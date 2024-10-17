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Студент-юрист за 10 тис. дол. пропонував чоловікам "навчання" в польському виші, щоб виїхати за кордон – його затримали

Затримали студента, який пропонував ухилянтам навчання в польському виші

У Києві правоохоронці затримали студента-юриста, який за 10 тис. дол. пропонував чоловікам "стати студентами" польського університету, щоб виїхати  за кордон.

Про це йдеться на сайті Київської міської прокуратури, повідомляє Цензор.НЕТ.

Яку схему вигадав студент?

Згідно із матеріалами кримінального провадження, підозрюваний обіцяв потенційним "клієнтам" безперешкодний виїзд за кордон шляхом "фіктивного" вступу до вищого навчального закладу у Польщі. Свої послуги чоловік оцінив у 10 000 доларів США з кожного потенційного студента. Клієнтів підозрюваний шукав переважно серед чоловіків молодого віку, які прагнули виїхати за кордон.

Окрім грошей, він брав у "клієнтів" увесь пакет документів, необхідний для вступу на навчання, а згодом обіцяв надати запрошення від польського університету, що було б підставою для виїзду за кордон.

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Зазначимо, що на перемовини з потенційними студентами чоловік приїжджав на автомобілях бізнес-класу, що йому не належать, намагаючись справити враження на "клієнтів".

Затримали студента, який пропонував ухилянтам навчання в польському виші
Затримали студента, який пропонував ухилянтам навчання в польському виші
Затримали студента, який пропонував ухилянтам навчання в польському виші

За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури міста Києва викрито 24-річного студента, який разом зі спільниками, що встановлюються, організував схему незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

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Автор: 

Київ (19643) студенти (443) ухилянти (988)


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Коли чую/бачу слово "юрист", одразу згадую жиріновоського, в якого "мама - руская, а папа - юріст."
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17.10.2024 16:16 Відповісти
Вступ до польської бурси н є підставою для виїзду. На кордоні не пропустять.
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17.10.2024 16:20 Відповісти
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17.10.2024 16:24 Відповісти
Так у нас і цілком реальних студентів іноземних вузів не випускають на навчання...
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17.10.2024 16:47 Відповісти
У вас, это где? В какой это ВУЗ, спустя почти три года войны кто-то поступил?
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17.10.2024 17:20 Відповісти
У 2022 не випускали навіть тих, хто вже вчився, в лютому приїхав на канікули з Польщі/Чехії і застав повномасштабне тут...
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17.10.2024 18:08 Відповісти
Это было почти три года назад. У меня товарищ в Чехии учился и спокойно уехал, предоставив учебную визу.
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17.10.2024 20:43 Відповісти
так за що затримали все таки? за те що "самий вумний"?
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17.10.2024 17:09 Відповісти
 
 