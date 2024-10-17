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Новости
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В Киеве снова "заминировали" ряд зданий, в том числе - школы, - полиция

У Києві знову замінували низку будівель

17 октября в полицию поступил ряд сообщений о якобы минировании зданий в Киеве. Речь идет, в частности, о школах.

Об этом заявила пресс-секретарь столичной полиции Анна Страшок, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

"По состоянию на 14:00 правоохранители проверили большинство объектов, по которым поступила информация о заминировании. Взрывоопасных предметов не обнаружили", - отметила она.

Напомним, в понедельник, 14 октября, в нескольких регионах Украины поступили анонимные сообщения о "минировании" зданий, среди которых, в частности, - суды, учебные заведения, сервисные центры, городские и областные советы и тому подобное. Также более 60 дипучреждений Украины получили анонимные письма о заминировании. Сибига поручил усилить меры безопасности.

Вечером в Нацполиции информировали, что было отработано 60% заведений, информация не подтвердилась.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сообщения о массовых минированиях поступали с российских IP-адресов, проверены все объекты, информация не подтвердилась, - Нацполиция

Автор: 

Киев (25665) минирование (1446) Нацполиция (16552)


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Ловіть тих падлюк і хай відробляють на благоустрії міста за всі витрати спеціальних служб.
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17.10.2024 14:39 Ответить
Ці падлюки з рф дзвонять.
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17.10.2024 15:50 Ответить
такое чувство, что полиция начала создавать видимость работы не только с тцк
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17.10.2024 15:02 Ответить
За все время истории Украины не было ни одного официального сообщения, что найдено взрывное устройство или хотя бы его муляж.
Неужели не хватает смелости просто не реагировать на подобные звонки (хотя и ловить звонящих необходимо). Но для чего поднимать эту суету с поисками, если ничего не будет найдено?
Создается впечатление, что выгодно осваивать средства, выделяемые на поиски того, чего каждый раз НЕТ.
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17.10.2024 17:21 Ответить
 
 