В ряде регионов массовые сообщения о минировании: полиция проверяет информацию (обновлено)

Сегодня, 14 октября 2024 года, в нескольких регионах Украины поступают анонимные сообщения о "минировании" зданий.

Эту информацию подтвердили в Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как отмечается, в Киеве сообщение о заминировании помещений поступило в Высший совет правосудия, из-за чего работники органа были вынуждены временно прекратить работу для проведения правоохранительными органами необходимых действий.

"Сейчас проведена эвакуация работников и посетителей ВСП. О возобновлении работы ВСП будет сообщено дополнительно", - добавили в Высшем совете правосудия.

Кроме того, 14 октября 2024 поступило сообщение о заминировании помещения Киевского апелляционного суда.

"Киевский апелляционный суд вынужден временно прекратить работу по проведению правоохранительными органами необходимых действий. В настоящее время проводится эвакуация работников и посетителей Киевского апелляционного суда", - отметили в пресс-центре апелляционного суда.

Как сообщает "Суспільне", в Сумах сообщения о минировании получили до десяти различных государственных учреждений, среди которых:

Заречный суд;

управление образования и науки Сумского городского совета;

сервисный центр;

здание казначейства;

Сейчас на местах уже работают взрывотехники и кинологи.

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Также есть "минирование" во Львовской области и Львове.

Так, Жовковский городской совет получил сообщение о заминировании здания на электронную почту. После этого все работники и посетители были срочно эвакуированы. Ожидаются результаты проверки.

Как сообщает "Варта1", около 13 часов во Львове поступило анонимное сообщение о заминировании львовских учебных заведений:

школы №10;

профессионального колледжа "Львовской политехники".

В частности, стало известно о сообщении о заминировании ряда зданий в центре на площади Рынок.

Как сообщают местные СМИ, в Ужгороде эвакуировали здание городского совета. К месту событий уже прибыли правоохранители и экстренные службы.

Аналогичные случаи зафиксированы также в Черниговской области.

"Ичнянский городской совет временно приостановил работу в связи с сообщением о заминировании", - отмечается в Facebook-странице горсовета.

Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил, что в центре событий оказался также Днепропетровский областной совет - поступил звонок о заминировании здания.

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"Сегодня по всей стране мы стали свидетелями попыток дестабилизации через фейковые сообщения о минировании государственных учреждений и органов местного самоуправления. Это направлено на срыв работы важных для страны структур и сеяние паники среди населения", - добавил он.

Как пишет "Суспільне", сообщение о заминировании получили учебные заведения и госучреждения в Николаевской области и Николаеве.

. По состоянию на 14:25 известно о:

шести "заминирований" в Николаеве;

14 по области.

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Как сообщил глава Ривненской ОВА Александр Коваль, 33 сообщения о заминировании на Ривненщине поступило сегодня по состоянию на 15:00.

"Среди объектов органы власти разных уровней, образовательные, медицинские и другие учреждения. Цель подобных сообщений ясна – дестабилизация жизнедеятельности региона. Все обращения сейчас слаженно прорабатывают представители соответствующих служб", - отметил он.

Реакция полиции

Сейчас правоохранители проводят проверку на объектах, по которым поступили анонимные сообщения о заминировании.

Письма о минировании получали органы государственной власти, местного самоуправления, а также другие объекты.

"Национальная полиция Украины уже не первый год сталкивается с такого рода сообщениями, наработан соответствующий алгоритм реагирования на такие события. Не исключено, что таким образом враг пытается дестабилизировать ситуацию в регионах нашего государства, поэтому применяет для этого информационно-психологические спецоперации. Сил и средств полиции хватает, чтобы проверить каждый объект", - добавили в полиции.

В частности призвали граждан быть внимательными, а также способствовать правоохранителям в выполнении ими служебных обязанностей.