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Новини
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Фінляндія планує звести 200 км огорожі на східному кордоні з Росією

Кордон Росії та Фінляндії

До кінця 2026 року Фінляндія збудує на кордоні з РФ 200 кілометрів стаціонарних загороджень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Yle.

У проєкт внесено деякі інші зміни: паркан буде на пів метра вищим, заввишки близько 3,5 метра, також мережа огорож буде густішою.

Ерккі Матілайнен, керівник проєкту Прикордонної охорони, повідомив у пресрелізі, що більше ніж 50 кілометрів загороджувальної зони на південному сході Фінляндії, у Північній Карелії та Кайнуу було очищено від дерев.

Проєкт із будівництва паркану просувається, як і очікувалося.

"Ситуація хороша. Цілі, поставлені перед проєктом, будуть досягнуті в строк і в рамках бюджету", - каже Матілайнен.

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Автор: 

кордон (4761) росія (65073) Фінляндія (1303)


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Топ коментарі
+10
Стіну Яценюка!
І дебільних гумористів в них щось немає...
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03.09.2024 10:38
+8
Національна держава ! На жаль нам це не вдалося
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03.09.2024 10:45
+7
Пам'ятаю, як кацапські пропагандони і пришелепнуті українці сміялися з Яценюка.
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03.09.2024 10:57
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Стіну Яценюка!
І дебільних гумористів в них щось немає...
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03.09.2024 10:38 Відповісти
Національна держава ! На жаль нам це не вдалося
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03.09.2024 10:45 Відповісти
Так ото ж бо воно й є...
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03.09.2024 10:57 Відповісти
А що, людство перестає існувати і часу на зміни "не має"?!
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03.09.2024 10:59 Відповісти
Українська нація просто зобов'язана реалізувати своє право на самовизначення шляхом побудови української національної держави, інакше будемо довго та болісно вмирати. Але для цього національне питання має бути попереду всього, бо це питання життя та смерті.
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03.09.2024 11:12 Відповісти
За 30 років їм теж не вдалося!
Тільи за 100!
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03.09.2024 11:09 Відповісти
Це опалубка.
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03.09.2024 10:39 Відповісти
І так треба зробити усім країнам вздовж їх кордону із Московією (т.з. "роССией"), а потім продавати туристам квитки за розглядання за цим парканом тваринок породи рашистів!
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03.09.2024 10:42 Відповісти
І ще обов'язково розмістити напис - "НЕ ГОДУВАТИ", бо коли європейці та американці рашистів відгодовують, то вони починають кидатись на сусідні країни, тож безпека понад усе, тому нехай кормляться виключно тим що в них своє є, газом та нафтою а на дечерт деревиною!
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03.09.2024 10:49 Відповісти
Ще рівчак з крокодилами
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03.09.2024 10:42 Відповісти
І як сказано у старому анекдоті 90-х - залити бетоном!
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03.09.2024 10:46 Відповісти
Пам'ятаю, як кацапські пропагандони і пришелепнуті українці сміялися з Яценюка.
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03.09.2024 10:57 Відповісти
Пізніше пришеленуті обрали зє своїм воШдєм і світовим підором,за що отримали званя зєіли.
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03.09.2024 11:15 Відповісти
Це захист від нелегалів - віисько ця огорожа не зупинить
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03.09.2024 11:23 Відповісти
тупі фіни гигиги, як наш Яценюк мугагага
ні шоб до шашличків готуватись
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03.09.2024 11:29 Відповісти
Та хаи працюють - хто ім помішати - шоб забрати в рашки Виборг і Карелію - своі землі
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03.09.2024 11:34 Відповісти
 
 