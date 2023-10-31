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Новости Борьба с коррупцией
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Завершено расследование относительно "слуги народа" Марченко, которая получала средства за внесение данных уклонистов в систему "Шлях", - НАБУ

марченко

31 октября 2023 года НАБУ и САП завершили следствие по подозрению действующего народного депутата Украины и ее помощницы в злоупотреблении влиянием.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

НАБУ и САП установили два эпизода преступной деятельности, в которых нардеп вместе со своей помощницей пообещали за предоставление неправомерной выгоды обеспечить принятие уполномоченными лицами областной военной администрации решения о разрешении на выезд за пределы Украины, а также внесении соответствующих сведений в информационную систему "Шлях". В дальнейшем уполномоченными лицами областной военной администрации предоставлено соответствующее разрешение лицу (как водителю) на пересечение государственной границы.

Первый эпизод, обнаруженный детективами, касается получения неправомерной выгоды в размере 6 тыс. дол. Второй – получение 5300 дол. После получения последнего "транша" в 2800 дол. лица были разоблачены.

Читайте также: "Слуга народа" Марченко перебрасывает доллары через забор своего дома перед обыском детективов НАБУ. ВИДЕО камер наблюдения

Действия нардепа и ее помощницы квалифицированы по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 369-2 УК Украины.

11 июля 2023 года НАБУ и САП сообщили им о подозрении в злоупотреблении влиянием.

Материалы предоставлены стороне защиты для ознакомления.

По данным СМИ, речь едет о народном депутате из фракции "Слуга народа" Людмиле Марченко.

Читайте также: Фракция "Слуга народа" приостановила членство нардепа Марченко, подозреваемой НАБУ в злоупотреблении влиянием

Автор: 

НАБУ (4230) депутат (3320) помощник депутата (40) Слуга народа (2636) Марченко Людмила (9)


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Топ комментарии
+61
Думаю треба відпустити і нагородити як саму чесну депутатку від "Слуг народу".
За 3 тис. доларів інші депутати від "Слуг" б і сраку не підняли.
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31.10.2023 19:20 Ответить
+53
"Слуга народу"? Ніколи такого не було і ось знову
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31.10.2023 19:09 Ответить
+44
В партии "Слуга с огорода" коррупционер - каждый пятый, как и четыре предыдущих!
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31.10.2023 19:24 Ответить
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отпустите тихонечко в лес
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31.10.2023 19:08 Ответить
якщо всіх блаЗЄнських злодіїв відпускати "влЄс", то й "мільярда_дерев" не вистачить
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31.10.2023 19:48 Ответить
и закопайте хоть одну *****!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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01.11.2023 13:34 Ответить
в посли її, падлюку! в посли!
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01.11.2023 18:16 Ответить
"Слуга народу"? Ніколи такого не було і ось знову
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31.10.2023 19:09 Ответить
Її заріжуть?
Повісять?
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31.10.2023 19:09 Ответить
ні! продадуть в оманський гарем. рабочая сосна.
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31.10.2023 19:16 Ответить
Паймут и прастят.
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01.11.2023 08:04 Ответить
Стовідсотково вона буде покарана!!! За те, що спаплюжила звання депутатки від *Слуги народу** такими дешевенькими діями! Їй пояснять, що користуватися цифрами з трьома нулями , це сором для депутата... Дупутат, це представник народу, тому потрібно , як захиснику народу починати працювати з цифри з чотирма нулями... Це мінімальна цифра! А від п*яти нулів це вже дійсна **турбота** за народ та державу!
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01.11.2023 10:40 Ответить
Думаю треба відпустити і нагородити як саму чесну депутатку від "Слуг народу".
За 3 тис. доларів інші депутати від "Слуг" б і сраку не підняли.
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31.10.2023 19:20 Ответить
Авжеж. Адже "хатинку" свою скромну вона теж за $3 тис. будувала.
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01.11.2023 08:17 Ответить
2800, друже, 2800...
Вона працювала на благо людей, бо ціни у неї демократичні та доступні кожному.
Народиій депутат який працює для народу...
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01.11.2023 14:05 Ответить
В партии "Слуга с огорода" коррупционер - каждый пятый, как и четыре предыдущих!
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31.10.2023 19:24 Ответить
Звичайно, простітутки із набу знайшли саму легку статтю і зшили справу для відволікання уваги. Сьогодні в новинах був якийсь чорт вивозив ухилянтів, так йому більш сувору статтю записали. А чим ця зелена шльондра відрізняється від того мусорського чорта?
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31.10.2023 19:29 Ответить
Корупцію тільки розстріл вивести може..
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31.10.2023 19:29 Ответить
То за такою логікою в Китаї вже давно не повинно бути корупції. А корупціонерів все стріляють і стріляють
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31.10.2023 21:16 Ответить
Забудьте про логіку, скористайтеся математикою. Китайців просто дуже багато, отже у нас корупціонери швидше закінчаться
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01.11.2023 08:20 Ответить
розстріл то дуже просто! є уранові рундники!
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31.10.2023 21:37 Ответить
Корупцію тільки розстріл вивести може..

