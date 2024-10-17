Мешканець Полтавщини намагався підкупити прикордонника і переправити групу осіб до Словаччини, - ДПСУ

Оперативники відділу внутрішньої та власної безпеки по Чопському прикордонному загону викрили на гарячому 26-річного жителя Полтавщини, який намагався схилити прикордонника до незаконного переправлення групи осіб з України до Словаччини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Державна прикордонна служба України.

Що вигадав зловмисник?

Правоохоронці встановили, що полтавець мав намір за сприяння військовослужбовця Чопського загону перетнути кордон ще з декількома чоловіками призовного віку. За його задумом прикордонник повинен був надати йому інформацію про розташування нарядів та про оптимальний час перетину держрубежу. За це він обіцяв заплатити інспекторові по 5000 доларів США за особу.

Прикордонник на таку пропозицію не пристав і доповів про неї керівництву.

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Як затримали правопорушника?

Правопорушника затримали за декілька метрів від кордону на ділянці відділення "Паладь Комарівці" після передачі ним військовослужбовцю грошової винагороди у розмірі 5000 доларів США. Він планував спочатку перетнути кордон сам і вже зі Словаччини керувати діями решти чоловіків.

Хабародавця затримали у порядку ст.208 КПК України та помістили до слідчого ізолятора. Йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч.3 ст.369 "Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі". Також вирішується питання щодо повідомлення полтавцеві про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч.3 ст.332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України" і обрання запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії.

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