На Волыни проверят решения МСЭК и ВВК на фоне коррупционного скандала

На Волині перевірять рішення МСЕК та ВЛК

На Волыни начнут проверять решения МСЭК и ВВК. В случае выявления фактов необоснованного принятия таких решений, будет инициирован пересмотр.

Об этом сообщили в Волынской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, начальник ОВА Юрий Погуляйко провел срочное совещание с руководителями правоохранительных органов, ТЦК и СП, медико-социальных экспертных комиссий Волыни, главными врачами медучреждений, начальниками РВА и начальником областного управления здравоохранения.

Так, по результатам совещания руководитель области поручил правоохранителям немедленно начать работу по проверке решений МСЭК и ВВК. В случае выявления фактов необоснованного принятия таких решений - инициировать пересмотр.

"Коррупционный случай с МСЭК в одной из областей всколыхнул всю страну. Цинизм и дерзость ситуации просто поражает. Именно поэтому с сегодняшнего дня на Волыни усиливаем работу для недопущения коррупции, особенно в учреждениях, которые непосредственно влияют на мобилизацию", - отметил Погуляйко.

Также смотрите: Сообщено о подозрении главе Фастовской межрайонной МСЭК, которая за 10 $тыс. помогла военнообязанному получить "инвалидность". ФОТО

Также безотлагательно начинается работа по разоблачению коррупционных правонарушений в сфере служебной деятельности системы МСЭК и военно-врачебной экспертизы. Управлению здравоохранения облгосадминистрации поручено усилить мониторинг решений МСЭК и ВВК.

В ОГА добавили, что в области действует 10 медико-социальных экспертных комиссий (областная, Луцкая городская, 4 межрайонные, 3 межрайонные однопрофильные специализированные и 1 межрайонная двухпрофильная).

Напомним, что ранее в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областного МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.

Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.

В свою очередь в "Слуге народа" заявили, что инициируют отзыв депутата Хмельницкого облсовета, председателя МСЭК Крупы, которую задержали по подозрению в незаконном обогащении на оформлении поддельных документов для избежания мобилизации.

военно-врачебная комиссия (207) Волынская область (1031)
Топ комментарии
+12
Тогда надо все заключения смотреть. И отказы тоже. Где реальные инвалиды в пролете оказались.
05.10.2024 19:49 Ответить
+11
Вся верхівка Хмельницького була в курсі і там паслась і робила собі документи про інвалідність. А тепер роблять здивовані очі, наче та хабалка крупа могла все самотужки прокрутити.
Влада тримає нас за дурнів, а ми це їй дозволяємо.
05.10.2024 20:35 Ответить
+9
А за відправку на фронт реально непридатних буде якась відповідальність?!!!
05.10.2024 19:54 Ответить
Те, кто покупал, сейчас споймали бледного))))
05.10.2024 19:45 Ответить
Тогда надо все заключения смотреть. И отказы тоже. Где реальные инвалиды в пролете оказались.
05.10.2024 19:49 Ответить
оце в когось срачка зараз...а ще Хмельницкий...тай і в інших містах дупи ***********
05.10.2024 19:50 Ответить
Розпихають гроші по банках та копають городи на дачах.
05.10.2024 20:12 Ответить
та ні...в клієнтів жопа свербить...
05.10.2024 20:16 Ответить
А за відправку на фронт реально непридатних буде якась відповідальність?!!!
05.10.2024 19:54 Ответить
Так погуляйко і є сам корупціонер.
Волинь вигодувала не одного мільярдера. Про палицю ще не забувайте. Десь змився , щойно війна почалась.
05.10.2024 19:55 Ответить
За кордоном в екс-дружини відсиджується. Він туди часто їздить
05.10.2024 20:18 Ответить
О.Гончаренко - "Крупа навіть не затримана". Тобто перебуває на волі...
05.10.2024 20:06 Ответить
Таке в кожному місті і області. Всі ці комісії можна сміливо садити в бусики й везти на передову копати окопи.
05.10.2024 20:11 Ответить
.... розпочати роботу з перевірки рішень МСЕК ...

За останні 33 роки !? В кожній області ?
05.10.2024 20:29 Ответить
Почати з 1945 року
05.10.2024 22:14 Ответить
Вся верхівка Хмельницького була в курсі і там паслась і робила собі документи про інвалідність. А тепер роблять здивовані очі, наче та хабалка крупа могла все самотужки прокрутити.
Влада тримає нас за дурнів, а ми це їй дозволяємо.
05.10.2024 20:35 Ответить
100%
05.10.2024 21:14 Ответить
Напевно, поки ділилась, то все було чікі-пікі.
05.10.2024 21:18 Ответить
Можна подивитися які автівки постійно стоять біля державних установ.За зарплату їх не купити.
06.10.2024 03:17 Ответить
ІБД від зальотного мусорка...
05.10.2024 20:39 Ответить
Під фразою "перевірять" мається на увазі - вилучать на рік всі до єдиної справи інвалідів (як робили на чернігівщині). Ти прийдеш на перекомісію, а справи нема, а без справи - не можеш зробити перекомісію. І все. Поки ці гніди триматимуть у себе справи інвалідів - інваліди не будуть отримувати пенсії. І лише через суд (зловживання службовими правами), заставили повернути справи на чернігівщині, аж через рік.

