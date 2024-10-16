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На Волині викрили схему ухилення від мобілізації за $9000: Проведено обшуки в МСЕК, ВЛК та ТЦК. ФОТОрепортаж

Двом жителям Луцька повідомлено про підозру в організації схеми з ухилення від мобілізації. У рамках слідства відбулося понад 20 обшуків у лікарнях, медико-соціальних експертних комісіях, військово-лікарських комісіях (ВЛК) і районних та міських ТЦК та СП.

Про це повідомили в Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, вказані особи задля власного збагачення розробили злочинний механізм одержання неправомірної вигоди від військовозобов'язаних за виготовлення документів, на підставі яких ті могли б уникнути мобілізації.

Встановлено, що спільники підшукали охочого покинути країну під час війни чоловіка та пообіцяли вплинути на медиків та службовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки задля формування фіктивної історії хвороби й подальшого надання "клієнту" відстрочки від призову під час мобілізації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ВАКС розглядає справу "слуги народу" Марченко, ціни для ухилянтів становили 6-6,5 тис. дол., - ЦПК 

На Волині викрито схему ухилення від мобілізації

Свої послуги оцінили у понад 9 тисяч доларів США. Правоохоронці задокументували злочинну діяльність вказаних осіб.

Зазначається, що під час понад 20 санкціонованих обшуків у помешканнях підозрюваних, службових кабінетах медичних закладів охорони здоров'я, МСЕК, ВЛК, районних та міських ТЦК виявлено та вилучено 40 тисяч доларів США, 7 тисяч євро, мобільні термінали, комп'ютерну техніку, документи та інші речові докази.

Наразі підозрюваним обрано запобіжні заходи. Крім цього, перевіряється причетність до схеми інших осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Волині перевірять рішення МСЕК та ВЛК на тлі корупційного скандалу 

На Волині викрито схему ухилення від мобілізації
На Волині викрито схему ухилення від мобілізації

Автор: 

обшук (1979) прокуратура (3697) підозра (782) ухилянти (986) Волинська область (871)


