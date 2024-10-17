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Студент-юрист за 10 тыс. дол. предлагал мужчинам "обучение" в польском вузе, чтобы выехать за границу - его задержали

Затримали студента, який пропонував ухилянтам навчання в польському виші

В Киеве правоохранители задержали студента-юриста, который за 10 тыс. долл. предлагал мужчинам "стать студентами" польского университета, чтобы выехать за границу.

Об этом говорится на сайте Киевской городской прокуратуры, сообщает Цензор.НЕТ.

Какую схему придумал студент?

Согласно материалам уголовного производства, подозреваемый обещал потенциальным "клиентам" беспрепятственный выезд за границу путем "фиктивного" поступления в высшее учебное заведение в Польше. Свои услуги мужчина оценил в 10 000 долларов США с каждого потенциального студента. Клиентов подозреваемый искал преимущественно среди мужчин молодого возраста, которые стремились выехать за границу.

Кроме денег, он брал у "клиентов" весь пакет документов, необходимый для поступления на обучение, а затем обещал предоставить приглашение от польского университета, что было бы основанием для выезда за границу.

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Отметим, что на переговоры с потенциальными студентами мужчина приезжал на автомобилях бизнес-класса, которые ему не принадлежат, пытаясь произвести впечатление на "клиентов".

Затримали студента, який пропонував ухилянтам навчання в польському виші
Затримали студента, який пропонував ухилянтам навчання в польському виші
Затримали студента, який пропонував ухилянтам навчання в польському виші

Под процессуальным руководством Святошинской окружной прокуратуры города Киева разоблачен 24-летний студент, который вместе с сообщниками, которые устанавливаются, организовал схему незаконной переправки военнообязанных через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

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Киев (25665) студенты (672) уклонисты (918)


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Коли чую/бачу слово "юрист", одразу згадую жиріновоського, в якого "мама - руская, а папа - юріст."
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17.10.2024 16:16 Ответить
Вступ до польської бурси н є підставою для виїзду. На кордоні не пропустять.
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17.10.2024 16:20 Ответить
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17.10.2024 16:24 Ответить
Так у нас і цілком реальних студентів іноземних вузів не випускають на навчання...
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17.10.2024 16:47 Ответить
У вас, это где? В какой это ВУЗ, спустя почти три года войны кто-то поступил?
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17.10.2024 17:20 Ответить
У 2022 не випускали навіть тих, хто вже вчився, в лютому приїхав на канікули з Польщі/Чехії і застав повномасштабне тут...
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17.10.2024 18:08 Ответить
Это было почти три года назад. У меня товарищ в Чехии учился и спокойно уехал, предоставив учебную визу.
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17.10.2024 20:43 Ответить
так за що затримали все таки? за те що "самий вумний"?
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17.10.2024 17:09 Ответить
 
 