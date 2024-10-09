СБУ разоблачила в Ривном масштабную схему уклонения от мобилизации: среди задержанных чиновники МСЭК. ФОТОрепортаж

В Ривном разоблачена группа лиц, которые организовали масштабную коррупционную схему уклонения от мобилизации.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

По данным СБУ, сделку организовала руководительница местного агентства недвижимости и две ее подчиненные, которые также привлекли к ней 26 медработников. Среди них - должностные лица медико-социальных экспертных комиссий областного центра.

"За деньги фигуранты помогали уклонистам сбежать от призыва на основании поддельных документов о наличии тяжелых болезней сердца или нервной системы. Стоимость таких "услуг" составляла от 15 до 20 тыс. американских долларов с одного клиента. Для реализации "схемы" фигуранты полностью фальсифицировали истории болезней уклонистов, в частности относительно пребывания на стационарном лечении.

В дальнейшем на основании этих документов представители врачебно-консультативных и медико-социальных экспертных комиссий готовили выводы о непригодности "больных" к военной службе", - говорится в сообщении.

Для поиска "клиентов" организаторы использовали наработанные связи агентства недвижимости. "Прибыль" распределяли между всеми участниками.

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Правоохранители задержали трех организаторов схемы во время передачи 16 700 долларов США от нового уклониста.

Во время обысков было обнаружено более 14 млн грн и изъято поддельные медицинские заключения, черновые записи, телефоны и компьютерную технику с доказательствами преступлений.

Задержанным сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием). Они находятся под стражей, им грозит до 5 лет тюрьмы.

По данным Нацполиции, было проведено 48 обысков.

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