За прикладом Фінляндії: Норвегія хоче побудувати паркан на кордоні з Росією

Задля покращення безпекової ситуації в країні уряд Норвегії розглядає можливість будівництва паркану уздовж кордону з Росією.

Про це пише Yle, інформує Цензор.НЕТ.

Паркан має допомогти у разі, якщо з Росії в Норвегію прямуватиме потік біженців.

Зазначається, що подібна ситуація трапилась у 2015 році, коли через Стурскуг – єдиний прикордонний пункт між Норвегією та Росією – пішки і на велосипедах прибули 5 тисяч прохачів притулку із території РФ.

На думку міністерки юстиції Норвегії Емілі Енгер Мель, зведення паркану може бути одним із способів покращення ситуації із безпекою.

За інформацією NRK, урядовиця надихнулася прикладом Фінляндії, яка продовжує будувати загородження на кордоні із Росією.

Мель зазначає, що будівництво загороджень є дорогим процесом, тому необхідно оцінити доцільність подібних вкладень.

Міністерка вважає, що інвестувати також можна у закупівлю дронів, які патрулюватимуть територію, а також у збільшення кількості прикордонників у Стурскугу.

Видання додає, що наразі незрозуміло, чи паркан буде зведено уздовж усього норвезько-російського кордону чи лише на окремій його ділянці.

Нагадаємо, що до кінця 2026 року Фінляндія збудує на кордоні з РФ 200 кілометрів стаціонарних загороджень.

Читайте також: Польща і країни Балтії просять ЄС про фінансування оборонної лінії на кордоні з РФ та Білоруссю