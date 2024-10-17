Студент-юрист за 10 тис. дол. пропонував чоловікам "навчання" в польському виші, щоб виїхати за кордон – його затримали

У Києві правоохоронці затримали студента-юриста, який за 10 тис. дол. пропонував чоловікам "стати студентами" польського університету, щоб виїхати за кордон.

Про це йдеться на сайті Київської міської прокуратури, повідомляє Цензор.НЕТ.

Яку схему вигадав студент?

Згідно із матеріалами кримінального провадження, підозрюваний обіцяв потенційним "клієнтам" безперешкодний виїзд за кордон шляхом "фіктивного" вступу до вищого навчального закладу у Польщі. Свої послуги чоловік оцінив у 10 000 доларів США з кожного потенційного студента. Клієнтів підозрюваний шукав переважно серед чоловіків молодого віку, які прагнули виїхати за кордон.



Окрім грошей, він брав у "клієнтів" увесь пакет документів, необхідний для вступу на навчання, а згодом обіцяв надати запрошення від польського університету, що було б підставою для виїзду за кордон.

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Зазначимо, що на перемовини з потенційними студентами чоловік приїжджав на автомобілях бізнес-класу, що йому не належать, намагаючись справити враження на "клієнтів".







За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури міста Києва викрито 24-річного студента, який разом зі спільниками, що встановлюються, організував схему незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

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