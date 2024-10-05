УКР
На Волині перевірять рішення МСЕК та ВЛК на тлі корупційного скандалу

На Волині перевірять рішення МСЕК та ВЛК

На Волині почнуть перевіряти рішення МСЕК і ВЛК. У разі виявлення фактів необґрунтованого ухвалення таких рішень буде ініційовано перегляд.

Про це повідомили у Волинській ОДА, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, начальник ОВА Юрій Погуляйко провів термінову нараду із керівниками правоохоронних органів, ТЦК та СП, медико-соціальних експертних комісій Волині, головними лікарями медзакладів, начальниками РВА та начальником обласного управління охорони здоров’я.

Так, за результатами наради очільник області доручив правоохоронцям негайно розпочати роботу з перевірки рішень МСЕК і ВЛК. У разі виявлення фактів необґрунтованого ухвалення таких рішень – ініціювати перегляд.

"Корупційний випадок з МСЕК в одній з областей сколихнув всю країну. Цинізм та зухвалість ситуації просто вражає. Саме тому від сьогодні на Волині посилюємо роботу для недопущення корупції, особливо в установах, які безпосередньо впливають на мобілізацію", - зазначив Погуляйко.

Також дивіться: Повідомлено про підозру голові Фастівської міжрайонної МСЕК, яка за 10 $тис. допомогла військовозобов’язаному отримати "інвалідність". ФОТО

Також невідкладно розпочинається робота з викриття корупційних правопорушень у сфері службової діяльності системи МСЕК та військово-лікарської експертизи. Управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації доручено посилити моніторинг рішень МСЕК та ВЛК.

В ОДА додали, що в області діє 10 медико-соціальних експертних комісій (обласна, Луцька міська, 4 міжрайонні, 3 міжрайонні однопрофільні спеціалізовані та 1 міжрайонна двопрофільна).

Також читайте: За 11 тисяч євро "допомагала" ухилянтам перетнути кордон – поліцейські повідомили про підозру мешканці Волині

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Суспільне зазначило, що йдеться про Тетяну Крупу, яка є депутаткою "Слуги народу" в Хмельницькій облраді. Головною лікаркою обласного МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.

Також повідомлялося, що Тетяну Крупу затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.

Наразі ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози.

Своєю чергою у "Слузі народу" заявили, що ініціюють відкликання депутатки Хмельницької облради, голови МСЕК Крупи, яку затримали за підозрою у незаконному збагаченні на оформленні підроблених документів для уникнення мобілізації.

+12
Тогда надо все заключения смотреть. И отказы тоже. Где реальные инвалиды в пролете оказались.
05.10.2024 19:49 Відповісти
+11
Вся верхівка Хмельницького була в курсі і там паслась і робила собі документи про інвалідність. А тепер роблять здивовані очі, наче та хабалка крупа могла все самотужки прокрутити.
Влада тримає нас за дурнів, а ми це їй дозволяємо.
05.10.2024 20:35 Відповісти
+9
А за відправку на фронт реально непридатних буде якась відповідальність?!!!
05.10.2024 19:54 Відповісти
Те, кто покупал, сейчас споймали бледного))))
05.10.2024 19:45 Відповісти
Тогда надо все заключения смотреть. И отказы тоже. Где реальные инвалиды в пролете оказались.
05.10.2024 19:49 Відповісти
оце в когось срачка зараз...а ще Хмельницкий...тай і в інших містах дупи ***********
05.10.2024 19:50 Відповісти
Розпихають гроші по банках та копають городи на дачах.
05.10.2024 20:12 Відповісти
та ні...в клієнтів жопа свербить...
05.10.2024 20:16 Відповісти
А за відправку на фронт реально непридатних буде якась відповідальність?!!!
05.10.2024 19:54 Відповісти
Так погуляйко і є сам корупціонер.
Волинь вигодувала не одного мільярдера. Про палицю ще не забувайте. Десь змився , щойно війна почалась.
05.10.2024 19:55 Відповісти
За кордоном в екс-дружини відсиджується. Він туди часто їздить
05.10.2024 20:18 Відповісти
О.Гончаренко - "Крупа навіть не затримана". Тобто перебуває на волі...
05.10.2024 20:06 Відповісти
Таке в кожному місті і області. Всі ці комісії можна сміливо садити в бусики й везти на передову копати окопи.
05.10.2024 20:11 Відповісти
.... розпочати роботу з перевірки рішень МСЕК ...

