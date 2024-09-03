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Финляндия планирует возвести 200 км ограждения на восточной границе с Россией

Кордон Росії та Фінляндії

До конца 2026 года Финляндия построит на границе с РФ 200 километров стационарных заграждений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Yle.

В проект внесены некоторые другие изменения: забор будет на полметра выше, высотой около 3,5 метра, также сеть ограждений будет гуще.

Эркки Матилайнен, руководитель проекта Пограничной охраны, сообщил в пресс-релизе, что более 50 километров заградительной зоны на юго-востоке Финляндии, в Северной Карелии и Кайнуу было очищено от деревьев.

Проект по строительству забора продвигается, как и ожидалось.

"Ситуация хорошая. Цели, поставленные перед проектом, будут достигнуты в срок и в рамках бюджета", - говорит Матилайнен.

Также читайте: Президент Финляндии Стубб призвал снять для Украины ограничения на удары вглубь РФ: Они абсурдны

Автор: 

граница (5264) россия (95467) Финляндия (961)


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Топ комментарии
+10
Стіну Яценюка!
І дебільних гумористів в них щось немає...
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03.09.2024 10:38
+8
Національна держава ! На жаль нам це не вдалося
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03.09.2024 10:45
+7
Пам'ятаю, як кацапські пропагандони і пришелепнуті українці сміялися з Яценюка.
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03.09.2024 10:57
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Стіну Яценюка!
І дебільних гумористів в них щось немає...
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03.09.2024 10:38 Ответить
Національна держава ! На жаль нам це не вдалося
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03.09.2024 10:45 Ответить
Так ото ж бо воно й є...
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03.09.2024 10:57 Ответить
А що, людство перестає існувати і часу на зміни "не має"?!
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03.09.2024 10:59 Ответить
Українська нація просто зобов'язана реалізувати своє право на самовизначення шляхом побудови української національної держави, інакше будемо довго та болісно вмирати. Але для цього національне питання має бути попереду всього, бо це питання життя та смерті.
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03.09.2024 11:12 Ответить
За 30 років їм теж не вдалося!
Тільи за 100!
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03.09.2024 11:09 Ответить
Це опалубка.
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03.09.2024 10:39 Ответить
І так треба зробити усім країнам вздовж їх кордону із Московією (т.з. "роССией"), а потім продавати туристам квитки за розглядання за цим парканом тваринок породи рашистів!
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03.09.2024 10:42 Ответить
І ще обов'язково розмістити напис - "НЕ ГОДУВАТИ", бо коли європейці та американці рашистів відгодовують, то вони починають кидатись на сусідні країни, тож безпека понад усе, тому нехай кормляться виключно тим що в них своє є, газом та нафтою а на дечерт деревиною!
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03.09.2024 10:49 Ответить
Ще рівчак з крокодилами
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03.09.2024 10:42 Ответить
І як сказано у старому анекдоті 90-х - залити бетоном!
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03.09.2024 10:46 Ответить
Пам'ятаю, як кацапські пропагандони і пришелепнуті українці сміялися з Яценюка.
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03.09.2024 10:57 Ответить
Пізніше пришеленуті обрали зє своїм воШдєм і світовим підором,за що отримали званя зєіли.
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03.09.2024 11:15 Ответить
Це захист від нелегалів - віисько ця огорожа не зупинить
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03.09.2024 11:23 Ответить
тупі фіни гигиги, як наш Яценюк мугагага
ні шоб до шашличків готуватись
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03.09.2024 11:29 Ответить
Та хаи працюють - хто ім помішати - шоб забрати в рашки Виборг і Карелію - своі землі
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03.09.2024 11:34 Ответить
 
 