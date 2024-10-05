На Волыни проверят решения МСЭК и ВВК на фоне коррупционного скандала

На Волыни начнут проверять решения МСЭК и ВВК. В случае выявления фактов необоснованного принятия таких решений, будет инициирован пересмотр.

Об этом сообщили в Волынской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, начальник ОВА Юрий Погуляйко провел срочное совещание с руководителями правоохранительных органов, ТЦК и СП, медико-социальных экспертных комиссий Волыни, главными врачами медучреждений, начальниками РВА и начальником областного управления здравоохранения.

Так, по результатам совещания руководитель области поручил правоохранителям немедленно начать работу по проверке решений МСЭК и ВВК. В случае выявления фактов необоснованного принятия таких решений - инициировать пересмотр.

"Коррупционный случай с МСЭК в одной из областей всколыхнул всю страну. Цинизм и дерзость ситуации просто поражает. Именно поэтому с сегодняшнего дня на Волыни усиливаем работу для недопущения коррупции, особенно в учреждениях, которые непосредственно влияют на мобилизацию", - отметил Погуляйко.

Также смотрите: Сообщено о подозрении главе Фастовской межрайонной МСЭК, которая за 10 $тыс. помогла военнообязанному получить "инвалидность". ФОТО

Также безотлагательно начинается работа по разоблачению коррупционных правонарушений в сфере служебной деятельности системы МСЭК и военно-врачебной экспертизы. Управлению здравоохранения облгосадминистрации поручено усилить мониторинг решений МСЭК и ВВК.

В ОГА добавили, что в области действует 10 медико-социальных экспертных комиссий (областная, Луцкая городская, 4 межрайонные, 3 межрайонные однопрофильные специализированные и 1 межрайонная двухпрофильная).

Напомним, что ранее в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областного МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.

Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.

В свою очередь в "Слуге народа" заявили, что инициируют отзыв депутата Хмельницкого облсовета, председателя МСЭК Крупы, которую задержали по подозрению в незаконном обогащении на оформлении поддельных документов для избежания мобилизации.