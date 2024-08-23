Ряд судов в разных областях Украины получили сообщение о "минировании"

Ряд судов по всей Украине заявили о поступлении сообщений о "минировании".

Об этом сообщает Судебная власть Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Сообщение о якобы минировании помещений получили: Житомирский апелляционный суд, Хозяйственный суд Ивано-Франковской области, Баштанский районный суд Николаевской области, Белопольский районный суд Сумской области, Менский районный суд Черниговской области, Сокирянский районный суд Черновицкой области, Первомайский горрайонный суд Николаевской области, Черновицкий районный суд Винницкой области, Городенковский районный суд Ивано-Франковской области, Нововодолажский районный суд Харьковской области, Тисменицкий районный суд Ивано-Франковской области, Великомихайловский районный суд Ивано-Франковской области, Великомихайловский

"Проводятся мероприятия эвакуации работников и посетителей судов. Правоохранительные органы проводят соответствующие работы. О возобновлении работы судебные учреждения сообщат дополнительно", - говорится в сообщении.

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