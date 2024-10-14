За границу с пересадками за $7 тыс.: Ликвидирован канал переправки мужчин, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

В Одесской области ликвидировали канал переправки мужчин за границу. Организатор схемы обеспечивал "клиентов" фиктивными документами от глав приграничных поселковых советов и сопровождал мужчин собственным транспортом.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, бизнес-схему выезда мужчин из Украины организовал житель Одесской области. Он через телеграм-канал подыскивал клиентов, обещая им помощь в незаконном пересечении границы вне пунктов пропуска, минуя пограничные наряды. Кроме того, в его услуги входила организация проезда через транзитный участок дороги "Одесса-Рени" грузовиком в качестве пассажиров. Чтобы избежать "проблем" и дополнительных проверок на контрольном посту, мужчина обеспечивал клиентов фиктивными документами от глав пограничных поселковых советов.

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Маршруты и время пересечения границы организатор планировал сам. Транспортировку "клиентов" из Одессы до транзитного участка осуществлял исключительно на такси по вызову, а дальше пересаживал их в свой грузовик, на котором они уже ехали к границе. Чтобы все шло "по плану", злоумышленник сопровождал "путешественников" своим транспортом, контролируя весь процесс.

Сообщается, что за свои услуги мужчина установил тариф в размере 7 тыс. долларов, оплата наличными или криптовалютой.

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Правоохранители задержали организатора во время получения наличных от одного из клиентов на автодороге "Одесса-Рени".





Во время обысков по месту жительства и регистрации дельца в двух транспортных средствах правоохранители обнаружили пистолет, мобильные телефоны, ноутбук, флешносий и черновые записи, которые могут подтверждать его противоправную деятельность.

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Сейчас "бизнесмена" задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Мужчине объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 332 УКУ "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".

Напомним, ранее спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что по сравнению с пиковым периодом летом, количество граждан Украины, которые пытались незаконно пересечь границу, уменьшилось на 20%.