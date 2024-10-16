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На Волыни разоблачили схему уклонения от мобилизации за $9000: Проведены обыски в МСЭК, ВВК и ТЦК. ФОТОРЕПОРТАЖ

Двум жителям Луцка сообщено о подозрении в организации схемы по уклонению от мобилизации. В рамках следствия состоялось более 20 обысков в больницах, медико-социальных экспертных комиссиях, военно-врачебных комиссиях (ВВК) и районных и городских ТЦК и СП.

Об этом сообщили в Специализированной прокуратуре в сфере обороны, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следствия, указанные лица для собственного обогащения разработали преступный механизм получения неправомерной выгоды от военнообязанных за изготовление документов, на основании которых те могли бы избежать мобилизации.

Установлено, что сообщники подыскали желающего покинуть страну во время войны мужчину и пообещали повлиять на медиков и служащих территориального центра комплектования и социальной поддержки для формирования фиктивной истории болезни и дальнейшего предоставления "клиенту" отсрочки от призыва по мобилизации.

Читайте: На Волыни проверят решения МСЭК и ВВК на фоне коррупционного скандала

На Волині викрито схему ухилення від мобілізації

Свои услуги оценили в более чем 9 тысяч долларов США. Правоохранители задокументировали преступную деятельность указанных лиц.

Отмечается, что во время более 20 санкционированных обысков в квартирах подозреваемых, служебных кабинетах медицинских учреждений здравоохранения, МСЭК, ВВК, районных и городских ТЦК обнаружено и изъято 40 тысяч долларов США, 7 тысяч евро, мобильные терминалы, компьютерную технику, документы и другие вещественные доказательства.

Сейчас подозреваемым избраны меры пресечения. Кроме этого, проверяется причастность к схеме других лиц.

Читайте: ВАКС рассматривает дело "слуги народа" Марченко, цены для уклонистов составляли 6-6,5 тыс. дол., - ЦПК

На Волині викрито схему ухилення від мобілізації
На Волині викрито схему ухилення від мобілізації

Автор: 

обыск (1903) прокуратура (5032) подозрение (501) уклонисты (918) Волынская область (1003)


