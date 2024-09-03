Финляндия планирует возвести 200 км ограждения на восточной границе с Россией

До конца 2026 года Финляндия построит на границе с РФ 200 километров стационарных заграждений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Yle.

В проект внесены некоторые другие изменения: забор будет на полметра выше, высотой около 3,5 метра, также сеть ограждений будет гуще.

Эркки Матилайнен, руководитель проекта Пограничной охраны, сообщил в пресс-релизе, что более 50 километров заградительной зоны на юго-востоке Финляндии, в Северной Карелии и Кайнуу было очищено от деревьев.

Проект по строительству забора продвигается, как и ожидалось.

"Ситуация хорошая. Цели, поставленные перед проектом, будут достигнуты в срок и в рамках бюджета", - говорит Матилайнен.

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