За останні 33 роки !? В кожній області ?
05.10.2024 20:29 Відповісти
Почати з 1945 року
05.10.2024 22:14 Відповісти
Вся верхівка Хмельницького була в курсі і там паслась і робила собі документи про інвалідність. А тепер роблять здивовані очі, наче та хабалка крупа могла все самотужки прокрутити.
Влада тримає нас за дурнів, а ми це їй дозволяємо.
05.10.2024 20:35 Відповісти
100%
05.10.2024 21:14 Відповісти
Напевно, поки ділилась, то все було чікі-пікі.
05.10.2024 21:18 Відповісти
Можна подивитися які автівки постійно стоять біля державних установ.За зарплату їх не купити.
06.10.2024 03:17 Відповісти
ІБД від зальотного мусорка...
05.10.2024 20:39 Відповісти
Під фразою "перевірять" мається на увазі - вилучать на рік всі до єдиної справи інвалідів (як робили на чернігівщині). Ти прийдеш на перекомісію, а справи нема, а без справи - не можеш зробити перекомісію. І все. Поки ці гніди триматимуть у себе справи інвалідів - інваліди не будуть отримувати пенсії. І лише через суд (зловживання службовими правами), заставили повернути справи на чернігівщині, аж через рік.

Я бачу на Волині починається ця сама клоунада....
05.10.2024 20:57 Відповісти
Це той Погуляйко, заступницю якого місяць тому зловили на сприянні виїзду бажаючих по Шляху
05.10.2024 21:06 Відповісти
Сьогодні, 9 вересня, столичні правоохоронці вручили підозру та затримали заступницю начальника Волинської обласної військової адміністрації Мирославу Якимчук.
05.10.2024 21:08 Відповісти
що,прозріли що їх розводять...., не "доносять-не діляться"
05.10.2024 21:19 Відповісти
А чому тільки на Волині? Все треба перевірити і почати з діточок можновладців і самих крутіїв! Не помилюсь, що у них всіх страшенна інвалідність до сьомого коліна! По Києву вдень і вночі ганяють відбиті байкери на мегапердючих байках і суперкарах і ні хто їх не займає...
05.10.2024 21:21 Відповісти
А раньше никак?
Никто не видел, что она купается в роскоши, делает многочисленные дорогие покупки и т. д.
Ослепли или были сами в подобном "бизнесе", но по другим вопросам?
И где была полиция, налоговая и СБУ? За что им большие зарплаты и броня от фронта?
За мелкими Фопами гонялись?
05.10.2024 21:31 Відповісти
За підрив обороноздатності України, кожне ВЛК, ТЦК та поліцаїв на гілляку. Досить годувати зрадників України. Скільки хворих інвалідів кинули на фронт, а здорових за гроші роблять непридатними.
05.10.2024 21:59 Відповісти
Заслужений лікар України та «слуга народу» https://glavcom.ua/country/society/zasluzhenij-likar-ukrajini-ta-sluha-narodu-shcho-vidomo-pro-chinovnitsju-jaka-nezakonno-zbahatilasja-1024056.html


Із ким не поділилася начальниця Хмельницької МСЕК Тетяна Крупа, яка виявилися мультимільйонеркою?
Більше інформації на порталі Антикор: https://antikor.com.ua/articles/727652-s_kem_ne_podelilasj_nachaljnitsa_hmeljnitskoj_msek_tatjjana_krupa_kotoraja_okazalasj_muljtimillionershej
05.10.2024 22:08 Відповісти
Наскільки я розумію, то МСЕК і ВЛК працюють в спарці із ТЦК? Пам'ятаю, як один воєнком, здається із міста Одеси, попався на хабарі і Президент одним документом всіх замінив, назвавши їх бандитами. На їх місце призначив своїх, які і створили таку мародерсько-корупційну схему не тільки в Хмельницькому чи Одесі, а по всій Україні. Здається знятий з посади воєнком із Хмельницького загинув на війні, а мародери від "слуг" ніколи не загинуть, бо вони поставлені обдирати українців в тилу.
05.10.2024 22:12 Відповісти
а чого не провести обшуки в усіх працівників мсек по усіх областях? перевірити їх статки в реальності, а не по деклараціях
05.10.2024 22:29 Відповісти
Так це ж вже було! Здається минулого року по наказу з самого "верху" потужно перевіряли висновки ВЛК і МСЕК, грозилися знайти і покарати всіх лікарів корупціонерів, навіть писали про викриття численних випадків видачі фіктивних медичних документів, але потім все різко заглохло.
Ще тоді притомні юристи говорили, що для скасування рішення МСЕК або ВЛК потрібно щоб особа повторно пройшла комісію, але зобов"язати її це зробити може тільки суд в рамках кримінального розслідування.
05.10.2024 23:08 Відповісти
Тема фальшивмх інваліді ЗМІ не турбує і не турбувало...ця тема ТАБУ... за всю Незалежність України.... в одого пів пальця нема і він інвалід..в іншого жовчного міхура нема... сидить як скелет з мезім форте... з постійними болями то це не інвалід....прикордонники казали в 22 році про перетин кордону 5-6 тис. чоловікві в день...то в Україні працює горнило,де кують інвалідів..а справжні інваліди помирають вдома, бо грошей нема на МСЕК...Працює і горнило УБД..до цього злочину теж нема нікому діла..Але майбутнє України трагічне...бо пів-України інвалідів фальшивих...справжніх....Соціальні виплати лягають на працюючих налогами..Анонсована перевірка рішень МСЕК з 22 року не розпочалася..
06.10.2024 03:05 Відповісти
 
 