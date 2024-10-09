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СБУ разоблачила в Ривном масштабную схему уклонения от мобилизации: среди задержанных чиновники МСЭК. ФОТОрепортаж

В Ривном разоблачена группа лиц, которые организовали масштабную коррупционную схему уклонения от мобилизации.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

По данным СБУ, сделку организовала руководительница местного агентства недвижимости и две ее подчиненные, которые также привлекли к ней 26 медработников. Среди них - должностные лица медико-социальных экспертных комиссий областного центра.

"За деньги фигуранты помогали уклонистам сбежать от призыва на основании поддельных документов о наличии тяжелых болезней сердца или нервной системы. Стоимость таких "услуг" составляла от 15 до 20 тыс. американских долларов с одного клиента. Для реализации "схемы" фигуранты полностью фальсифицировали истории болезней уклонистов, в частности относительно пребывания на стационарном лечении.

В дальнейшем на основании этих документов представители врачебно-консультативных и медико-социальных экспертных комиссий готовили выводы о непригодности "больных" к военной службе", - говорится в сообщении.

Для поиска "клиентов" организаторы использовали наработанные связи агентства недвижимости. "Прибыль" распределяли между всеми участниками.

Читайте также: У врача из Житомира, которая помогала уклонистам получить фиктивные диагнозы, обнаружили 4,4 млн грн, - Нацполиция. ФОТО

Правоохранители задержали трех организаторов схемы во время передачи 16 700 долларов США от нового уклониста.

Во время обысков было обнаружено более 14 млн грн и изъято поддельные медицинские заключения, черновые записи, телефоны и компьютерную технику с доказательствами преступлений.

Задержанным сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием). Они находятся под стражей, им грозит до 5 лет тюрьмы.

По данным Нацполиции, было проведено 48 обысков.

Читайте: Продавал поддельные удостоверения волонтеров и организовывал выезд уклонистов из Украины: в Сумах задержан директор благотворительного фонда. ФОТОрепортаж

У Рівному СБУ викрила схему заробітку на ухилянтах
У Рівному СБУ викрила схему заробітку на ухилянтах
У Рівному СБУ викрила схему заробітку на ухилянтах
У Рівному СБУ викрила схему заробітку на ухилянтах
У Рівному СБУ викрила схему заробітку на ухилянтах
У Рівному СБУ викрила схему заробітку на ухилянтах
У Рівному СБУ викрила схему заробітку на ухилянтах
У Рівному СБУ викрила схему заробітку на ухилянтах
У Рівному СБУ викрила схему заробітку на ухилянтах
У Рівному СБУ викрила схему заробітку на ухилянтах

Автор: 

Ровно (530) СБУ (19980) мобилизация (2794) уклонисты (907)


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Топ комментарии
+24
Абсолютно у всіх МСЕК є такі потвори! трясіть всіх!
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09.10.2024 13:14
+15
І це міста не мільйонники рівне хмельницький а дніпро київ там пухнасті там так деруть що це квіточки
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09.10.2024 13:19
+15
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09.10.2024 13:39
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Правила форума Совет форумчан
Збагачуються під час віини а далі хоть потоп
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09.10.2024 13:12 Ответить
Глибока думка, Валентине.
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09.10.2024 13:24 Ответить
Дякую! - шо не так? - ви мені нагадуєте анекдот - маленькии хлопчик заглядає до спальні батьків у шпаринку -- потім каже --- і ці люди не дозволяють мені пальчиком в носі колупатися
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09.10.2024 13:31 Ответить
Думати, тобі лікарі не дозволяли ще з дитинства. Займися політичною аналітикою.
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09.10.2024 13:34 Ответить
Вумник! - хто ви по життю?
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09.10.2024 13:39 Ответить
Коли нехватає слів, переходять на феню. Кидай.слогани далі, патріот компартєйський.
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09.10.2024 13:48 Ответить
На форумі тут багато хто на мене наізжав - а коли з деякими пересікався на вулиці - то таку либу давили - так шо не потрібно мене діставати - третіи раз питаю - хто ви по життю
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09.10.2024 13:57 Ответить
А як правильно відповісти?
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09.10.2024 14:05 Ответить
Я думав ти ти простий рояліст слоганіст а ти ще й провокатор з підворотні.
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09.10.2024 14:24 Ответить
Не ми такі - життя таке
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09.10.2024 14:26 Ответить
Ось вся суть пересічного українця. Життя винне, що ви такі. Філософія вбивча, для України вбивча. І попав би на мсек, точно так би давав хабарі або брав, в залежності від обставин. Нецікавий. Бувай патріоте.
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09.10.2024 14:43 Ответить
Я не долар - щоб всім подобатись - баи - баи!
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09.10.2024 15:34 Ответить
ахахах, може в грабіжники податися, скільки бабла в Україні крутиться, але не там,де треба
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09.10.2024 13:13 Ответить
Абсолютно у всіх МСЕК є такі потвори! трясіть всіх!
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09.10.2024 13:14 Ответить
А всі на ТЦК *******. А ноги з таких от "лікарів" ростуть
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09.10.2024 13:27 Ответить
а ви гадаєте то не "фіфті/фіфті"?...

