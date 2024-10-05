На Волині перевірять рішення МСЕК та ВЛК на тлі корупційного скандалу

На Волині почнуть перевіряти рішення МСЕК і ВЛК. У разі виявлення фактів необґрунтованого ухвалення таких рішень буде ініційовано перегляд.

Про це повідомили у Волинській ОДА, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, начальник ОВА Юрій Погуляйко провів термінову нараду із керівниками правоохоронних органів, ТЦК та СП, медико-соціальних експертних комісій Волині, головними лікарями медзакладів, начальниками РВА та начальником обласного управління охорони здоров’я.

Так, за результатами наради очільник області доручив правоохоронцям негайно розпочати роботу з перевірки рішень МСЕК і ВЛК. У разі виявлення фактів необґрунтованого ухвалення таких рішень – ініціювати перегляд.

"Корупційний випадок з МСЕК в одній з областей сколихнув всю країну. Цинізм та зухвалість ситуації просто вражає. Саме тому від сьогодні на Волині посилюємо роботу для недопущення корупції, особливо в установах, які безпосередньо впливають на мобілізацію", - зазначив Погуляйко.

Також невідкладно розпочинається робота з викриття корупційних правопорушень у сфері службової діяльності системи МСЕК та військово-лікарської експертизи. Управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації доручено посилити моніторинг рішень МСЕК та ВЛК.

В ОДА додали, що в області діє 10 медико-соціальних експертних комісій (обласна, Луцька міська, 4 міжрайонні, 3 міжрайонні однопрофільні спеціалізовані та 1 міжрайонна двопрофільна).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Суспільне зазначило, що йдеться про Тетяну Крупу, яка є депутаткою "Слуги народу" в Хмельницькій облраді. Головною лікаркою обласного МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.

Також повідомлялося, що Тетяну Крупу затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.

Наразі ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози.

Своєю чергою у "Слузі народу" заявили, що ініціюють відкликання депутатки Хмельницької облради, голови МСЕК Крупи, яку затримали за підозрою у незаконному збагаченні на оформленні підроблених документів для уникнення мобілізації.