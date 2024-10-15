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СБУ та Нацполіція ліквідували ще три схеми для ухилянтів: в одному із університетів викрито 225 фейкових "студентів". ФОТОрепортаж

Служба безпеки та Національна поліція ліквідували ще три корупційні схеми ухилення від мобілізації, які діяли у Києві, Черкасах та на Закарпатті.За результатами комплексних заходів затримано всіх організаторів оборудок. Серед них – очільники двох приватних закладів вищої освіти та посадовці ВЛК.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

На Закарпатті:

  • затримано ректора та проректора приватного університету, які без вступних екзаменів зараховували ухилянтів на бакалаврат до власного та іноземного вишів.

Фігуранти обіцяли таким "студентам" безперешкодне оформлення відстрочки. Для цього керівництво закарпатського університету залучило до незаконної діяльності посадовця військової служби правопорядку.

Після викриття СБУ місцева комісія Ужгородського РТЦК та СП скасувала раніше надані відстрочки від призову 225 ухилянтам, які скористалися "студентською схемою".

Схеми ухилянтів у вишах та ВЛК
Схеми ухилянтів у вишах та ВЛК
Схеми ухилянтів у вишах та ВЛК

 На Київщині:

  • викрито заступника директора фінансового коледжу і двох його підлеглих, які "задніми числами" оформлювали своїх клієнтів до аспірантури.

Для реалізації злочину фігуранти "супроводжували вступ" ухилянтів до приватного науково-дослідного інституту як студентів коледжу, в якому вони насправді не навчалися.

У такий спосіб ухилянти отримували можливість на відстрочку від мобілізації та виїзду за кордон. Вартість таких "послуг" становила до 8 тис. американських доларів з клієнта.

 У Черкасах:

  • викрито трьох представників військово-лікарської комісії, які продавали ухилянтам фальшиві висновки про непридатність до військової служби за станом здоров’я.

До незаконної діяльності організатори залучили медсестру, яка підшукувала потенційних клієнтів та підтримувала зв’язок між ними та фігурантами з ВЛК.

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Схеми ухилянтів у вишах та ВЛК
Схеми ухилянтів у вишах та ВЛК
Схеми ухилянтів у вишах та ВЛК
Схеми ухилянтів у вишах та ВЛК

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У чому підозрюють фігурантів справ?

Наразі всім фігурантам (відповідно до вчинених злочинів) повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом);
  •  ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

"Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі", - зазначають в СБУ.

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Автор: 

виш (553) СБУ (12921) ухилянти (986) військово-лікарська комісія (217)


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У такий спосіб ухилянти отримували можливість на відстрочку від мобілізації та виїзду за кордон.

А хіба студентів/аспірантів за кордон випускають? Ну там є процедура на якусь конференцію поїхати, але вона дуже-дуже складна і це не вуз вирішує вже, чи давати дозвіл.
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15.10.2024 16:36 Відповісти
то для більших заздрощів пишуть
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15.10.2024 17:47 Відповісти
Скільки ще має загинути воїнів, щоб дебільна влада посилила покарання за корупцію?
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15.10.2024 16:43 Відповісти
Це все, що потрібно знати про приватні навчальні заклади України!
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15.10.2024 16:55 Відповісти
Саме тому уряд вирішив розпочати приватизацію держ. університетів! Уявляєте який потік зелених баблосів потече в кишені зелених бандосів?! І дипломи будуть продавати, і відстрочки!
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16.10.2024 21:45 Відповісти
В державних те саме...
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16.10.2024 09:23 Відповісти
Особисто знаю що за 1к. навчаються в лапках.
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16.10.2024 12:13 Відповісти
 
 