Зараз вже маючи підстави -- хрін дістанеш визнання, після цієї "тряски", хоча до неї не маючи коштів, таж хрін би дали... Коротше, зара буде по-справедливості: хрін усім
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09.10.2024 14:06 Ответить
Трусити, то добре, але набагато корисніше всіх поголовно МСЕК на фронт, там катастрофічно лікарі потрібні. ТЦК ( майже у всіх морди - хоч телят бий! ) теж туди.
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09.10.2024 13:42 Ответить
гарячковий пошук цапів-відбувайлів верхівка сидить в ОПі та рахує кеш.
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09.10.2024 13:53 Ответить
МСЕКі в тренді...
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09.10.2024 13:15 Ответить
Та й ТЦКашники не відстають. Якщо війна буде довгою, то наволоч, замість ВР буде вступати до "лав" МСКів, ТЦК, прокуратури, поліції
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09.10.2024 13:35 Ответить
Митницю б хто перевірив...
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09.10.2024 13:51 Ответить
І це міста не мільйонники рівне хмельницький а дніпро київ там пухнасті там так деруть що це квіточки
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09.10.2024 13:19 Ответить
МСЕК - золоте дно.
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09.10.2024 13:21 Ответить
Дайте мені втопитися, на пару хвилин
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09.10.2024 13:27 Ответить
МСЕК ще до війни, була найбільш корумпована структура.
А зараз ще додалися ВЛК та ТЦК, під час війни, до найбільших корупційних структур.
Корупційна система зараз така, що якщо хочеш жити то плати хабар.
А хто не має грошей відкупитися, той на фронт.
А зараз ВР , взагалі, хоче узаконити розподіл громадян на сорти.
Так зване, економічне бронювання.
Маєш офіційно багато грошей то будеш жити.
Хто має малу зарплату, той на м'ясо піде.
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09.10.2024 13:21 Ответить
Корумповане не мсек, корумпований нарід, той нарід, який білий і пухнастий з голови до кінчика ніг.
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09.10.2024 13:30 Ответить
до Волині доберуться чи ні? Чи Погуляйко вже навипередження "спрацював"?
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09.10.2024 13:28 Ответить
мабуть,не доберуться, бо це робиться картинка для доцільності введення економічного бронювання. Ніби раніше ніхто не бачив і не знав, що мсеки повністю і наскрізь корумповані, як і багато інших установ в Україні . Ще з 2014 мсеки посилено беруть хабарі.
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09.10.2024 14:00 Ответить
Це не МСЕК це ОПГ.
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09.10.2024 13:29 Ответить
всі, які або по молодості, або не втовпились в часи початкового накопичення капіталу періоду штормових 90х, не втрачають сьогодні свого шансу. але сьогодні це куди безпечніше чим в ті буремні часи, але ефективніше й швидше.
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09.10.2024 13:34 Ответить
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09.10.2024 13:39 Ответить
Нема грошей? Здоровий навіть якщо помираєш від сердецевого нападу прямо у кабінеті дохтора. Є гроші? Самий мученик з усіма відомими болячками у світі. Так і існує (життям таке пекло і назвати не можу).
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09.10.2024 13:45 Ответить
Все вражено і просякнуто корупцією як грибком, ці авдієві конюшні ніхто ніколи не чіпав.
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09.10.2024 13:53 Ответить
Ось де гроші для військових,а не тупорилі податки від агента сівковича хетьманцева!!
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09.10.2024 13:58 Ответить
