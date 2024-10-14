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В ряде регионов массовые сообщения о минировании: полиция проверяет информацию (обновлено)

мінування,шкіл

Сегодня, 14 октября 2024 года, в нескольких регионах Украины поступают анонимные сообщения о "минировании" зданий.

Эту информацию подтвердили в Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как отмечается, в Киеве сообщение о заминировании помещений поступило в Высший совет правосудия, из-за чего работники органа были вынуждены временно прекратить работу для проведения правоохранительными органами необходимых действий.

"Сейчас проведена эвакуация работников и посетителей ВСП. О возобновлении работы ВСП будет сообщено дополнительно", - добавили в Высшем совете правосудия.

Кроме того, 14 октября 2024 поступило сообщение о заминировании помещения Киевского апелляционного суда.

"Киевский апелляционный суд вынужден временно прекратить работу по проведению правоохранительными органами необходимых действий. В настоящее время проводится эвакуация работников и посетителей Киевского апелляционного суда", - отметили в пресс-центре апелляционного суда.

Как сообщает "Суспільне", в Сумах сообщения о минировании получили до десяти различных государственных учреждений, среди которых:

  • Заречный суд;
  • управление образования и науки Сумского городского совета;
  • сервисный центр;
  • здание казначейства;

Сейчас на местах уже работают взрывотехники и кинологи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ряд судов в разных областях Украины получили сообщения о "минировании"

Также есть "минирование" во Львовской области и Львове.

Так, Жовковский городской совет получил сообщение о заминировании здания на электронную почту. После этого все работники и посетители были срочно эвакуированы. Ожидаются результаты проверки.

Как сообщает "Варта1", около 13 часов во Львове поступило анонимное сообщение о заминировании львовских учебных заведений:

  • школы №10;
  • профессионального колледжа "Львовской политехники".

В частности, стало известно о сообщении о заминировании ряда зданий в центре на площади Рынок.

Как сообщают местные СМИ, в Ужгороде эвакуировали здание городского совета. К месту событий уже прибыли правоохранители и экстренные службы.

Аналогичные случаи зафиксированы также в Черниговской области.

"Ичнянский городской совет временно приостановил работу в связи с сообщением о заминировании", - отмечается в Facebook-странице горсовета.

Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил, что в центре событий оказался также Днепропетровский областной совет - поступил звонок о заминировании здания.

Также читайте: Поступило анонимное сообщение о "минировании" Винницкой и Сумской ОГА

"Сегодня по всей стране мы стали свидетелями попыток дестабилизации через фейковые сообщения о минировании государственных учреждений и органов местного самоуправления. Это направлено на срыв работы важных для страны структур и сеяние паники среди населения", - добавил он.

Как пишет "Суспільне", сообщение о заминировании получили учебные заведения и госучреждения в Николаевской области и Николаеве.

. По состоянию на 14:25 известно о:

  • шести "заминирований" в Николаеве;
  • 14 по области.

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Как сообщил глава Ривненской ОВА Александр Коваль, 33 сообщения о заминировании на Ривненщине поступило сегодня по состоянию на 15:00.

"Среди объектов органы власти разных уровней, образовательные, медицинские и другие учреждения. Цель подобных сообщений ясна – дестабилизация жизнедеятельности региона. Все обращения сейчас слаженно прорабатывают представители соответствующих служб", - отметил он.

Реакция полиции

Сейчас правоохранители проводят проверку на объектах, по которым поступили анонимные сообщения о заминировании.

Письма о минировании получали органы государственной власти, местного самоуправления, а также другие объекты.

"Национальная полиция Украины уже не первый год сталкивается с такого рода сообщениями, наработан соответствующий алгоритм реагирования на такие события. Не исключено, что таким образом враг пытается дестабилизировать ситуацию в регионах нашего государства, поэтому применяет для этого информационно-психологические спецоперации. Сил и средств полиции хватает, чтобы проверить каждый объект", - добавили в полиции.

В частности призвали граждан быть внимательными, а также способствовать правоохранителям в выполнении ими служебных обязанностей.

Автор: 

минирование (1446) Нацполиция (16549)


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"Сьогодні всією країною ми стали свідками спроб дестабілізації через фейкові повідомлення про замінування державних установ та органів місцевого самоврядування"... А державні установи тільки і раді тому, щоб не працювати...
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14.10.2024 15:02 Ответить
Ватнікі нагадали про себе,
працюють на ворога,але ж
сидять в Україні!То якого біса,
шуруйте в рашу,прихильники
х..йла і вуzzького mіра!
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14.10.2024 15:17 Ответить
Так і вони у відповідь: нравітся європа - вот і катісь отсєдова в європу!
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14.10.2024 15:38 Ответить
"єрмаківці" на роботі...
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14.10.2024 15:19 Ответить
..а шо заважає армії зеленськіх дермакотатаровських багатомільйонногривневих ботів-бюджетників "мінувати" холопів *****?.. - дермак не дозволяє чи його коханка Найвеличнівшива?..
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14.10.2024 15:25 Ответить
 
 