На Волыни проверят решения МСЭК и ВВК на фоне коррупционного скандала
На Волыни начнут проверять решения МСЭК и ВВК. В случае выявления фактов необоснованного принятия таких решений, будет инициирован пересмотр.
Об этом сообщили в Волынской ОВА, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, начальник ОВА Юрий Погуляйко провел срочное совещание с руководителями правоохранительных органов, ТЦК и СП, медико-социальных экспертных комиссий Волыни, главными врачами медучреждений, начальниками РВА и начальником областного управления здравоохранения.
Так, по результатам совещания руководитель области поручил правоохранителям немедленно начать работу по проверке решений МСЭК и ВВК. В случае выявления фактов необоснованного принятия таких решений - инициировать пересмотр.
"Коррупционный случай с МСЭК в одной из областей всколыхнул всю страну. Цинизм и дерзость ситуации просто поражает. Именно поэтому с сегодняшнего дня на Волыни усиливаем работу для недопущения коррупции, особенно в учреждениях, которые непосредственно влияют на мобилизацию", - отметил Погуляйко.
Также безотлагательно начинается работа по разоблачению коррупционных правонарушений в сфере служебной деятельности системы МСЭК и военно-врачебной экспертизы. Управлению здравоохранения облгосадминистрации поручено усилить мониторинг решений МСЭК и ВВК.
В ОГА добавили, что в области действует 10 медико-социальных экспертных комиссий (областная, Луцкая городская, 4 межрайонные, 3 межрайонные однопрофильные специализированные и 1 межрайонная двухпрофильная).
Напомним, что ранее в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областного МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.
Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и сообщено о подозрении в незаконном обогащении.
Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.
В свою очередь в "Слуге народа" заявили, что инициируют отзыв депутата Хмельницкого облсовета, председателя МСЭК Крупы, которую задержали по подозрению в незаконном обогащении на оформлении поддельных документов для избежания мобилизации.
Волинь вигодувала не одного мільярдера. Про палицю ще не забувайте. Десь змився , щойно війна почалась.
За останні 33 роки !? В кожній області ?
Влада тримає нас за дурнів, а ми це їй дозволяємо.
Я бачу на Волині починається ця сама клоунада....
Никто не видел, что она купается в роскоши, делает многочисленные дорогие покупки и т. д.
Ослепли или были сами в подобном "бизнесе", но по другим вопросам?
И где была полиция, налоговая и СБУ? За что им большие зарплаты и броня от фронта?
За мелкими Фопами гонялись?
Із ким не поділилася начальниця Хмельницької МСЕК Тетяна Крупа, яка виявилися мультимільйонеркою?
Більше інформації на порталі Антикор: https://antikor.com.ua/articles/727652-s_kem_ne_podelilasj_nachaljnitsa_hmeljnitskoj_msek_tatjjana_krupa_kotoraja_okazalasj_muljtimillionershej
Ще тоді притомні юристи говорили, що для скасування рішення МСЕК або ВЛК потрібно щоб особа повторно пройшла комісію, але зобов"язати її це зробити може тільки суд в рамках кримінального розслідування.