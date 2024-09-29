За прикладом Фінляндії: Норвегія хоче побудувати паркан на кордоні з Росією
Задля покращення безпекової ситуації в країні уряд Норвегії розглядає можливість будівництва паркану уздовж кордону з Росією.
Про це пише Yle, інформує Цензор.НЕТ.
Паркан має допомогти у разі, якщо з Росії в Норвегію прямуватиме потік біженців.
Зазначається, що подібна ситуація трапилась у 2015 році, коли через Стурскуг – єдиний прикордонний пункт між Норвегією та Росією – пішки і на велосипедах прибули 5 тисяч прохачів притулку із території РФ.
На думку міністерки юстиції Норвегії Емілі Енгер Мель, зведення паркану може бути одним із способів покращення ситуації із безпекою.
За інформацією NRK, урядовиця надихнулася прикладом Фінляндії, яка продовжує будувати загородження на кордоні із Росією.
Мель зазначає, що будівництво загороджень є дорогим процесом, тому необхідно оцінити доцільність подібних вкладень.
Міністерка вважає, що інвестувати також можна у закупівлю дронів, які патрулюватимуть територію, а також у збільшення кількості прикордонників у Стурскугу.
Видання додає, що наразі незрозуміло, чи паркан буде зведено уздовж усього норвезько-російського кордону чи лише на окремій його ділянці.
Нагадаємо, що до кінця 2026 року Фінляндія збудує на кордоні з РФ 200 кілометрів стаціонарних загороджень.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Для ворогів...
Для них не ісеує стелі...
Карелію!
Заберуть...
Як жінку-
З постелі...
Ну а як ви хотіли? Дивлячись на зелено-дерьмаковське лайно, як ярди **здять зі швидкістю світла, будь-кого жаба задушить) Ну а так, як це Новегія і не можно купувати "яйця по 17", треба нагнітати обстановку і ....захищатись парканами... до речі, далі і доти і рви підуть.
Он зведе паркан
Бо паркан то дурниця.