По примеру Финляндии: Норвегия хочет построить забор на границе с Россией
Для улучшения ситуации с безопасностью в стране правительство Норвегии рассматривает возможность строительства забора вдоль границы с Россией.
Об этом пишет Yle, информирует Цензор.НЕТ.
Забор должен помочь в случае, если из России в Норвегию будет направляться поток беженцев.
Отмечается, что подобная ситуация произошла в 2015 году, когда через Стурскуг - единственный пограничный пункт между Норвегией и Россией - пешком и на велосипедах прибыли 5 тысяч просителей убежища с территории РФ.
По мнению министра юстиции Норвегии Эмили Энгер Мель, возведение забора может быть одним из способов улучшения ситуации с безопасностью.
По информации NRK, чиновница вдохновилась примером Финляндии, которая продолжает строить заграждения на границе с Россией.
Мель отмечает, что строительство заграждений является дорогостоящим процессом, поэтому необходимо оценить целесообразность подобных вложений.
Министр считает, что инвестировать также можно в закупку дронов, которые будут патрулировать территорию, а также в увеличение количества пограничников в Стурскуге.
Издание добавляет, что пока непонятно, будет ли забор возведен вдоль всей норвежско-российской границы или только на отдельном его участке.
Напомним, что до конца 2026 года Финляндия построит на границе с РФ 200 километров стационарных заграждений.
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Ну а як ви хотіли? Дивлячись на зелено-дерьмаковське лайно, як ярди **здять зі швидкістю світла, будь-кого жаба задушить) Ну а так, як це Новегія і не можно купувати "яйця по 17", треба нагнітати обстановку і ....захищатись парканами... до речі, далі і доти і рви підуть.
Он зведе паркан
Бо паркан то дурниця.