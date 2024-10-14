У низці регіонів масові повідомлення про мінування: поліція перевіряє інформацію (оновлено)

Сьогодні, 14 жовтня 2024 року, у кількох регіонах України надходять анонімні повідомлення про "мінування" будівель.

Цю інформацію підтвердили у Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як зазначається, у Києві повідомлення про замінування приміщень надійшло до Вищої ради правосуддя, через що працівники органу були змушені тимчасово припинити роботу для проведення правоохоронними органами необхідних дій.

"Наразі проведено евакуацію працівників та відвідувачів ВРП. Про відновлення роботи ВРП буде повідомлено додатково", - додали в Вищій раді правосуддя.

Окрім того, 14 жовтня 2024 року надійшло повідомлення про замінування приміщення Київського апеляційного суду.

"Київський апеляційний суд змушений тимчасово припинити роботу для проведення правоохоронними органами необхідних дій. Наразі проводиться евакуація працівників та відвідувачів Київського апеляційного суду", - зазначили в пресцентрі апеляційного суду.

Як повідомляє "Суспільне", в Сумах повідомлення про мінування отримали до десяти різних державних установ, серед яких:

Зарічний суд;

управління освіти і науки Сумської міської ради;

сервісний центр;

будівля казначейства;

Наразі на місцях вже працюють вибухотехніки та кінологи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Низка судів в різних областях України отримали повідомлення про "мінування"

Також є "мінування" у Львівській області та Львові.

Так, Жовківська міська рада отримала повідомлення про замінування будівлі на електронну пошту. Після цього усі працівники й відвідувачі були терміново евакуйовані. Очікуються результати перевірки.

Як повідомляє "Варта1", близько о 13 годині у Львові надійшло анонімне повідомлення про замінування львівських навчальних закладів:

школи №10;

фахового коледжу "Львівської політехніки".

Зокрема, стало відомо про повідомлення щодо замінування низки будівель у центрі на площі Ринок.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, в Ужгороді евакуювали будівлю міської ради. До місця подій вже прибули правоохоронці та екстрені служби.

Аналогічні випадки зафіксовані також у Чернігівській області.

"Ічнянська міська рада тимчасово призупинила роботу у зв'язку з повідомленням про замінування", - зазначається у Facebook-сторінці міськради.

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив, що в центрі подій опинилась також Дніпропетровська обласна рада - надійшов дзвінок про замінування будівлі.

Також читайте: Надійшло анонімне повідомлення про "мінування" Вінницької та Сумської ОВА

"Сьогодні всією країною ми стали свідками спроб дестабілізації через фейкові повідомлення про замінування державних установ та органів місцевого самоврядування. Це спрямовано на зрив роботи важливих для країни структур і сіяння паніки серед населення", - додав він.

Як пише "Суспільне", повідомлення про замінування отримали заклади освіти та держустанови у Миколаївській області та Миколаєві.

. Станом на 14:25 відомо про:

шість "замінувань" у Миколаєві;

14 по області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Хмельницькому "замінували" університет

Як повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль, 33 повідомлення про замінування на Рівненщині надійшло сьогодні станом на 15:00.

"Серед об’єктів органи влади різних рівнів, освітні, медичні та інші заклади. Мета подібних повідомлень зрозуміла – дестабілізація життєдіяльності регіону. Усі звернення зараз злагоджено опрацьовують представники відповідних служб", - зазначив він.

Реакція поліції

Наразі правоохоронці проводять перевірку на об'єктах, щодо яких надійшли анонімні повідомлення про замінування.

Листи про замінування отримували органи державної влади, місцевого самоврядування, а також інші об'єкти.

"Національна поліція України вже не перший рік стикається з такого роду повідомленнями, напрацьований відповідний алгоритм реагування та такі події. Не виключено, що у такий спосіб ворог намагається дестабілізувати ситуацію у регіонах нашої держави, тож застосовує для цього інформаційно-психологічні спецоперації. Сил і засобів поліції вистачає, аби перевірити кожен об’єкт", - додали в поліції.

Зокрема закликали громадян бути уважними, а також сприяти правоохоронцям у виконанні ними службових обов'язків.