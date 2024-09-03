Фінляндія планує звести 200 км огорожі на східному кордоні з Росією
До кінця 2026 року Фінляндія збудує на кордоні з РФ 200 кілометрів стаціонарних загороджень.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Yle.
У проєкт внесено деякі інші зміни: паркан буде на пів метра вищим, заввишки близько 3,5 метра, також мережа огорож буде густішою.
Ерккі Матілайнен, керівник проєкту Прикордонної охорони, повідомив у пресрелізі, що більше ніж 50 кілометрів загороджувальної зони на південному сході Фінляндії, у Північній Карелії та Кайнуу було очищено від дерев.
Проєкт із будівництва паркану просувається, як і очікувалося.
"Ситуація хороша. Цілі, поставлені перед проєктом, будуть досягнуті в строк і в рамках бюджету", - каже Матілайнен.
Топ коментарі
+10 Aleks Wav
показати весь коментар03.09.2024 10:38
+8 polini orop
показати весь коментар03.09.2024 10:45
+7 Анатолий К #427424
показати весь коментар03.09.2024 10:57
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
І дебільних гумористів в них щось немає...
Тільи за 100!
ні шоб до шашличків готуватись