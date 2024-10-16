На Волыни разоблачили схему уклонения от мобилизации за $9000: Проведены обыски в МСЭК, ВВК и ТЦК. ФОТОРЕПОРТАЖ

Двум жителям Луцка сообщено о подозрении в организации схемы по уклонению от мобилизации. В рамках следствия состоялось более 20 обысков в больницах, медико-социальных экспертных комиссиях, военно-врачебных комиссиях (ВВК) и районных и городских ТЦК и СП.

Об этом сообщили в Специализированной прокуратуре в сфере обороны, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следствия, указанные лица для собственного обогащения разработали преступный механизм получения неправомерной выгоды от военнообязанных за изготовление документов, на основании которых те могли бы избежать мобилизации.

Установлено, что сообщники подыскали желающего покинуть страну во время войны мужчину и пообещали повлиять на медиков и служащих территориального центра комплектования и социальной поддержки для формирования фиктивной истории болезни и дальнейшего предоставления "клиенту" отсрочки от призыва по мобилизации.

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Свои услуги оценили в более чем 9 тысяч долларов США. Правоохранители задокументировали преступную деятельность указанных лиц.

Отмечается, что во время более 20 санкционированных обысков в квартирах подозреваемых, служебных кабинетах медицинских учреждений здравоохранения, МСЭК, ВВК, районных и городских ТЦК обнаружено и изъято 40 тысяч долларов США, 7 тысяч евро, мобильные терминалы, компьютерную технику, документы и другие вещественные доказательства.

Сейчас подозреваемым избраны меры пресечения. Кроме этого, проверяется причастность к схеме других лиц.

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