Завершено розлідування щодо "слуги народу" Марченко, яка отримувала кошти за внесення даних ухилянтів у систему "Шлях", - НАБУ

31 жовтня 2023 року НАБУ і САП завершили слідство за підозрою чинної народної депутатки України та її помічниці у зловживанні впливом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

НАБУ і САП встановили два епізоди злочинної діяльності, у яких нардепка разом зі своєю помічницею пообіцяли за надання неправомірної вигоди забезпечити ухвалення уповноваженими особами обласної військової адміністрації рішення про дозвіл на виїзд за межі України, а також внесення відповідних відомостей до інформаційної системи "Шлях". Надалі уповноваженими особами обласної військової адміністрації надано відповідний дозвіл особі (як водію) на перетин державного кордону.

Перший епізод, виявлений детективами, стосується отримання неправомірної вигоди у 6 тис. дол. Другий — отримання 5300 дол. Після отримання останнього "траншу" у 2800 дол. осіб було викрито.

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Дії нардепки та її помічниці кваліфіковано за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 369-2 КК України.

11 липня 2023 року НАБУ і САП повідомили їм про підозру у зловживанні впливом.

Матеріали надані стороні захисту для ознайомлення.

За даними ЗМІ, мова їде про народну депутатку з фракції "Слуга народу" Людмилу Марченко.

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