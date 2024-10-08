14 уклонистов, разделившись на малые группы, пытались добраться до Молдовы, - Госпогранслужба. ВИДЕО

14 мужчин призывного возраста, пытались незаконно пересечь границу с Молдовой, поделившись на малые группы.

Об этом сообщает ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Как сообщают в ГПСУ, 14 мужчин испытали на себе тактику добираться до границы малыми группами, чтобы быть незаметными для пограничников.

И за такую "гениальную" идею заплатили владельцу анонимного телеграм-канала от 120 до 160 тысяч гривен каждый.

"Впрочем, замысел не сработал - все три группы остановили и задержали. Их дальнейшую судьбу будет определять суд", - сообщили пограничники.

Смотрите также: Сотрудник ТЦК в Одессе за деньги вносил через "Оберіг" недостоверные данные о военнообязанных: их признавали непригодными. ФОТО