14 ухилянтів, поділившись на малі групи, намагалися дістатися Молдови, - Держприкордонслужба. ВIДЕО
14 чоловіків призовного віку, намагалися незаконно перетнути кордон із Молдовою, поділившись на малі групи.
Про це повідомляє ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Як повідомляють в ДПСУ, 14 чоловіків випробували на собі тактику діставатися кордону малими групами, щоб бути непомітними для прикордонників.
І за таку "геніальну" ідею заплатили власнику анонімного телеграм-каналу від 120 до 160 тисяч гривень кожен.
"Утім, задум не спрацював – всі три групи зупинили та затримали. Їхню подальшу долю визначатиме суд", - повідомили прикордонники.
Топ коментарі
+10 Макс driver507
показати весь коментар08.10.2024 15:01 Відповісти Посилання
+9 Gary Grant
показати весь коментар08.10.2024 15:05 Відповісти Посилання
+9 громов віталій
показати весь коментар08.10.2024 15:09 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Томас Карлейль.
І хто з цих зараз при владі?