Я бачу на Волині починається ця сама клоунада....
05.10.2024 20:57 Ответить
Це той Погуляйко, заступницю якого місяць тому зловили на сприянні виїзду бажаючих по Шляху
05.10.2024 21:06 Ответить
Сьогодні, 9 вересня, столичні правоохоронці вручили підозру та затримали заступницю начальника Волинської обласної військової адміністрації Мирославу Якимчук.
05.10.2024 21:08 Ответить
що,прозріли що їх розводять...., не "доносять-не діляться"
05.10.2024 21:19 Ответить
А чому тільки на Волині? Все треба перевірити і почати з діточок можновладців і самих крутіїв! Не помилюсь, що у них всіх страшенна інвалідність до сьомого коліна! По Києву вдень і вночі ганяють відбиті байкери на мегапердючих байках і суперкарах і ні хто їх не займає...
05.10.2024 21:21 Ответить
А раньше никак?
Никто не видел, что она купается в роскоши, делает многочисленные дорогие покупки и т. д.
Ослепли или были сами в подобном "бизнесе", но по другим вопросам?
И где была полиция, налоговая и СБУ? За что им большие зарплаты и броня от фронта?
За мелкими Фопами гонялись?
05.10.2024 21:31 Ответить
За підрив обороноздатності України, кожне ВЛК, ТЦК та поліцаїв на гілляку. Досить годувати зрадників України. Скільки хворих інвалідів кинули на фронт, а здорових за гроші роблять непридатними.
05.10.2024 21:59 Ответить
Заслужений лікар України та «слуга народу» https://glavcom.ua/country/society/zasluzhenij-likar-ukrajini-ta-sluha-narodu-shcho-vidomo-pro-chinovnitsju-jaka-nezakonno-zbahatilasja-1024056.html


Із ким не поділилася начальниця Хмельницької МСЕК Тетяна Крупа, яка виявилися мультимільйонеркою?
Більше інформації на порталі Антикор: https://antikor.com.ua/articles/727652-s_kem_ne_podelilasj_nachaljnitsa_hmeljnitskoj_msek_tatjjana_krupa_kotoraja_okazalasj_muljtimillionershej
05.10.2024 22:08 Ответить
Наскільки я розумію, то МСЕК і ВЛК працюють в спарці із ТЦК? Пам'ятаю, як один воєнком, здається із міста Одеси, попався на хабарі і Президент одним документом всіх замінив, назвавши їх бандитами. На їх місце призначив своїх, які і створили таку мародерсько-корупційну схему не тільки в Хмельницькому чи Одесі, а по всій Україні. Здається знятий з посади воєнком із Хмельницького загинув на війні, а мародери від "слуг" ніколи не загинуть, бо вони поставлені обдирати українців в тилу.
05.10.2024 22:12 Ответить
а чого не провести обшуки в усіх працівників мсек по усіх областях? перевірити їх статки в реальності, а не по деклараціях
05.10.2024 22:29 Ответить
Так це ж вже було! Здається минулого року по наказу з самого "верху" потужно перевіряли висновки ВЛК і МСЕК, грозилися знайти і покарати всіх лікарів корупціонерів, навіть писали про викриття численних випадків видачі фіктивних медичних документів, але потім все різко заглохло.
Ще тоді притомні юристи говорили, що для скасування рішення МСЕК або ВЛК потрібно щоб особа повторно пройшла комісію, але зобов"язати її це зробити може тільки суд в рамках кримінального розслідування.
05.10.2024 23:08 Ответить
Тема фальшивмх інваліді ЗМІ не турбує і не турбувало...ця тема ТАБУ... за всю Незалежність України.... в одого пів пальця нема і він інвалід..в іншого жовчного міхура нема... сидить як скелет з мезім форте... з постійними болями то це не інвалід....прикордонники казали в 22 році про перетин кордону 5-6 тис. чоловікві в день...то в Україні працює горнило,де кують інвалідів..а справжні інваліди помирають вдома, бо грошей нема на МСЕК...Працює і горнило УБД..до цього злочину теж нема нікому діла..Але майбутнє України трагічне...бо пів-України інвалідів фальшивих...справжніх....Соціальні виплати лягають на працюючих налогами..Анонсована перевірка рішень МСЕК з 22 року не розпочалася..
06.10.2024 03:05 Ответить
 
 