Ні,вивести корупцію зможе допомогти тільки повна конфіскація майна,посадка років на 15,та заборона займати «шоколадні»місця протягом дясяти поків.
А у нас що?Тільки звільняють,награбоване залишається.От і не бояться.
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01.11.2023 09:47 Ответить
На розмінування - краще!
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01.11.2023 18:19 Ответить
Хто такі САП і НАБУ проти ОПи? Ніхто.
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31.10.2023 19:33 Ответить
Слідство - то таке...... От що скаже суд? Хоча не так. Скільки вже занесли судді? 100% буде умовний строк і штраф
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31.10.2023 19:38 Ответить
скільки раз зеленський передзвонить судді? може дєрьмак?, може татаров?
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31.10.2023 19:48 Ответить
да ну...... там мо сам Рєзніков адвокатом!
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31.10.2023 20:28 Ответить
В чергу! Спочатку Баканов
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01.11.2023 08:22 Ответить
Зловживання впливом? А може державна зрада? Ці слугоохоронні органи плодять ждунів, і самі, схоже, чекають приходу рашаміра.
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31.10.2023 19:46 Ответить
згадую Сашка Білого...
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31.10.2023 19:58 Ответить
Щоденно згадую
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01.11.2023 08:25 Ответить
зе-ДБР не відібрало справу. Мабуть дрібнота, яку не шкода.
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31.10.2023 19:58 Ответить
Собі все брала, не за носила наверх. Знову ж таки, 73% побачать, які зелені чесні
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01.11.2023 06:24 Ответить
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31.10.2023 20:07 Ответить
Куди дипломатом як покарання відправлять? Чи таке поповнення для бригади Монако
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31.10.2023 20:15 Ответить
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31.10.2023 20:21 Ответить
Отож! Ще зараз можна автономери обновити, водійські посвідчення, обов'язково щорічний ТО. Багато всього. Тут вже цілий Клондайк
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31.10.2023 20:31 Ответить
Скільки років їй дадуть?
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31.10.2023 20:28 Ответить
нічого не дадуть, умовно; а ще візьмуть на поруки
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31.10.2023 20:29 Ответить
з макіяжем зазвичай їй дають років сорок.
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31.10.2023 22:35 Ответить
В подібних випадках я відчуваю що можу передбачати майбутнє. ..не гірше Ванги........
Бачу, бачу.... іспитовий строк та поруки.....
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31.10.2023 20:48 Ответить
Пустий профіль у цього кірпіченко, подляцький бот!
Розкажи нам ще якусь брехню з методички
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01.11.2023 06:20 Ответить
Знов гадимо Порошенка, вибори починаються
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01.11.2023 09:50 Ответить
Актуальна Правда

