По примеру Финляндии: Норвегия хочет построить забор на границе с Россией

Для улучшения ситуации с безопасностью в стране правительство Норвегии рассматривает возможность строительства забора вдоль границы с Россией.

Об этом пишет Yle, информирует Цензор.НЕТ.

Забор должен помочь в случае, если из России в Норвегию будет направляться поток беженцев.

Отмечается, что подобная ситуация произошла в 2015 году, когда через Стурскуг - единственный пограничный пункт между Норвегией и Россией - пешком и на велосипедах прибыли 5 тысяч просителей убежища с территории РФ.

По мнению министра юстиции Норвегии Эмили Энгер Мель, возведение забора может быть одним из способов улучшения ситуации с безопасностью.

По информации NRK, чиновница вдохновилась примером Финляндии, которая продолжает строить заграждения на границе с Россией.

Мель отмечает, что строительство заграждений является дорогостоящим процессом, поэтому необходимо оценить целесообразность подобных вложений.

Министр считает, что инвестировать также можно в закупку дронов, которые будут патрулировать территорию, а также в увеличение количества пограничников в Стурскуге.

Издание добавляет, что пока непонятно, будет ли забор возведен вдоль всей норвежско-российской границы или только на отдельном его участке.

Напомним, что до конца 2026 года Финляндия построит на границе с РФ 200 километров стационарных заграждений.

Также читайте: Норвегия отменила автоматическое предоставление защиты для украинских беженцев из "безопасных" областей. СПИСОК