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Топ коментарі
+12
Цікаво що в кожній подібній новині вказані розцінки. Враження що клієнтів інформують про рівень цін та попереджають демпінг...
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16.10.2024 12:58
+7
Всі ТЦК, ВЛК та МСЕК це головні мародери під час війни. І всі це знають.
Вони зараз купаються у золоті а люди в крові та злиднях.
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16.10.2024 13:16
+7
Влада спонукає нести гроші в ТЦК, ВЛК, МСЕК.
А могли би люди ці гроші офіційно платити державі і не було би корупції в цих ТЦК, ВЛК та МСЕК.
Наприклад, не хочеш в армію, плати 10 тисяч $ державі і отримуй відсрочку від мобілізації на рік.
Таким чином, за рік бюджет України поповнився би на десятками мільярдів $.
За ці гроші можна було б накупляти купу озброєння, будувати нові виробництва по випуску зброї та ***********, навіть наймати тисячі солдат в інших країнах.
Але влада злодійська, тому цього не буде а буде і далі корупція в ТЦК, ВЛК, МСЕК.
Бо їдуть відкати чиновникам . Для них війна це золоте дно.
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16.10.2024 13:29
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Не жили добре. не треба і починати. Дійсно, виходить наразі війна для тих, в кого немає 10 тисяч доларів.
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16.10.2024 12:45 Відповісти
Скільки мільярдів баксів заробили за час війни ликарі і тцкашники? Адже ловлять одного із тисячі.
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16.10.2024 12:48 Відповісти
так несуть жеж, самі, .. ухилянти, як тут не брати..
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16.10.2024 12:58 Відповісти
Волинська різня кишень.
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16.10.2024 12:49 Відповісти
добровільно несуть..
привикли..
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16.10.2024 12:59 Відповісти
Влада спонукає нести гроші в ТЦК, ВЛК, МСЕК.
А могли би люди ці гроші офіційно платити державі і не було би корупції в цих ТЦК, ВЛК та МСЕК.
Наприклад, не хочеш в армію, плати 10 тисяч $ державі і отримуй відсрочку від мобілізації на рік.
Таким чином, за рік бюджет України поповнився би на десятками мільярдів $.
За ці гроші можна було б накупляти купу озброєння, будувати нові виробництва по випуску зброї та ***********, навіть наймати тисячі солдат в інших країнах.
Але влада злодійська, тому цього не буде а буде і далі корупція в ТЦК, ВЛК, МСЕК.
Бо їдуть відкати чиновникам . Для них війна це золоте дно.
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16.10.2024 13:29 Відповісти
народ - джерело влади!☝
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16.10.2024 13:35 Відповісти
мудрий нарід
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17.10.2024 07:42 Відповісти
То есть откупиться от выполнения долга? А у кого нету денег - иди умирай. Это не справедливо. Так что лучше пусть несут хабари кому нужно
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16.10.2024 14:18 Відповісти
Нема у цивільних ніякого боргу.
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16.10.2024 14:45 Відповісти
ТЦК так не думает
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16.10.2024 14:48 Відповісти
Так вони ж і так відкуповуються .. але зараз гроші попадають в кишені корупціонерам, а в моєму варіанті, гроші попадали би в бюджет держави а не корупціонерам.
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16.10.2024 15:14 Відповісти
Ви ідеаліст. Запитайте у зеленої шобли, що для них важливіше держбютжет чи власна кишеня ? Так вони на собі вишиванку порвуть за держбютжет, але підставлять власну бездонну кишеню. Тай таке .
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17.10.2024 07:47 Відповісти
Ну, з одного боку ніби так: є гроші - живи, немає помирай. Несправедливість. Але чомусь, коли у однієї людини є гроші на дорогу операцію (і вона живе далі), а у іншої немає (і вона помирає), то люди про справедливість якось не особливо згадують - типу, ну таке життя. Людина з грошами може купити собі будинок, а без грошей жити на вулиці. І т.п. Життя взагалі не справедливе, якщо так підходити.
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16.10.2024 18:36 Відповісти
Стопудово. Дурні повинні страждати допоки не порозумнішають, та біда в тому що розумнішать вони не хочуть, вони хочуть халяви, дуже багато халяви, даже халяви на шару.
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17.10.2024 07:50 Відповісти
За скільки ти оціниш своє життя під кацапами і чи залишишся живим?
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07.11.2024 13:44 Відповісти
Цікаво що в кожній подібній новині вказані розцінки. Враження що клієнтів інформують про рівень цін та попереджають демпінг...
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16.10.2024 12:58 Відповісти
за демпінг і здають
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16.10.2024 17:02 Відповісти
ІПСО зняте на ТОТ!
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16.10.2024 13:01 Відповісти
розцінки ростуть і ростуть... гроші несуть і несуть... і гроші у людей за три роки війни не закінчуються... 🤔
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16.10.2024 13:02 Відповісти
і на зброю.. нема грошей..
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16.10.2024 13:37 Відповісти
Тобі що важливіше - гроші, чи власне життя? Трупам гроші не потрібні
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16.10.2024 14:46 Відповісти
Я про те що у Українці грошовиті люди, хто б що не казав.
Кожен має прозапас під подушкою десятку або дві баксів - це точно.
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16.10.2024 14:53 Відповісти
І того хто несе і хто бере копати окопи розміновувать а майно всієї рідні для зсу
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07.11.2024 13:47 Відповісти
Які опі тоді розцінки, боюсь уявити.
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16.10.2024 13:03 Відповісти
Всі ТЦК, ВЛК та МСЕК це головні мародери під час війни. І всі це знають.
Вони зараз купаються у золоті а люди в крові та злиднях.
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16.10.2024 13:16 Відповісти
вони - це те, що на поверхні..
а скільки того мародерства, що на перший погляд не видно..
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16.10.2024 13:40 Відповісти
Прикро,що до тебе це дійшло лиш тепер,а не десь в 90х роках((
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16.10.2024 13:20 Відповісти
Ти глянь, Волинь! Теж патріотичний регіон...
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16.10.2024 13:59 Відповісти
Прямо зараз в атаку за зілєнскага, за паржать, за канєц епохі бєднасті, майскіє шашличкі і самоє главнає мір в глазу ввх которий увіділ тупой кріварагульний клоун. Але "мудрому наріду " зайшло яж на 73%.

Ефект Даннінга-Крюгера, все по класиці.
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17.10.2024 07:58 Відповісти
Оце і єсть план перемоги!
У нас на Кацію працює неміряна кількість крис!
Доки не буде розстрілу - не бачить нам Перемоги як своїх вух!
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16.10.2024 16:52 Відповісти
Ти позерай, а ХетьМамцев каже же економика у тіньови...
А то ж в держапаратови ся вшитко коє...
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16.10.2024 16:54 Відповісти
Гарантую, що Рівненська обласна проКУРВАтура має інвалідності від МСЕК не меньше, ніж 70%свого списочного складу.
По скромніше, звичайно, ніж Хмельницька обласна проКУРВАтура. Але не забуваймо, що Хмельницький - місто бариг
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17.10.2024 00:24 Відповісти
 
 