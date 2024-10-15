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Новини Боротьба з корупцією
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ВАКС розглядає справу "слуги народу" Марченко, ціни для ухилянтів становили 6-6,5 тис. дол., - ЦПК

слуга народу Марченко викидає гроші

У Вищому антикорупційному суді слухається справа народної депутатки від "Слуги народу" Людмили Марченко, яка викинула гроші за паркан, коли до неї прийшли детективи НАБУ.

Про це повідомляє Центр протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, судді дослідили відео, зняте прихованою камерою у офісі "Україно-турецького благодійного фонду" у Тернополі. Саме через цей фонд, засновницею якого є депутатка Марченко, за даними слідства, організували переправлення чоловіків за кордон під виглядом волонтерів.

"На відео зафіксовано, як помічниця депутатки Колеснік, перебуваючи в офісі фонду, надає консультації щодо документів, які необхідно надати для виїзду за кордон. На одній з розмов вона зазначає, що "ситуація на кордоні змінилася, тому ціна становить 6-6,5 тисяч доларів". А ще додає, що людина вноситься в базу, як волонтер, і може не повертатися", - повідомляє ЦПК.

У прокуратурі зазначають, що ціна послуг для різних людей була різною. Це залежало від кого саме людина зверталася у фонд. Зокрема, деякі люди зазначали, що вони "від Людмили". Прокурор переконаний, що йдеться саме про депутатку Людмилу Марченко.

У ЦПК нагадують, що Марченко раніше пояснювала, що викинула гроші за паркан, бо перебувала у шоковому стані і не дуже усвідомлювала, що відбувається. Мовляв, мала деякі проблеми зі здоров'ям та приймала ліки. Тому це також нібито могло вплинути на поведінку в умовах стресу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Фракція "Слуга народу" призупинила членство нардепки Марченко, яку НАБУ підозрює у зловживанні впливом

Справа "слуги народу" Людмили Марченко

31 жовтня 2023 року НАБУ і САП завершили слідство за підозрою чинної народної депутатки Людмили Марченко та її помічниці у зловживанні впливом. Дії нардепки та її помічниці було кваліфіковано за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 369-2 КК України.

За даними слідства, депутатка спільно зі своєю помічницею за грошову винагороду пообіцяла громадянину забезпечити прийняття уповноваженим особами обласної військової адміністрації рішення про дозвіл на виїзд за межі України, а також внесення відповідних відомостей до Інформаційної системи "Шлях".

ЦПК про суд у справі слуги народу Марченко

Автор: 

Центр протидії корупції (268) Слуга народу (2817) ухилянти (986) Марченко Людмила (11)


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Топ коментарі
+7
нові обличчя зеленського- вибір мудрого 73% йогнутого насєлєнія. Але вона від Порошенка Порошенко винен.
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15.10.2024 19:20
+5
ібо некуй демпінгувати!
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15.10.2024 19:11
+4
Ну і шо? Паркан зроблять вищим чи догану винесуть?
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15.10.2024 19:10
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Единичный случай ? Война это беда , но не для всех ?
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15.10.2024 19:09 Відповісти
Ну і шо? Паркан зроблять вищим чи догану винесуть?
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15.10.2024 19:10 Відповісти
А шо вона ше слуга? - ше танцює?
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15.10.2024 19:11 Відповісти
не здивуюсь якщо вона по их пір є заступницею голови Комітету, головою підкомітету з питань законодавства про статус народного депутата України Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України.
Звісно, депутат "Голосу" пан Сергі Рудик знов може нарікати, що маємо , але це не так, бо це парламент вибрала більшість виборців.
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16.10.2024 02:14 Відповісти
ібо некуй демпінгувати!
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15.10.2024 19:11 Відповісти
Пссс... А можна мені "бронь"?
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15.10.2024 19:16 Відповісти
І шо?
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15.10.2024 19:12 Відповісти
вона взагалі оборзєла на святе замахнулась ще до цього. є свідки!!
https://www.youtube.com/watch?v=wPSQ1cvEM4A
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15.10.2024 19:14 Відповісти
Демпінгує. Куди дивиться антимонопольний комітет? Я за чесну конкуренцію!
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15.10.2024 19:15 Відповісти
нові обличчя зеленського- вибір мудрого 73% йогнутого насєлєнія. Але вона від Порошенка Порошенко винен.
показати весь коментар
15.10.2024 19:20 Відповісти
 
 