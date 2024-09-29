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Новини
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За прикладом Фінляндії: Норвегія хоче побудувати паркан на кордоні з Росією

Норвегія хоче збудувати паркан на кордоні з РФ

Задля покращення безпекової ситуації в країні уряд Норвегії розглядає можливість будівництва паркану уздовж кордону з Росією. 

Про це пише Yle, інформує Цензор.НЕТ.

Паркан має допомогти у разі, якщо з Росії в Норвегію прямуватиме потік біженців.

Зазначається, що подібна ситуація трапилась у 2015 році, коли через Стурскуг – єдиний прикордонний пункт між Норвегією та Росією – пішки і на велосипедах прибули 5 тисяч прохачів притулку із території РФ.

На думку міністерки юстиції Норвегії Емілі Енгер Мель, зведення паркану може бути одним із способів покращення ситуації із безпекою.

За інформацією NRK, урядовиця надихнулася прикладом Фінляндії, яка продовжує будувати загородження на кордоні із Росією.

Мель зазначає, що будівництво загороджень є дорогим процесом, тому необхідно оцінити доцільність подібних вкладень.

Міністерка вважає, що інвестувати також можна у закупівлю дронів, які патрулюватимуть територію, а також у збільшення кількості прикордонників у Стурскугу.

Видання додає, що наразі незрозуміло, чи паркан буде зведено уздовж усього норвезько-російського кордону чи лише на окремій його ділянці.

Нагадаємо, що до кінця 2026 року Фінляндія збудує на кордоні з РФ 200 кілометрів стаціонарних загороджень.

Читайте також: Польща і країни Балтії просять ЄС про фінансування оборонної лінії на кордоні з РФ та Білоруссю

Автор: 

кордон (4775) Норвегія (768) росія (65415) будівництво (3021)


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Топ коментарі
+10
було б краще посунути кордон до Лєнінрада
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29.09.2024 18:33
+7
Про рів з крокодилами забули!
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29.09.2024 18:30
+5
Краще одразу мур будувати...
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29.09.2024 18:31
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Про рів з крокодилами забули!
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29.09.2024 18:30 Відповісти
зимою змерзнуть, а пдігрівати дорого, турелі з кулематими і автоматичним навденням краще
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29.09.2024 18:50 Відповісти
Краще одразу мур будувати...
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29.09.2024 18:31 Відповісти
було б краще посунути кордон до Лєнінрада
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29.09.2024 18:33 Відповісти
Фіни дуже сурові...
Для ворогів...
Для них не ісеує стелі...

Карелію!
Заберуть...

Як жінку-
З постелі...
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29.09.2024 19:18 Відповісти
Дуже гарне рішення. І мін побільше, побільше мін
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29.09.2024 18:35 Відповісти
Классный совет!!!!!!
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29.09.2024 18:39 Відповісти
Кацапи завезли мігрантів що самі виють хочуть позбутися їх ЄВРОПА неризова та і робити ті не хочуть і не можуть а пастухами моглиб і в себеробить
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29.09.2024 18:35 Відповісти
Паркан. Ну млять рукаліцо... Ще комусь бабки списать треба? Там не паркан треба, а ДОТи по всьому кордону, рви та ряди вибухівки.
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29.09.2024 18:41 Відповісти
Ще комусь бабки списать треба?

Ну а як ви хотіли? Дивлячись на зелено-дерьмаковське лайно, як ярди **здять зі швидкістю світла, будь-кого жаба задушить) Ну а так, як це Новегія і не можно купувати "яйця по 17", треба нагнітати обстановку і ....захищатись парканами... до речі, далі і доти і рви підуть.
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29.09.2024 18:53 Відповісти
покликайте Сєню-кулявлоб
Он зведе паркан
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29.09.2024 18:41 Відповісти
Краще надовби протитанкові будуйте, облаштовуйте мінні поля, рийте окопи та запасайтесь протитанковими засобами.
Бо паркан то дурниця.
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29.09.2024 18:42 Відповісти
Всі адекватні люди від цього лепрозорія відгороджуються.
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29.09.2024 18:48 Відповісти
А докі не побудували, то москалям видавати намордники
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29.09.2024 18:49 Відповісти
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29.09.2024 18:49 Відповісти
Цікаво, а Арсеній свій паркан запатентував? Якщо вони збудують такий же, наш Арсеній грошики отримає?
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29.09.2024 19:04 Відповісти
А як думаєш...якби у 2014 Прем'єром був не Сєня, а Зєля, то він би кращий паркан зробив, чи гірший?
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29.09.2024 19:55 Відповісти
Не сумнівюсь.
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29.09.2024 20:04 Відповісти
Ти б поцікавився, довбень, проектом того паркану! Там де він був збудований - кацапи й досі не просунулися!
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29.09.2024 23:32 Відповісти
А ти довбень, різницю між проектом і фактом розумієш? Якщо ні, то сходи на будівництво і подивися проект і факт, якщо розуму не вистачає зрозуміти.
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29.09.2024 23:38 Відповісти
Єдині кому завадить подібний паркан це звірі, яким буде перешкода міграції. Люди його можуть зламати легко і просто. Особливо там де ще й прикордонні норвежські патрулі бувають навіть не кожен день. Не говорячи на постійній основі перебувають.
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29.09.2024 19:40 Відповісти
Звірі то і є кацапи! А ті з ниx xто спробує зламати - буде пристрелений.
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29.09.2024 23:33 Відповісти
паркан для лохів … спитайте поляків … білорусня не русня але десь близько…
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29.09.2024 19:44 Відповісти
Та там не заборчик строить, а полноценные оборонительные линии с минными полями. Заграждения, само собой.
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29.09.2024 20:32 Відповісти
Эти построят и быстро. Там не много того забора строить. И финны построят, но не быстро, но отлично и надолго. Потому что уже давным давно, и не все знают, они делают лучшие в мире ледоколы всех классов, самые большие лайнеры, круизники, и что ещё очень сильно, так и судовые двигатели к этому. Справятся. Кстати границы с кацапией у финнов почти 1000км. Не шутки. Но там отлично знают с кем дело имеют.
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29.09.2024 22:01 Відповісти
Я вважав що ви норги це вже давно зробили, бо вірити рашистам (будь якої масті хоч «хорошим» хоча б плохим) це себе не поважати. Женіть їх всіх назад в їх болота!
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30.09.2024 00:29 Відповісти
 
 