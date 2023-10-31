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Новини Боротьба з корупцією
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Завершено розлідування щодо "слуги народу" Марченко, яка отримувала кошти за внесення даних ухилянтів у систему "Шлях", - НАБУ

марченко

31 жовтня 2023 року НАБУ і САП завершили слідство за підозрою чинної народної депутатки України та її помічниці у зловживанні впливом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

НАБУ і САП встановили два епізоди злочинної діяльності, у яких нардепка разом зі своєю помічницею пообіцяли за надання неправомірної вигоди забезпечити ухвалення уповноваженими особами обласної військової адміністрації рішення про дозвіл на виїзд за межі України, а також внесення відповідних відомостей до інформаційної системи "Шлях". Надалі уповноваженими особами обласної військової адміністрації надано відповідний дозвіл особі (як водію) на перетин державного кордону.

Перший епізод, виявлений детективами, стосується отримання неправомірної вигоди у 6 тис. дол. Другий — отримання 5300 дол. Після отримання останнього "траншу" у 2800 дол. осіб було викрито.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Марченко перекидає долари через паркан свого обійстя перед обшуком детективів НАБУ. ВIДЕО камер спостереження

Дії нардепки та її помічниці кваліфіковано за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 369-2 КК України.

11 липня 2023 року НАБУ і САП повідомили їм про підозру у зловживанні впливом.

Матеріали надані стороні захисту для ознайомлення.

За даними ЗМІ, мова їде про народну депутатку з фракції "Слуга народу" Людмилу Марченко.

Також читайте: Фракція "Слуга народу" призупинила членство нардепки Марченко, яку НАБУ підозрює у зловживанні впливом

Автор: 

НАБУ (5088) депутат (1781) помічник депутата (44) Слуга народу (2819) Марченко Людмила (11)


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Топ коментарі
+61
Думаю треба відпустити і нагородити як саму чесну депутатку від "Слуг народу".
За 3 тис. доларів інші депутати від "Слуг" б і сраку не підняли.
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31.10.2023 19:20 Відповісти
+53
"Слуга народу"? Ніколи такого не було і ось знову
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31.10.2023 19:09 Відповісти
+44
В партии "Слуга с огорода" коррупционер - каждый пятый, как и четыре предыдущих!
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31.10.2023 19:24 Відповісти
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отпустите тихонечко в лес
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31.10.2023 19:08 Відповісти
якщо всіх блаЗЄнських злодіїв відпускати "влЄс", то й "мільярда_дерев" не вистачить
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31.10.2023 19:48 Відповісти
и закопайте хоть одну *****!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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01.11.2023 13:34 Відповісти
в посли її, падлюку! в посли!
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01.11.2023 18:16 Відповісти
"Слуга народу"? Ніколи такого не було і ось знову
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31.10.2023 19:09 Відповісти
Її заріжуть?
Повісять?
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31.10.2023 19:09 Відповісти
ні! продадуть в оманський гарем. рабочая сосна.
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31.10.2023 19:16 Відповісти
Паймут и прастят.
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01.11.2023 08:04 Відповісти
Стовідсотково вона буде покарана!!! За те, що спаплюжила звання депутатки від *Слуги народу** такими дешевенькими діями! Їй пояснять, що користуватися цифрами з трьома нулями , це сором для депутата... Дупутат, це представник народу, тому потрібно , як захиснику народу починати працювати з цифри з чотирма нулями... Це мінімальна цифра! А від п*яти нулів це вже дійсна **турбота** за народ та державу!
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01.11.2023 10:40 Відповісти
Думаю треба відпустити і нагородити як саму чесну депутатку від "Слуг народу".
За 3 тис. доларів інші депутати від "Слуг" б і сраку не підняли.
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31.10.2023 19:20 Відповісти
Авжеж. Адже "хатинку" свою скромну вона теж за $3 тис. будувала.
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01.11.2023 08:17 Відповісти
2800, друже, 2800...
Вона працювала на благо людей, бо ціни у неї демократичні та доступні кожному.
Народиій депутат який працює для народу...
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01.11.2023 14:05 Відповісти
В партии "Слуга с огорода" коррупционер - каждый пятый, как и четыре предыдущих!
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31.10.2023 19:24 Відповісти
Звичайно, простітутки із набу знайшли саму легку статтю і зшили справу для відволікання уваги. Сьогодні в новинах був якийсь чорт вивозив ухилянтів, так йому більш сувору статтю записали. А чим ця зелена шльондра відрізняється від того мусорського чорта?
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31.10.2023 19:29 Відповісти
Корупцію тільки розстріл вивести може..
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31.10.2023 19:29 Відповісти
То за такою логікою в Китаї вже давно не повинно бути корупції. А корупціонерів все стріляють і стріляють
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31.10.2023 21:16 Відповісти
Забудьте про логіку, скористайтеся математикою. Китайців просто дуже багато, отже у нас корупціонери швидше закінчаться
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01.11.2023 08:20 Відповісти
розстріл то дуже просто! є уранові рундники!
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31.10.2023 21:37 Відповісти
Корупцію тільки розстріл вивести може..