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Топ комментарии
+12
Цікаво що в кожній подібній новині вказані розцінки. Враження що клієнтів інформують про рівень цін та попереджають демпінг...
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16.10.2024 12:58
+7
Всі ТЦК, ВЛК та МСЕК це головні мародери під час війни. І всі це знають.
Вони зараз купаються у золоті а люди в крові та злиднях.
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16.10.2024 13:16
+7
Влада спонукає нести гроші в ТЦК, ВЛК, МСЕК.
А могли би люди ці гроші офіційно платити державі і не було би корупції в цих ТЦК, ВЛК та МСЕК.
Наприклад, не хочеш в армію, плати 10 тисяч $ державі і отримуй відсрочку від мобілізації на рік.
Таким чином, за рік бюджет України поповнився би на десятками мільярдів $.
За ці гроші можна було б накупляти купу озброєння, будувати нові виробництва по випуску зброї та ***********, навіть наймати тисячі солдат в інших країнах.
Але влада злодійська, тому цього не буде а буде і далі корупція в ТЦК, ВЛК, МСЕК.
Бо їдуть відкати чиновникам . Для них війна це золоте дно.
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16.10.2024 13:29
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Не жили добре. не треба і починати. Дійсно, виходить наразі війна для тих, в кого немає 10 тисяч доларів.
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16.10.2024 12:45 Ответить
Скільки мільярдів баксів заробили за час війни ликарі і тцкашники? Адже ловлять одного із тисячі.
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16.10.2024 12:48 Ответить
так несуть жеж, самі, .. ухилянти, як тут не брати..
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16.10.2024 12:58 Ответить
Волинська різня кишень.
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16.10.2024 12:49 Ответить
добровільно несуть..
привикли..
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16.10.2024 12:59 Ответить
Влада спонукає нести гроші в ТЦК, ВЛК, МСЕК.
А могли би люди ці гроші офіційно платити державі і не було би корупції в цих ТЦК, ВЛК та МСЕК.
Наприклад, не хочеш в армію, плати 10 тисяч $ державі і отримуй відсрочку від мобілізації на рік.
Таким чином, за рік бюджет України поповнився би на десятками мільярдів $.
За ці гроші можна було б накупляти купу озброєння, будувати нові виробництва по випуску зброї та ***********, навіть наймати тисячі солдат в інших країнах.
Але влада злодійська, тому цього не буде а буде і далі корупція в ТЦК, ВЛК, МСЕК.
Бо їдуть відкати чиновникам . Для них війна це золоте дно.
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16.10.2024 13:29 Ответить
народ - джерело влади!☝
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16.10.2024 13:35 Ответить
мудрий нарід
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17.10.2024 07:42 Ответить
То есть откупиться от выполнения долга? А у кого нету денег - иди умирай. Это не справедливо. Так что лучше пусть несут хабари кому нужно
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16.10.2024 14:18 Ответить
Нема у цивільних ніякого боргу.
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16.10.2024 14:45 Ответить
ТЦК так не думает
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16.10.2024 14:48 Ответить
Так вони ж і так відкуповуються .. але зараз гроші попадають в кишені корупціонерам, а в моєму варіанті, гроші попадали би в бюджет держави а не корупціонерам.
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16.10.2024 15:14 Ответить
Ви ідеаліст. Запитайте у зеленої шобли, що для них важливіше держбютжет чи власна кишеня ? Так вони на собі вишиванку порвуть за держбютжет, але підставлять власну бездонну кишеню. Тай таке .
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17.10.2024 07:47 Ответить
Ну, з одного боку ніби так: є гроші - живи, немає помирай. Несправедливість. Але чомусь, коли у однієї людини є гроші на дорогу операцію (і вона живе далі), а у іншої немає (і вона помирає), то люди про справедливість якось не особливо згадують - типу, ну таке життя. Людина з грошами може купити собі будинок, а без грошей жити на вулиці. І т.п. Життя взагалі не справедливе, якщо так підходити.
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16.10.2024 18:36 Ответить
Стопудово. Дурні повинні страждати допоки не порозумнішають, та біда в тому що розумнішать вони не хочуть, вони хочуть халяви, дуже багато халяви, даже халяви на шару.
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17.10.2024 07:50 Ответить
За скільки ти оціниш своє життя під кацапами і чи залишишся живим?
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07.11.2024 13:44 Ответить
Цікаво що в кожній подібній новині вказані розцінки. Враження що клієнтів інформують про рівень цін та попереджають демпінг...
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16.10.2024 12:58 Ответить
за демпінг і здають
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16.10.2024 17:02 Ответить
ІПСО зняте на ТОТ!
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16.10.2024 13:01 Ответить
розцінки ростуть і ростуть... гроші несуть і несуть... і гроші у людей за три роки війни не закінчуються... 🤔
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16.10.2024 13:02 Ответить
і на зброю.. нема грошей..
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16.10.2024 13:37 Ответить
Тобі що важливіше - гроші, чи власне життя? Трупам гроші не потрібні
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16.10.2024 14:46 Ответить
Я про те що у Українці грошовиті люди, хто б що не казав.
Кожен має прозапас під подушкою десятку або дві баксів - це точно.
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16.10.2024 14:53 Ответить
І того хто несе і хто бере копати окопи розміновувать а майно всієї рідні для зсу
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07.11.2024 13:47 Ответить
Які опі тоді розцінки, боюсь уявити.
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16.10.2024 13:03 Ответить
Всі ТЦК, ВЛК та МСЕК це головні мародери під час війни. І всі це знають.
Вони зараз купаються у золоті а люди в крові та злиднях.
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16.10.2024 13:16 Ответить
вони - це те, що на поверхні..
а скільки того мародерства, що на перший погляд не видно..
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16.10.2024 13:40 Ответить
Прикро,що до тебе це дійшло лиш тепер,а не десь в 90х роках((
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16.10.2024 13:20 Ответить
Ти глянь, Волинь! Теж патріотичний регіон...
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16.10.2024 13:59 Ответить
Прямо зараз в атаку за зілєнскага, за паржать, за канєц епохі бєднасті, майскіє шашличкі і самоє главнає мір в глазу ввх которий увіділ тупой кріварагульний клоун. Але "мудрому наріду " зайшло яж на 73%.

Ефект Даннінга-Крюгера, все по класиці.
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17.10.2024 07:58 Ответить
Оце і єсть план перемоги!
У нас на Кацію працює неміряна кількість крис!
Доки не буде розстрілу - не бачить нам Перемоги як своїх вух!
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16.10.2024 16:52 Ответить
Ти позерай, а ХетьМамцев каже же економика у тіньови...
А то ж в держапаратови ся вшитко коє...
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16.10.2024 16:54 Ответить
Гарантую, що Рівненська обласна проКУРВАтура має інвалідності від МСЕК не меньше, ніж 70%свого списочного складу.
По скромніше, звичайно, ніж Хмельницька обласна проКУРВАтура. Але не забуваймо, що Хмельницький - місто бариг
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17.10.2024 00:24 Ответить
 
 