та не може цього бути..., це вже навіть не цирк, це набагато гірше..., можна просто йти по всім цим мсекам й стригти бабло як з куща, це точно вийде 2-ий бюджет країни на оборону...
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09.10.2024 13:58 Ответить
Поки не будуть відкриті кордони, а тцкшники на передовій, то корупція буде непереборна
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09.10.2024 14:23 Ответить
Зеленський цю систему для того і створював, щоб витрясти все бабло з під матрасів, набрати мʼясо на штурми і бути чистеньким перед ЄС, бо рахунки не заморожують і громадян офіційно не грабують
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09.10.2024 14:50 Ответить
Показує рівень готовності більшості українців до захисту або донату на підтримку ЗСУ - незабаром буде - нуль. А паліїв авто ЗСУ все більше і більше - легкі гроші, а х...лі( так було написано на куртці лисого на стадіоні у 19 році).
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09.10.2024 14:23 Ответить
Існує пряма кореляція між діями тецекістів постановами каб.міну і зростанням кількості колаборантів - українці ненавидять диктатуру в будь-якій її формі
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09.10.2024 14:53 Ответить
Тоб то віськовослужбовці МО України - то диктатура у будь якій формі. Ахрінітєльно. А захист країни - то вже слідство діяльності військоматів МО України.
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09.10.2024 15:51 Ответить
Львів, Тернопіль, Франек напружились. По ночах відбуваються активні земляні роботи, заливка бетону,мозкові штурми, цілодобова робота з нотаріусами...
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09.10.2024 14:26 Ответить
У Рівному? Оце так! Це ж вам не Дніпро якийсь зрусячений чи Запоріжжя. Патріотичний регіон!
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09.10.2024 15:01 Ответить
були в Укрини бачили бари ресторани видкрити а там музика на цилий район танци а ми гроши збираемо
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09.10.2024 15:25 Ответить
МСЕК не самі це роблять , це робиться з лікарями , які готують виписки на МСЕК , бо МСЕК ті документи тільки підписує . Це організована корупційна схема , яка діяла ще до повномасштабної . Наприклад , у людини немає стажу , платить наприклад кардіологу 800-1000 доларів , її кладуть в відділення , пишуть історію ( передінфаркт , тиск 220 ) і готують документи на МСЕК , там діляться грошима , а людина отримує пенсію по інвалідності . Подивіться скільки водіїв фур мають інвалідності, притому такі , що не мають права керувати автівкою.
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09.10.2024 15:27 Ответить
До речі , знаю де вони беруть ЕКГ для документів . Беруть дійсно хворого ЕКГ , і роблять нарізку , потім підписують чуже ЕКГ прізвищем того, кому не законно оформлюють інвалідність. І таких сотні тисяч ..
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09.10.2024 15:38 Ответить
Кацапський фашист Путін хоче навчити 50 мерів Раші, їхніх катів і вбивць ї війни.
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09.10.2024 16:01 Ответить
Всі МСЕКи розігнати . Нову структуру з перетестуванням всіх інвалідів. Пів України інвалідів за гроші. ПФУ не накопичить ніколи відрахування.
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09.10.2024 17:55 Ответить
... це тільки в Рівному ? А у решті областях, а у інших структурах влади все ок,чисто ? ,а мільйонні статки , помешкання розкішні, а авто преміум , цього не видно неголеним рішалам ?
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09.10.2024 18:58 Ответить
Надо показательно наказывать е*ных ухилянтов. Виноват не тот кто берет взятку, а тот кто дает. У ухилянтов конфисковать имущество и отправить с одной лопатой на 0, что бы утилизировался. Тогда меньше ссыкунов будет.
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11.10.2024 12:58 Ответить
 
 