В ряде регионов массовые сообщения о минировании: полиция проверяет информацию (обновлено)
Сегодня, 14 октября 2024 года, в нескольких регионах Украины поступают анонимные сообщения о "минировании" зданий.
Эту информацию подтвердили в Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Как отмечается, в Киеве сообщение о заминировании помещений поступило в Высший совет правосудия, из-за чего работники органа были вынуждены временно прекратить работу для проведения правоохранительными органами необходимых действий.
"Сейчас проведена эвакуация работников и посетителей ВСП. О возобновлении работы ВСП будет сообщено дополнительно", - добавили в Высшем совете правосудия.
Кроме того, 14 октября 2024 поступило сообщение о заминировании помещения Киевского апелляционного суда.
"Киевский апелляционный суд вынужден временно прекратить работу по проведению правоохранительными органами необходимых действий. В настоящее время проводится эвакуация работников и посетителей Киевского апелляционного суда", - отметили в пресс-центре апелляционного суда.
Как сообщает "Суспільне", в Сумах сообщения о минировании получили до десяти различных государственных учреждений, среди которых:
- Заречный суд;
- управление образования и науки Сумского городского совета;
- сервисный центр;
- здание казначейства;
Сейчас на местах уже работают взрывотехники и кинологи.
Также есть "минирование" во Львовской области и Львове.
Так, Жовковский городской совет получил сообщение о заминировании здания на электронную почту. После этого все работники и посетители были срочно эвакуированы. Ожидаются результаты проверки.
Как сообщает "Варта1", около 13 часов во Львове поступило анонимное сообщение о заминировании львовских учебных заведений:
- школы №10;
- профессионального колледжа "Львовской политехники".
В частности, стало известно о сообщении о заминировании ряда зданий в центре на площади Рынок.
Как сообщают местные СМИ, в Ужгороде эвакуировали здание городского совета. К месту событий уже прибыли правоохранители и экстренные службы.
Аналогичные случаи зафиксированы также в Черниговской области.
"Ичнянский городской совет временно приостановил работу в связи с сообщением о заминировании", - отмечается в Facebook-странице горсовета.
Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил, что в центре событий оказался также Днепропетровский областной совет - поступил звонок о заминировании здания.
"Сегодня по всей стране мы стали свидетелями попыток дестабилизации через фейковые сообщения о минировании государственных учреждений и органов местного самоуправления. Это направлено на срыв работы важных для страны структур и сеяние паники среди населения", - добавил он.
Как пишет "Суспільне", сообщение о заминировании получили учебные заведения и госучреждения в Николаевской области и Николаеве.
. По состоянию на 14:25 известно о:
- шести "заминирований" в Николаеве;
- 14 по области.
Как сообщил глава Ривненской ОВА Александр Коваль, 33 сообщения о заминировании на Ривненщине поступило сегодня по состоянию на 15:00.
"Среди объектов органы власти разных уровней, образовательные, медицинские и другие учреждения. Цель подобных сообщений ясна – дестабилизация жизнедеятельности региона. Все обращения сейчас слаженно прорабатывают представители соответствующих служб", - отметил он.
Реакция полиции
Сейчас правоохранители проводят проверку на объектах, по которым поступили анонимные сообщения о заминировании.
Письма о минировании получали органы государственной власти, местного самоуправления, а также другие объекты.
"Национальная полиция Украины уже не первый год сталкивается с такого рода сообщениями, наработан соответствующий алгоритм реагирования на такие события. Не исключено, что таким образом враг пытается дестабилизировать ситуацию в регионах нашего государства, поэтому применяет для этого информационно-психологические спецоперации. Сил и средств полиции хватает, чтобы проверить каждый объект", - добавили в полиции.
В частности призвали граждан быть внимательными, а также способствовать правоохранителям в выполнении ими служебных обязанностей.
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працюють на ворога,але ж
сидять в Україні!То якого біса,
шуруйте в рашу,прихильники
х..йла і вуzzького mіра!