ВАКС рассматривает дело "слуги народа" Марченко, цены для уклонистов составляли 6-6,5 тыс. дол., - ЦПК

В Высшем антикоррупционном суде слушается дело народного депутата от "Слуги народа" Людмилы Марченко, которая выбросила деньги за забор, когда к ней пришли детективы НАБУ.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, судьи исследовали видео, снятое скрытой камерой в офисе "Украино-турецкого благотворительного фонда" в Тернополе. Именно через этот фонд, основательницей которого является депутат Марченко, по данным следствия, организовали переправку мужчин за границу под видом волонтеров.

"На видео зафиксировано, как помощница депутата Колесник, находясь в офисе фонда, предоставляет консультации относительно документов, которые необходимо предоставить для выезда за границу. На одном из разговоров она отмечает, что "ситуация на границе изменилась, поэтому цена составляет 6-6,5 тысяч долларов". А еще добавляет, что человек вносится в базу как волонтер и может не возвращаться", - сообщает ЦПК.

В прокуратуре отмечают, что цена услуг для разных людей была разной. Это зависело от кого именно человек обращался в фонд. В частности, некоторые люди отмечали, что они "от Людмилы". Прокурор убежден, что речь идет именно о депутате Людмиле Марченко.

В ЦПК напоминают, что Марченко ранее объясняла, что выбросила деньги за забор, потому что находилась в шоковом состоянии и не очень осознавала, что происходит. Мол, имела некоторые проблемы со здоровьем и принимала лекарства. Поэтому это также якобы могло повлиять на поведение в условиях стресса.

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Дело "слуги народа" Людмилы Марченко

31 октября 2023 года НАБУ и САП завершили следствие по подозрению действующего народного депутата Людмилы Марченко и ее помощницы в злоупотреблении влиянием. Действия нардепа и ее помощницы были квалифицированы по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 369-2 УК Украины.

По данным следствия, депутат совместно со своей помощницей за денежное вознаграждение пообещала гражданину обеспечить принятие уполномоченным лицами областной военной администрации решения о разрешении на выезд за пределы Украины, а также внесение соответствующих сведений в Информационную систему "Шлях".