Ні,вивести корупцію зможе допомогти тільки повна конфіскація майна,посадка років на 15,та заборона займати «шоколадні»місця протягом дясяти поків.
А у нас що?Тільки звільняють,награбоване залишається.От і не бояться.
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01.11.2023 09:47 Відповісти
На розмінування - краще!
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01.11.2023 18:19 Відповісти
Хто такі САП і НАБУ проти ОПи? Ніхто.
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31.10.2023 19:33 Відповісти
Слідство - то таке...... От що скаже суд? Хоча не так. Скільки вже занесли судді? 100% буде умовний строк і штраф
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31.10.2023 19:38 Відповісти
скільки раз зеленський передзвонить судді? може дєрьмак?, може татаров?
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31.10.2023 19:48 Відповісти
да ну...... там мо сам Рєзніков адвокатом!
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31.10.2023 20:28 Відповісти
В чергу! Спочатку Баканов
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01.11.2023 08:22 Відповісти
Зловживання впливом? А може державна зрада? Ці слугоохоронні органи плодять ждунів, і самі, схоже, чекають приходу рашаміра.
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31.10.2023 19:46 Відповісти
згадую Сашка Білого...
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31.10.2023 19:58 Відповісти
Щоденно згадую
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01.11.2023 08:25 Відповісти
зе-ДБР не відібрало справу. Мабуть дрібнота, яку не шкода.
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31.10.2023 19:58 Відповісти
Собі все брала, не за носила наверх. Знову ж таки, 73% побачать, які зелені чесні
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01.11.2023 06:24 Відповісти
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31.10.2023 20:07 Відповісти
Куди дипломатом як покарання відправлять? Чи таке поповнення для бригади Монако
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31.10.2023 20:15 Відповісти
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31.10.2023 20:21 Відповісти
Отож! Ще зараз можна автономери обновити, водійські посвідчення, обов'язково щорічний ТО. Багато всього. Тут вже цілий Клондайк
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31.10.2023 20:31 Відповісти
Скільки років їй дадуть?
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31.10.2023 20:28 Відповісти
нічого не дадуть, умовно; а ще візьмуть на поруки
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31.10.2023 20:29 Відповісти
з макіяжем зазвичай їй дають років сорок.
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31.10.2023 22:35 Відповісти
В подібних випадках я відчуваю що можу передбачати майбутнє. ..не гірше Ванги........
Бачу, бачу.... іспитовий строк та поруки.....
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31.10.2023 20:48 Відповісти
Пустий профіль у цього кірпіченко, подляцький бот!
Розкажи нам ще якусь брехню з методички
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01.11.2023 06:20 Відповісти
Знов гадимо Порошенка, вибори починаються
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01.11.2023 09:50 Відповісти
Актуальна Правда

