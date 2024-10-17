Студент-юрист за 10 тыс. дол. предлагал мужчинам "обучение" в польском вузе, чтобы выехать за границу - его задержали

В Киеве правоохранители задержали студента-юриста, который за 10 тыс. долл. предлагал мужчинам "стать студентами" польского университета, чтобы выехать за границу.

Об этом говорится на сайте Киевской городской прокуратуры, сообщает Цензор.НЕТ.

Какую схему придумал студент?

Согласно материалам уголовного производства, подозреваемый обещал потенциальным "клиентам" беспрепятственный выезд за границу путем "фиктивного" поступления в высшее учебное заведение в Польше. Свои услуги мужчина оценил в 10 000 долларов США с каждого потенциального студента. Клиентов подозреваемый искал преимущественно среди мужчин молодого возраста, которые стремились выехать за границу.



Кроме денег, он брал у "клиентов" весь пакет документов, необходимый для поступления на обучение, а затем обещал предоставить приглашение от польского университета, что было бы основанием для выезда за границу.

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Отметим, что на переговоры с потенциальными студентами мужчина приезжал на автомобилях бизнес-класса, которые ему не принадлежат, пытаясь произвести впечатление на "клиентов".







Под процессуальным руководством Святошинской окружной прокуратуры города Киева разоблачен 24-летний студент, который вместе с сообщниками, которые устанавливаются, организовал схему незаконной переправки военнообязанных через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

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