невже досвід дєрьмакових узеленських не захоплює? 🤔
показати весь коментар
04.10.2024 21:02 Відповісти
Дали б ті кошти на дрони : Азову, Мад'яру тощо , то цапам би було не до вас ! І не довелось би до війни готуватись!
Повезло Европейцям, що Українці маючи історичний босвід воєн і спротиву, зараз по їх сторону барикад...
показати весь коментар
04.10.2024 22:32 Відповісти
Аж завидки беруть. Ну от люди, як люди. Турбуються про СВОЮ безпеку. І посилені укріплення. І по тисячі танків та САУ у корейців закупили. Хоча і свої Краби гарні будують, та іншу ******* зброю. Єх, козаки, бляха.
показати весь коментар
04.10.2024 22:42 Відповісти
 
 