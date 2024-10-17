В Киеве снова "заминировали" ряд зданий, в том числе - школы, - полиция
17 октября в полицию поступил ряд сообщений о якобы минировании зданий в Киеве. Речь идет, в частности, о школах.
Об этом заявила пресс-секретарь столичной полиции Анна Страшок, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
"По состоянию на 14:00 правоохранители проверили большинство объектов, по которым поступила информация о заминировании. Взрывоопасных предметов не обнаружили", - отметила она.
Напомним, в понедельник, 14 октября, в нескольких регионах Украины поступили анонимные сообщения о "минировании" зданий, среди которых, в частности, - суды, учебные заведения, сервисные центры, городские и областные советы и тому подобное. Также более 60 дипучреждений Украины получили анонимные письма о заминировании. Сибига поручил усилить меры безопасности.
Вечером в Нацполиции информировали, что было отработано 60% заведений, информация не подтвердилась.
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Неужели не хватает смелости просто не реагировать на подобные звонки (хотя и ловить звонящих необходимо). Но для чего поднимать эту суету с поисками, если ничего не будет найдено?
Создается впечатление, что выгодно осваивать средства, выделяемые на поиски того, чего каждый раз НЕТ.