Завершено расследование относительно "слуги народа" Марченко, которая получала средства за внесение данных уклонистов в систему "Шлях", - НАБУ
31 октября 2023 года НАБУ и САП завершили следствие по подозрению действующего народного депутата Украины и ее помощницы в злоупотреблении влиянием.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
НАБУ и САП установили два эпизода преступной деятельности, в которых нардеп вместе со своей помощницей пообещали за предоставление неправомерной выгоды обеспечить принятие уполномоченными лицами областной военной администрации решения о разрешении на выезд за пределы Украины, а также внесении соответствующих сведений в информационную систему "Шлях". В дальнейшем уполномоченными лицами областной военной администрации предоставлено соответствующее разрешение лицу (как водителю) на пересечение государственной границы.
Первый эпизод, обнаруженный детективами, касается получения неправомерной выгоды в размере 6 тыс. дол. Второй – получение 5300 дол. После получения последнего "транша" в 2800 дол. лица были разоблачены.
Действия нардепа и ее помощницы квалифицированы по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 369-2 УК Украины.
11 июля 2023 года НАБУ и САП сообщили им о подозрении в злоупотреблении влиянием.
Материалы предоставлены стороне защиты для ознакомления.
По данным СМИ, речь едет о народном депутате из фракции "Слуга народа" Людмиле Марченко.
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За 3 тис. доларів інші депутати від "Слуг" б і сраку не підняли.
Вона працювала на благо людей, бо ціни у неї демократичні та доступні кожному.
Народиій депутат який працює для народу...
Ні,вивести корупцію зможе допомогти тільки повна конфіскація майна,посадка років на 15,та заборона займати «шоколадні»місця протягом дясяти поків.
А у нас що?Тільки звільняють,награбоване залишається.От і не бояться.
Бачу, бачу.... іспитовий строк та поруки.....
Розкажи нам ще якусь брехню з методички
@apravda
Це адвокат Діма Квятковський, його бухого зловила патрульна поліція Тернопільської області 18 березня 2022 року. Діма син Ліди Квітковської, судді міста Чортків, тому корумпована поліція не подала до суду позбавлення водія. Сьогодні пʼяний Діма разом з мамою вбили в ДТП людей.
https://twitter.com/i/status/1719146270835572913
Там такі гроші вкрадені, що цій депутантці і не снилося! Навіть Рахункова Палата це підтвердила.
Штраф 30 гривень і "Аяяйяктобінесормно"?
навибирали - розгрібайте, досить вже на чужих спинах виїжджати.