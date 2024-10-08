УКР
2 631 21

14 ухилянтів, поділившись на малі групи, намагалися дістатися Молдови, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

14 чоловіків призовного віку, намагалися незаконно перетнути кордон із Молдовою, поділившись на малі групи. 

Про це повідомляє ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Як повідомляють в ДПСУ, 14 чоловіків випробували на собі тактику  діставатися кордону малими групами, щоб бути непомітними для прикордонників.

І за таку "геніальну" ідею заплатили власнику анонімного телеграм-каналу від 120 до 160 тисяч гривень кожен.

"Утім, задум не спрацював – всі три групи зупинили та затримали. Їхню подальшу долю визначатиме суд", - повідомили прикордонники.

Автор: 

показати весь коментар
08.10.2024 14:58 Відповісти
ці спіймані чуваки можуть з такими самими юридичними наслідками призначити "ухилянтами" робітників ДПСУ
показати весь коментар
08.10.2024 15:01 Відповісти
ботоферма підтягнулась
показати весь коментар
08.10.2024 15:18 Відповісти
Проконсультувалися б у дмитрука,як спетляти в Молдову. Лохи.
показати весь коментар
08.10.2024 15:05 Відповісти
Країна двох революцій гідності
показати весь коментар
08.10.2024 15:06 Відповісти
"Революції готують генії, роблять романтики, та її плодами користуються пройдисвіти."
Томас Карлейль.
І хто з цих зараз при владі?
показати весь коментар
08.10.2024 15:13 Відповісти
Гарна тактика! згодиться така їм під Покровськом!!!
показати весь коментар
08.10.2024 15:09 Відповісти
Якщо тобі допомогла , то і їм допоможе.
показати весь коментар
08.10.2024 15:11 Відповісти
гадаю вони скоріш в тюрму підуть чім під покровськ . в тюрмі є шанс остатися живим
показати весь коментар
08.10.2024 15:23 Відповісти
Так 14 чоловіків призовного віку, чи 14 ухилянтів?
показати весь коментар
08.10.2024 15:10 Відповісти
я б краще задав питання - ДПСУ чи Районний суд затримав тих чуваків?
показати весь коментар
08.10.2024 15:17 Відповісти
як кацапи.
показати весь коментар
08.10.2024 15:10 Відповісти
Гірше за касаба. Значно гірше.
показати весь коментар
08.10.2024 15:18 Відповісти
Гроші - на вітер......
показати весь коментар
08.10.2024 15:14 Відповісти
Добре, а якби їх було 241, розділених на малі групи, а спіймали 14, чи зізналися б вони, що упіймали тільки малу частину?
показати весь коментар
08.10.2024 15:14 Відповісти
Ухилянты уже давно открыто через кпп на лексусах выехали . Сколько у депутатов , судей прокуроров и прочих чиновников деточек , столько и ухилянтов .
показати весь коментар
08.10.2024 15:20 Відповісти
видно, що консультували кацапи: тактика малих груп. Скоро на мотоциклах будуть тікати
показати весь коментар
08.10.2024 15:31 Відповісти
З власного досвіду пишеш?
показати весь коментар
08.10.2024 16:12 Відповісти
з твого
показати весь коментар
08.10.2024 18:53 Відповісти
 
 