@apravda

Це адвокат Діма Квятковський, його бухого зловила патрульна поліція Тернопільської області 18 березня 2022 року. Діма син Ліди Квітковської, судді міста Чортків, тому корумпована поліція не подала до суду позбавлення водія. Сьогодні пʼяний Діма разом з мамою вбили в ДТП людей.
https://twitter.com/i/status/1719146270835572913
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31.10.2023 21:09 Ответить
За таку смішну суму нема чого карати. Хіба за дурість. А може її скромність повязана з культом Великого Омана? Типу весталка там...
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31.10.2023 21:36 Ответить
Отдаст эти баксы вверх по инстанции и её возьмут на поруки. Они это любят.
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31.10.2023 22:20 Ответить
...або масейчучке
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01.11.2023 03:24 Ответить
..там на такі суми ніхто уваги і не зверне! Це що шматок використаного туалетного папіру.... Разок до Колі Катлети у ресторан на мітбол зайти...))) ЇЇ покарають ще..за такі мізерні хабарі. Пройде навчання і буде знати , що мінімальна сума починається з чотирьох нулів і цифри *П*ЯТЬ*...))..і треба ще буде подумати...))
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01.11.2023 10:48 Ответить
По большому счету она виновата в их понимании только в том, что прокололась. Например, "Укрспецэкспорт" умудряется отправлять заграницу даже действующих офицеров ВСУ, и ничего - не попались.
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31.10.2023 22:25 Ответить
Всі ці обшуки в Україні закінчуються нічим, немає вироку суду, і тут дадуть штраф і закриють справу, такі українські реалії.
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31.10.2023 22:52 Ответить
"Суки народу" працюють по повній, щоб " і внукам хватило"...
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01.11.2023 03:23 Ответить
А до МО у НАБУ і ДБР цікавості немає?
Там такі гроші вкрадені, що цій депутантці і не снилося! Навіть Рахункова Палата це підтвердила.
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01.11.2023 06:16 Ответить
Наступний крок,нагородження будь-який орденом.
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01.11.2023 07:30 Ответить
Очередная сосна отработает. Отправят послом
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01.11.2023 08:01 Ответить
Їх помурижать,скажуть більш такого не робити...і знов візьмуть,бо хто ж буде відсмоктувати яд😆
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01.11.2023 08:37 Ответить
І шо далі?
Штраф 30 гривень і "Аяяйяктобінесормно"?
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01.11.2023 09:34 Ответить
конкуренти злили, демпінгувала , такса 8000-10000
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01.11.2023 09:37 Ответить
Вердікт офісно-преЗЕдентського "суду" буде, як завжди, "суворий" - пожиттєво нівчьомнівінаватая ...
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01.11.2023 10:30 Ответить
з-за цих сук і нормальним волонтерам ставлять перешкоди під час поїздок за допомогою за кордон((
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01.11.2023 11:11 Ответить
Іменем України за таку мелачч корубцію в світових маштабах-це не лох-це олігарх(урка з мильного завода)правлять країною,садять за 5кг.сала і за вкрадену тушонку,так що вибір на лопаті.
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01.11.2023 11:22 Ответить
Це не важно з якої партії затримали хабарника. Важно те що їх знаходять і карають. А тут саме важніше: на скільки років засудять, по якій статті!!!
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01.11.2023 11:58 Ответить
зелені своїх не карають і не засуджують НІКОЛИ.
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01.11.2023 18:26 Ответить
простой вопрос - когда начнутся самосуды?
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01.11.2023 13:07 Ответить
тоді, коли ви з диванів встанете, зебздюки.. а то тільки на вибори бігаєте за "какая разніца".
навибирали - розгрібайте, досить вже на чужих спинах виїжджати.
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01.11.2023 18:29 Ответить
ещё есть варианты?
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01.11.2023 18:33 Ответить
а порохобздоты могут и дальше на диванах сидеть? кстати а с 2014 по 2018 годы случаев отмазок деток судей от уголовки не наблюдалось?
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01.11.2023 18:36 Ответить
зебздище, порохоботи воюють, на відміну від вас, бздунів диванних.
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01.11.2023 18:41 Ответить
где воюют оба его сына?
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01.11.2023 19:02 Ответить
Де воюєш ти?
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01.11.2023 19:03 Ответить
Что президент, что депутат-одного поля ягоды.
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01.11.2023 13:54 Ответить
Да Ні - все гаразд. Головне що міма ріма з папою сцішею нормально себе почувають (та гнусавиий з членом дерьмака на лобі). А на Україну насрати...
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01.11.2023 14:17 Ответить
БАБ ТРЕБА @БАТЬ !)
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01.11.2023 19:47 Ответить
Усім добра . П/Ж пожиттєве позбавлення волі без права на амністію. І не просто сидіти а працювати . На виробництві на користь держави. В воєнний час справедливо . І ще одне скільки таких водіїв скористалось її послугами , хіба не два епізоди . Бажаю всім хто бере хабарі нажертися і подавитись тими папірцями . Жаби ...
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01.11.2023 20:46 Ответить
Покарайте її, призначте послом !
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02.11.2023 15:15 Ответить
 
 