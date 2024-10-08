РУС
14 уклонистов, разделившись на малые группы, пытались добраться до Молдовы, - Госпогранслужба. ВИДЕО

14 мужчин призывного возраста, пытались незаконно пересечь границу с Молдовой, поделившись на малые группы.

Об этом сообщает ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Как сообщают в ГПСУ, 14 мужчин испытали на себе тактику добираться до границы малыми группами, чтобы быть незаметными для пограничников.

И за такую "гениальную" идею заплатили владельцу анонимного телеграм-канала от 120 до 160 тысяч гривен каждый.

"Впрочем, замысел не сработал - все три группы остановили и задержали. Их дальнейшую судьбу будет определять суд", - сообщили пограничники.

ці спіймані чуваки можуть з такими самими юридичними наслідками призначити "ухилянтами" робітників ДПСУ
08.10.2024 15:01 Ответить
+9
Проконсультувалися б у дмитрука,як спетляти в Молдову. Лохи.
08.10.2024 15:05 Ответить
+9
Гарна тактика! згодиться така їм під Покровськом!!!
08.10.2024 15:09 Ответить
08.10.2024 14:58 Ответить
08.10.2024 15:01 Ответить
08.10.2024 15:18 Ответить
08.10.2024 15:05 Ответить
Країна двох революцій гідності
08.10.2024 15:06 Ответить
"Революції готують генії, роблять романтики, та її плодами користуються пройдисвіти."
Томас Карлейль.
І хто з цих зараз при владі?
08.10.2024 15:13 Ответить
08.10.2024 15:09 Ответить
Якщо тобі допомогла , то і їм допоможе.
08.10.2024 15:11 Ответить
гадаю вони скоріш в тюрму підуть чім під покровськ . в тюрмі є шанс остатися живим
08.10.2024 15:23 Ответить
Так 14 чоловіків призовного віку, чи 14 ухилянтів?
08.10.2024 15:10 Ответить
я б краще задав питання - ДПСУ чи Районний суд затримав тих чуваків?
показать весь комментарий
як кацапи.
показать весь комментарий
Гірше за касаба. Значно гірше.
показать весь комментарий
Гроші - на вітер......
показать весь комментарий
Добре, а якби їх було 241, розділених на малі групи, а спіймали 14, чи зізналися б вони, що упіймали тільки малу частину?
показать весь комментарий
Ухилянты уже давно открыто через кпп на лексусах выехали . Сколько у депутатов , судей прокуроров и прочих чиновников деточек , столько и ухилянтов .
показать весь комментарий
видно, що консультували кацапи: тактика малих груп. Скоро на мотоциклах будуть тікати
показать весь комментарий
З власного досвіду пишеш?
показать весь комментарий
з твого
показать весь комментарий
