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Новости Борьба с коррупцией
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ВАКС рассматривает дело "слуги народа" Марченко, цены для уклонистов составляли 6-6,5 тыс. дол., - ЦПК

слуга народу Марченко викидає гроші

В Высшем антикоррупционном суде слушается дело народного депутата от "Слуги народа" Людмилы Марченко, которая выбросила деньги за забор, когда к ней пришли детективы НАБУ.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, судьи исследовали видео, снятое скрытой камерой в офисе "Украино-турецкого благотворительного фонда" в Тернополе. Именно через этот фонд, основательницей которого является депутат Марченко, по данным следствия, организовали переправку мужчин за границу под видом волонтеров.

"На видео зафиксировано, как помощница депутата Колесник, находясь в офисе фонда, предоставляет консультации относительно документов, которые необходимо предоставить для выезда за границу. На одном из разговоров она отмечает, что "ситуация на границе изменилась, поэтому цена составляет 6-6,5 тысяч долларов". А еще добавляет, что человек вносится в базу как волонтер и может не возвращаться", - сообщает ЦПК.

В прокуратуре отмечают, что цена услуг для разных людей была разной. Это зависело от кого именно человек обращался в фонд. В частности, некоторые люди отмечали, что они "от Людмилы". Прокурор убежден, что речь идет именно о депутате Людмиле Марченко.

В ЦПК напоминают, что Марченко ранее объясняла, что выбросила деньги за забор, потому что находилась в шоковом состоянии и не очень осознавала, что происходит. Мол, имела некоторые проблемы со здоровьем и принимала лекарства. Поэтому это также якобы могло повлиять на поведение в условиях стресса.

Читайте также: Фракция "Слуга народа" приостановила членство нардепа Марченко, подозреваемой НАБУ в злоупотреблении влиянием

Дело "слуги народа" Людмилы Марченко

31 октября 2023 года НАБУ и САП завершили следствие по подозрению действующего народного депутата Людмилы Марченко и ее помощницы в злоупотреблении влиянием. Действия нардепа и ее помощницы были квалифицированы по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 369-2 УК Украины.

По данным следствия, депутат совместно со своей помощницей за денежное вознаграждение пообещала гражданину обеспечить принятие уполномоченным лицами областной военной администрации решения о разрешении на выезд за пределы Украины, а также внесение соответствующих сведений в Информационную систему "Шлях".

ЦПК про суд у справі слуги народу Марченко

Автор: 

Центр противодействия коррупции (250) Слуга народа (2634) уклонисты (917) Марченко Людмила (9)


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Топ комментарии
+7
нові обличчя зеленського- вибір мудрого 73% йогнутого насєлєнія. Але вона від Порошенка Порошенко винен.
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15.10.2024 19:20
+5
ібо некуй демпінгувати!
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15.10.2024 19:11
+4
Ну і шо? Паркан зроблять вищим чи догану винесуть?
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15.10.2024 19:10
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Правила форума Совет форумчан
Единичный случай ? Война это беда , но не для всех ?
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15.10.2024 19:09 Ответить
Ну і шо? Паркан зроблять вищим чи догану винесуть?
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15.10.2024 19:10 Ответить
А шо вона ше слуга? - ше танцює?
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15.10.2024 19:11 Ответить
не здивуюсь якщо вона по их пір є заступницею голови Комітету, головою підкомітету з питань законодавства про статус народного депутата України Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України.
Звісно, депутат "Голосу" пан Сергі Рудик знов може нарікати, що маємо , але це не так, бо це парламент вибрала більшість виборців.
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16.10.2024 02:14 Ответить
ібо некуй демпінгувати!
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15.10.2024 19:11 Ответить
Пссс... А можна мені "бронь"?
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15.10.2024 19:16 Ответить
І шо?
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15.10.2024 19:12 Ответить
вона взагалі оборзєла на святе замахнулась ще до цього. є свідки!!
https://www.youtube.com/watch?v=wPSQ1cvEM4A
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15.10.2024 19:14 Ответить
Демпінгує. Куди дивиться антимонопольний комітет? Я за чесну конкуренцію!
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15.10.2024 19:15 Ответить
нові обличчя зеленського- вибір мудрого 73% йогнутого насєлєнія. Але вона від Порошенка Порошенко винен.
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15.10.2024 19:20 Ответить
 
 