14 ухилянтів, поділившись на малі групи, намагалися дістатися Молдови, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

14 чоловіків призовного віку, намагалися незаконно перетнути кордон із Молдовою, поділившись на малі групи.

Про це повідомляє ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Як повідомляють в ДПСУ, 14 чоловіків випробували на собі тактику діставатися кордону малими групами, щоб бути непомітними для прикордонників.

І за таку "геніальну" ідею заплатили власнику анонімного телеграм-каналу від 120 до 160 тисяч гривень кожен.

"Утім, задум не спрацював – всі три групи зупинили та затримали. Їхню подальшу долю визначатиме суд", - повідомили прикордонники.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Співробітник ТЦК в Одесі за гроші вносив через "Оберіг" недостовірні дані про військовозобов’язаних: їх визнавали непридатними. ФОТО