@apravda

Це адвокат Діма Квятковський, його бухого зловила патрульна поліція Тернопільської області 18 березня 2022 року. Діма син Ліди Квітковської, судді міста Чортків, тому корумпована поліція не подала до суду позбавлення водія. Сьогодні пʼяний Діма разом з мамою вбили в ДТП людей.
https://twitter.com/i/status/1719146270835572913
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31.10.2023 21:09 Відповісти
За таку смішну суму нема чого карати. Хіба за дурість. А може її скромність повязана з культом Великого Омана? Типу весталка там...
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31.10.2023 21:36 Відповісти
Отдаст эти баксы вверх по инстанции и её возьмут на поруки. Они это любят.
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31.10.2023 22:20 Відповісти
...або масейчучке
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01.11.2023 03:24 Відповісти
..там на такі суми ніхто уваги і не зверне! Це що шматок використаного туалетного папіру.... Разок до Колі Катлети у ресторан на мітбол зайти...))) ЇЇ покарають ще..за такі мізерні хабарі. Пройде навчання і буде знати , що мінімальна сума починається з чотирьох нулів і цифри *П*ЯТЬ*...))..і треба ще буде подумати...))
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01.11.2023 10:48 Відповісти
По большому счету она виновата в их понимании только в том, что прокололась. Например, "Укрспецэкспорт" умудряется отправлять заграницу даже действующих офицеров ВСУ, и ничего - не попались.
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31.10.2023 22:25 Відповісти
Всі ці обшуки в Україні закінчуються нічим, немає вироку суду, і тут дадуть штраф і закриють справу, такі українські реалії.
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31.10.2023 22:52 Відповісти
"Суки народу" працюють по повній, щоб " і внукам хватило"...
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01.11.2023 03:23 Відповісти
А до МО у НАБУ і ДБР цікавості немає?
Там такі гроші вкрадені, що цій депутантці і не снилося! Навіть Рахункова Палата це підтвердила.
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01.11.2023 06:16 Відповісти
Наступний крок,нагородження будь-який орденом.
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01.11.2023 07:30 Відповісти
Очередная сосна отработает. Отправят послом
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01.11.2023 08:01 Відповісти
Їх помурижать,скажуть більш такого не робити...і знов візьмуть,бо хто ж буде відсмоктувати яд😆
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01.11.2023 08:37 Відповісти
І шо далі?
Штраф 30 гривень і "Аяяйяктобінесормно"?
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01.11.2023 09:34 Відповісти
конкуренти злили, демпінгувала , такса 8000-10000
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01.11.2023 09:37 Відповісти
Вердікт офісно-преЗЕдентського "суду" буде, як завжди, "суворий" - пожиттєво нівчьомнівінаватая ...
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01.11.2023 10:30 Відповісти
з-за цих сук і нормальним волонтерам ставлять перешкоди під час поїздок за допомогою за кордон((
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01.11.2023 11:11 Відповісти
Іменем України за таку мелачч корубцію в світових маштабах-це не лох-це олігарх(урка з мильного завода)правлять країною,садять за 5кг.сала і за вкрадену тушонку,так що вибір на лопаті.
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01.11.2023 11:22 Відповісти
Це не важно з якої партії затримали хабарника. Важно те що їх знаходять і карають. А тут саме важніше: на скільки років засудять, по якій статті!!!
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01.11.2023 11:58 Відповісти
зелені своїх не карають і не засуджують НІКОЛИ.
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01.11.2023 18:26 Відповісти
простой вопрос - когда начнутся самосуды?
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01.11.2023 13:07 Відповісти
тоді, коли ви з диванів встанете, зебздюки.. а то тільки на вибори бігаєте за "какая разніца".
навибирали - розгрібайте, досить вже на чужих спинах виїжджати.
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01.11.2023 18:29 Відповісти
ещё есть варианты?
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01.11.2023 18:33 Відповісти
а порохобздоты могут и дальше на диванах сидеть? кстати а с 2014 по 2018 годы случаев отмазок деток судей от уголовки не наблюдалось?
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01.11.2023 18:36 Відповісти
зебздище, порохоботи воюють, на відміну від вас, бздунів диванних.
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01.11.2023 18:41 Відповісти
где воюют оба его сына?
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01.11.2023 19:02 Відповісти
Де воюєш ти?
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01.11.2023 19:03 Відповісти
Что президент, что депутат-одного поля ягоды.
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01.11.2023 13:54 Відповісти
Да Ні - все гаразд. Головне що міма ріма з папою сцішею нормально себе почувають (та гнусавиий з членом дерьмака на лобі). А на Україну насрати...
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01.11.2023 14:17 Відповісти
БАБ ТРЕБА @БАТЬ !)
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01.11.2023 19:47 Відповісти
Усім добра . П/Ж пожиттєве позбавлення волі без права на амністію. І не просто сидіти а працювати . На виробництві на користь держави. В воєнний час справедливо . І ще одне скільки таких водіїв скористалось її послугами , хіба не два епізоди . Бажаю всім хто бере хабарі нажертися і подавитись тими папірцями . Жаби ...
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01.11.2023 20:46 Відповісти
Покарайте її, призначте послом !
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02.11.2023 15:15 Відповісти
 
 