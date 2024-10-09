СБУ разоблачила в Ривном масштабную схему уклонения от мобилизации: среди задержанных чиновники МСЭК. ФОТОрепортаж
В Ривном разоблачена группа лиц, которые организовали масштабную коррупционную схему уклонения от мобилизации.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
По данным СБУ, сделку организовала руководительница местного агентства недвижимости и две ее подчиненные, которые также привлекли к ней 26 медработников. Среди них - должностные лица медико-социальных экспертных комиссий областного центра.
"За деньги фигуранты помогали уклонистам сбежать от призыва на основании поддельных документов о наличии тяжелых болезней сердца или нервной системы. Стоимость таких "услуг" составляла от 15 до 20 тыс. американских долларов с одного клиента. Для реализации "схемы" фигуранты полностью фальсифицировали истории болезней уклонистов, в частности относительно пребывания на стационарном лечении.
В дальнейшем на основании этих документов представители врачебно-консультативных и медико-социальных экспертных комиссий готовили выводы о непригодности "больных" к военной службе", - говорится в сообщении.
Для поиска "клиентов" организаторы использовали наработанные связи агентства недвижимости. "Прибыль" распределяли между всеми участниками.
Правоохранители задержали трех организаторов схемы во время передачи 16 700 долларов США от нового уклониста.
Во время обысков было обнаружено более 14 млн грн и изъято поддельные медицинские заключения, черновые записи, телефоны и компьютерную технику с доказательствами преступлений.
Задержанным сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием). Они находятся под стражей, им грозит до 5 лет тюрьмы.
По данным Нацполиции, было проведено 48 обысков.
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Зараз вже маючи підстави -- хрін дістанеш визнання, після цієї "тряски", хоча до неї не маючи коштів, таж хрін би дали... Коротше, зара буде по-справедливості: хрін усім
А зараз ще додалися ВЛК та ТЦК, під час війни, до найбільших корупційних структур.
Корупційна система зараз така, що якщо хочеш жити то плати хабар.
А хто не має грошей відкупитися, той на фронт.
А зараз ВР , взагалі, хоче узаконити розподіл громадян на сорти.
Так зване, економічне бронювання.
Маєш офіційно багато грошей то будеш жити.
Хто має малу зарплату, той на м'ясо піде.