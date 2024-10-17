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Новини
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Мешканець Полтавщини намагався підкупити прикордонника і переправити групу осіб до Словаччини, - ДПСУ

Оперативники відділу внутрішньої та власної безпеки по Чопському прикордонному загону викрили на гарячому 26-річного жителя Полтавщини, який намагався схилити прикордонника до незаконного переправлення групи осіб з України до Словаччини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Державна прикордонна служба України.

Що вигадав зловмисник?

Правоохоронці встановили, що полтавець мав намір за сприяння військовослужбовця Чопського загону перетнути кордон ще з декількома чоловіками призовного віку. За його задумом прикордонник повинен був надати йому інформацію про розташування нарядів та про оптимальний час перетину держрубежу. За це він обіцяв заплатити інспекторові по 5000 доларів США за особу.

Прикордонник на таку пропозицію не пристав і доповів про неї керівництву.

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Як затримали правопорушника?

Правопорушника затримали за декілька метрів від кордону на ділянці відділення "Паладь Комарівці" після передачі ним військовослужбовцю грошової винагороди у розмірі 5000 доларів США. Він планував спочатку перетнути кордон сам і вже зі Словаччини керувати діями решти чоловіків.

Хабародавця затримали у порядку ст.208 КПК України та помістили до слідчого ізолятора. Йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч.3 ст.369 "Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі". Також вирішується питання щодо повідомлення полтавцеві про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч.3 ст.332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України" і обрання запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії.

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Намагався підкупити прикордонника і переправити ухилянтів до Словаччини
Намагався підкупити прикордонника і переправити ухилянтів до Словаччини
Намагався підкупити прикордонника і переправити ухилянтів до Словаччини

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6128) Словаччина (1113) ухилянти (988)


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Топ коментарі
+3
такий бізнес-план наїбнувся...
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17.10.2024 18:35 Відповісти
+3
Зберегу трете фото, щоб показувати усім,хто каже, що в нас закінчились люди,що не має кому воювати. Тут на одного "ухилянта"-ЧОТИРИ навчених, здорових бугая (порівняйте статури) Таких по західному кордону назбирається кілька бригад.
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17.10.2024 19:45 Відповісти
+2
Поставте мінні поля і розтяжки хай бігають
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17.10.2024 18:48 Відповісти
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Та не може бути... Та... Не вірю!!! А де "ухилянти" ???
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17.10.2024 18:34 Відповісти
такий бізнес-план наїбнувся...
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17.10.2024 18:35 Відповісти
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17.10.2024 18:37 Відповісти
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17.10.2024 18:35 Відповісти
елекронної горочкі на цьойго казла нема...
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17.10.2024 18:39 Відповісти
Поставте мінні поля і розтяжки хай бігають
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17.10.2024 18:48 Відповісти
А ти ніяк не угомонишся сєрГЕЙ????? Вилазь з своєї нори і іди на фронт ГЕЙрой ти наш кровожерливий
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18.10.2024 05:09 Відповісти
Нарушитель конвенции и торг здесь неуместен.
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17.10.2024 19:03 Відповісти
Це інфа для прикордонників - щоб помимо каси не робили.
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17.10.2024 19:21 Відповісти
Зберегу трете фото, щоб показувати усім,хто каже, що в нас закінчились люди,що не має кому воювати. Тут на одного "ухилянта"-ЧОТИРИ навчених, здорових бугая (порівняйте статури) Таких по західному кордону назбирається кілька бригад.
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17.10.2024 19:45 Відповісти
Мордаті Карацупи не сплять )
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17.10.2024 21:40 Відповісти
Розвели як котенят
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18.10.2024 05:11 Відповісти
 
 