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Слухи о минировании берегов Тисы - вражеская ИПСО, - Госпогранслужба

потопольник у Тисі

Распространение информации о якобы минировании берегов Тисы является на самом деле вражеской ИПСО.

Об этом спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сказал в эфире телемарафона "Єдині новини", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Такие слухи - это вражеская ИПСО. Усиление границы со странами Европейского Союза и Молдовой для того, чтобы не допускать незаконного пересечения границы, - это ответственность Украины перед странами, с которыми мы граничим. Но это никоим образом не предусматривает минирования территории или других действий, которые бы угрожали жизни людей, даже несмотря на то, что они незаконным образом пытаются пересечь границу", - сказал Демченко.

По его словам, для усиления охраны границы Госпогранслужба увеличивает количество пограничных нарядов и использует новые технические средства - такие, как БПЛА и камеры видеонаблюдения.

Также смотрите: Семь мужчин задержаны в 100 м от границы: Прорвали заградительную сетку и планировали пересечь Тису на надувных лодках, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Напомним, зафиксировано уже более 30 фактов обнаружения тел при попытке пересечения границы по Тисе. В частности, 30 мая на берег Тисы вынесло тело мужчины.
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Топ комментарии
+8
Тису охороняють, а у Вовчанськ кацапи заходили як на прогулянку. То ж другоє...
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03.06.2024 12:19
+7
Береги Тиси охороняють краще харківського напрямку, тільки п'яти кілометрова зона чого вартує, а ще міни.
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03.06.2024 12:13
+4
значить точно замінують
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03.06.2024 12:15
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Береги Тиси охороняють краще харківського напрямку, тільки п'яти кілометрова зона чого вартує, а ще міни.
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03.06.2024 12:13 Ответить
А ще дрони з тепловізорами, котрі до східного фронту не доїхали, залишились на західному.
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03.06.2024 12:30 Ответить
Звісно звісно: дрони, міни, собаки, яких спеціально не годують по тижню, щоб вони ухилянтів розривали на ходу, а ще прикордонники в екзоскелетах, і патріоти вздовж усього кордону стоять, і ф16 на наднизьких патрулюють, спеціально, щоб одного двох дов.ойобів у день затримати!!!! Які лишньохромосомі троляки смішні!
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03.06.2024 12:40 Ответить
Плюс до того, якщо на міні підірветься, то ще й портмоне з грошима може постраждати та й із самого поцієнта вже більше нічого не візьмеш... Ні, це все ІПСО і пропаганда!
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03.06.2024 12:54 Ответить
Але це жодним чином не передбачає мінування території або інших дій, які б загрожували життю людей, навіть попри те, що вони у незаконний спосіб намагаються перетнути кордон", - сказав .

Про вбитого прикордонником чоловіка вже забули...?
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03.06.2024 12:13 Ответить
значить точно замінують
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03.06.2024 12:15 Ответить
Тису охороняють, а у Вовчанськ кацапи заходили як на прогулянку. То ж другоє...
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03.06.2024 12:19 Ответить
Там можуть і вбити. А на західному кордоні одні бариші, то з контрабандистів то з порушників)
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03.06.2024 12:23 Ответить
Ще й іпсо не було, а вони вже по фрейду: ми не мінували, мінували не ми
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03.06.2024 12:21 Ответить
Схід-південь розмінували, а зазідний кордон замінують. Перенесуть кордон як про це розповідав хрінпіду. І буде СиРиСиРи-2
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03.06.2024 12:24 Ответить
"скоро не буде, а ні потужних розмінувань, а ні непобудованих ліній оборони, а ні скиданих в купу і залишиних парашникам "зубів дракона", а ні мільона дерев, а ні потужного асфальтування рокад, а ні ...... . залишиться це тільки як сплошне іпсо!" - так говорив тєлємарафєт! ))
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03.06.2024 12:38 Ответить
А таки треба замінувати, щоб потопельників не було; а так без стопи чи ноги- зате живий.
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03.06.2024 12:47 Ответить
Гірка іронія, але тепер там пройти зможуть тільки люди які знають саперну справу, їм вірити себе не поважати.
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03.06.2024 12:47 Ответить
Проходити кордон треба з детектором дронів, з хорошим РЕБом проти Мавіка, з тепловізором, в костюмі Гіллі, з кусачкам, та засобами від собак. Мати рацію, налаштовану на частоти прикордонників. Уважно дивитись розтяжки та камери. Попередньо добряче потренувавшись на смузі перешкод. Бажано використати групу прикриття метрів за 800 від ділянки прориву - направити туди когось з невійськовозобов'язаних родичів, яким загрожує максимум штраф. Можна попередньо потренуватись на кордоні з курською та брянською областями.
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03.06.2024 13:47 Ответить
А я вважаю,що кордон повинен ЗАМІНОВАНИЙ,і не важливо на якому напрямку. Можливо десь більше,а десь меньше.
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03.06.2024 13:59 Ответить
треба вже офіційно дозволити панам міняти кріпаків на собак
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03.06.2024 14:05 Ответить
діду твої діти та внуки в окопах?
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03.06.2024 15:12 Ответить
Відповідаю кацапу малоросу,сопляку,сцикуну----ТАк
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03.06.2024 16:08 Ответить
****** старий, я ж зараз через через старлінк з окопу пишу..
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03.06.2024 16:26 Ответить
Ти пишеш з дурки Бо нечув НІКОЛИ неповаги до старших зі сторони наших воїнів
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03.06.2024 17:10 Ответить
Іпсо Іпсо....
звісно що мінують не бойовими а сигнальними мінами, навіть тут на цензорі "вихвалялись" прикордонники що порушники кордону зачепили сигнальні міни, але то таке.
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03.06.2024 15:14 Ответить
 
 