На Волині викрили схему ухилення від мобілізації за $9000: Проведено обшуки в МСЕК, ВЛК та ТЦК. ФОТОрепортаж

Двом жителям Луцька повідомлено про підозру в організації схеми з ухилення від мобілізації. У рамках слідства відбулося понад 20 обшуків у лікарнях, медико-соціальних експертних комісіях, військово-лікарських комісіях (ВЛК) і районних та міських ТЦК та СП.

Про це повідомили в Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, вказані особи задля власного збагачення розробили злочинний механізм одержання неправомірної вигоди від військовозобов'язаних за виготовлення документів, на підставі яких ті могли б уникнути мобілізації.

Встановлено, що спільники підшукали охочого покинути країну під час війни чоловіка та пообіцяли вплинути на медиків та службовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки задля формування фіктивної історії хвороби й подальшого надання "клієнту" відстрочки від призову під час мобілізації.

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Свої послуги оцінили у понад 9 тисяч доларів США. Правоохоронці задокументували злочинну діяльність вказаних осіб.

Зазначається, що під час понад 20 санкціонованих обшуків у помешканнях підозрюваних, службових кабінетах медичних закладів охорони здоров'я, МСЕК, ВЛК, районних та міських ТЦК виявлено та вилучено 40 тисяч доларів США, 7 тисяч євро, мобільні термінали, комп'ютерну техніку, документи та інші речові докази.

Наразі підозрюваним обрано запобіжні заходи. Крім цього, перевіряється причетність до схеми інших осіб.

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