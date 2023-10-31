Завершено расследование относительно "слуги народа" Марченко, которая получала средства за внесение данных уклонистов в систему "Шлях", - НАБУ

31 октября 2023 года НАБУ и САП завершили следствие по подозрению действующего народного депутата Украины и ее помощницы в злоупотреблении влиянием.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

НАБУ и САП установили два эпизода преступной деятельности, в которых нардеп вместе со своей помощницей пообещали за предоставление неправомерной выгоды обеспечить принятие уполномоченными лицами областной военной администрации решения о разрешении на выезд за пределы Украины, а также внесении соответствующих сведений в информационную систему "Шлях". В дальнейшем уполномоченными лицами областной военной администрации предоставлено соответствующее разрешение лицу (как водителю) на пересечение государственной границы.

Первый эпизод, обнаруженный детективами, касается получения неправомерной выгоды в размере 6 тыс. дол. Второй – получение 5300 дол. После получения последнего "транша" в 2800 дол. лица были разоблачены.

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Действия нардепа и ее помощницы квалифицированы по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 369-2 УК Украины.

11 июля 2023 года НАБУ и САП сообщили им о подозрении в злоупотреблении влиянием.

Материалы предоставлены стороне защиты для ознакомления.

По данным СМИ, речь едет о народном депутате из фракции "Слуга народа" Людмиле Марченко.

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