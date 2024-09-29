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По примеру Финляндии: Норвегия хочет построить забор на границе с Россией

Норвегія хоче збудувати паркан на кордоні з РФ

Для улучшения ситуации с безопасностью в стране правительство Норвегии рассматривает возможность строительства забора вдоль границы с Россией.

Об этом пишет Yle, информирует Цензор.НЕТ.

Забор должен помочь в случае, если из России в Норвегию будет направляться поток беженцев.

Отмечается, что подобная ситуация произошла в 2015 году, когда через Стурскуг - единственный пограничный пункт между Норвегией и Россией - пешком и на велосипедах прибыли 5 тысяч просителей убежища с территории РФ.

По мнению министра юстиции Норвегии Эмили Энгер Мель, возведение забора может быть одним из способов улучшения ситуации с безопасностью.

По информации NRK, чиновница вдохновилась примером Финляндии, которая продолжает строить заграждения на границе с Россией.

Мель отмечает, что строительство заграждений является дорогостоящим процессом, поэтому необходимо оценить целесообразность подобных вложений.

Министр считает, что инвестировать также можно в закупку дронов, которые будут патрулировать территорию, а также в увеличение количества пограничников в Стурскуге.

Издание добавляет, что пока непонятно, будет ли забор возведен вдоль всей норвежско-российской границы или только на отдельном его участке.

Напомним, что до конца 2026 года Финляндия построит на границе с РФ 200 километров стационарных заграждений.

Также читайте: Норвегия отменила автоматическое предоставление защиты для украинских беженцев из "безопасных" областей. СПИСОК

Автор: 

граница (5273) Норвегия (700) россия (95683) строительство (1997)


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Топ комментарии
+10
було б краще посунути кордон до Лєнінрада
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29.09.2024 18:33
+7
Про рів з крокодилами забули!
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29.09.2024 18:30
+5
Краще одразу мур будувати...
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29.09.2024 18:31
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Про рів з крокодилами забули!
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29.09.2024 18:30 Ответить
зимою змерзнуть, а пдігрівати дорого, турелі з кулематими і автоматичним навденням краще
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29.09.2024 18:50 Ответить
Краще одразу мур будувати...
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29.09.2024 18:31 Ответить
було б краще посунути кордон до Лєнінрада
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29.09.2024 18:33 Ответить
Фіни дуже сурові...
Для ворогів...
Для них не ісеує стелі...

Карелію!
Заберуть...

Як жінку-
З постелі...
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29.09.2024 19:18 Ответить
Дуже гарне рішення. І мін побільше, побільше мін
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29.09.2024 18:35 Ответить
Классный совет!!!!!!
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29.09.2024 18:39 Ответить
Кацапи завезли мігрантів що самі виють хочуть позбутися їх ЄВРОПА неризова та і робити ті не хочуть і не можуть а пастухами моглиб і в себеробить
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29.09.2024 18:35 Ответить
Паркан. Ну млять рукаліцо... Ще комусь бабки списать треба? Там не паркан треба, а ДОТи по всьому кордону, рви та ряди вибухівки.
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29.09.2024 18:41 Ответить
Ще комусь бабки списать треба?

Ну а як ви хотіли? Дивлячись на зелено-дерьмаковське лайно, як ярди **здять зі швидкістю світла, будь-кого жаба задушить) Ну а так, як це Новегія і не можно купувати "яйця по 17", треба нагнітати обстановку і ....захищатись парканами... до речі, далі і доти і рви підуть.
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29.09.2024 18:53 Ответить
покликайте Сєню-кулявлоб
Он зведе паркан
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29.09.2024 18:41 Ответить
Краще надовби протитанкові будуйте, облаштовуйте мінні поля, рийте окопи та запасайтесь протитанковими засобами.
Бо паркан то дурниця.
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29.09.2024 18:42 Ответить
Всі адекватні люди від цього лепрозорія відгороджуються.
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29.09.2024 18:48 Ответить
А докі не побудували, то москалям видавати намордники
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29.09.2024 18:49 Ответить
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29.09.2024 18:49 Ответить
Цікаво, а Арсеній свій паркан запатентував? Якщо вони збудують такий же, наш Арсеній грошики отримає?
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29.09.2024 19:04 Ответить
А як думаєш...якби у 2014 Прем'єром був не Сєня, а Зєля, то він би кращий паркан зробив, чи гірший?
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29.09.2024 19:55 Ответить
Не сумнівюсь.
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29.09.2024 20:04 Ответить
Ти б поцікавився, довбень, проектом того паркану! Там де він був збудований - кацапи й досі не просунулися!
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29.09.2024 23:32 Ответить
А ти довбень, різницю між проектом і фактом розумієш? Якщо ні, то сходи на будівництво і подивися проект і факт, якщо розуму не вистачає зрозуміти.
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29.09.2024 23:38 Ответить
Єдині кому завадить подібний паркан це звірі, яким буде перешкода міграції. Люди його можуть зламати легко і просто. Особливо там де ще й прикордонні норвежські патрулі бувають навіть не кожен день. Не говорячи на постійній основі перебувають.
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29.09.2024 19:40 Ответить
Звірі то і є кацапи! А ті з ниx xто спробує зламати - буде пристрелений.
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29.09.2024 23:33 Ответить
паркан для лохів … спитайте поляків … білорусня не русня але десь близько…
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29.09.2024 19:44 Ответить
Та там не заборчик строить, а полноценные оборонительные линии с минными полями. Заграждения, само собой.
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29.09.2024 20:32 Ответить
Эти построят и быстро. Там не много того забора строить. И финны построят, но не быстро, но отлично и надолго. Потому что уже давным давно, и не все знают, они делают лучшие в мире ледоколы всех классов, самые большие лайнеры, круизники, и что ещё очень сильно, так и судовые двигатели к этому. Справятся. Кстати границы с кацапией у финнов почти 1000км. Не шутки. Но там отлично знают с кем дело имеют.
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29.09.2024 22:01 Ответить
Я вважав що ви норги це вже давно зробили, бо вірити рашистам (будь якої масті хоч «хорошим» хоча б плохим) це себе не поважати. Женіть їх всіх назад в їх болота!
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30.09.2024 00:29 Ответить
 
 