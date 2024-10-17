В Киеве снова "заминировали" ряд зданий, в том числе - школы, - полиция

17 октября в полицию поступил ряд сообщений о якобы минировании зданий в Киеве. Речь идет, в частности, о школах.

Об этом заявила пресс-секретарь столичной полиции Анна Страшок, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

"По состоянию на 14:00 правоохранители проверили большинство объектов, по которым поступила информация о заминировании. Взрывоопасных предметов не обнаружили", - отметила она.

Напомним, в понедельник, 14 октября, в нескольких регионах Украины поступили анонимные сообщения о "минировании" зданий, среди которых, в частности, - суды, учебные заведения, сервисные центры, городские и областные советы и тому подобное. Также более 60 дипучреждений Украины получили анонимные письма о заминировании. Сибига поручил усилить меры безопасности.

Вечером в Нацполиции информировали, что было отработано 60% заведений, информация не подтвердилась.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сообщения о массовых минированиях поступали с российских IP-адресов, проверены все объекты, информация не подтвердилась, - Нацполиция