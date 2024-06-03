Слухи о минировании берегов Тисы - вражеская ИПСО, - Госпогранслужба

Распространение информации о якобы минировании берегов Тисы является на самом деле вражеской ИПСО.

Об этом спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сказал в эфире телемарафона "Єдині новини", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Такие слухи - это вражеская ИПСО. Усиление границы со странами Европейского Союза и Молдовой для того, чтобы не допускать незаконного пересечения границы, - это ответственность Украины перед странами, с которыми мы граничим. Но это никоим образом не предусматривает минирования территории или других действий, которые бы угрожали жизни людей, даже несмотря на то, что они незаконным образом пытаются пересечь границу", - сказал Демченко.

По его словам, для усиления охраны границы Госпогранслужба увеличивает количество пограничных нарядов и использует новые технические средства - такие, как БПЛА и камеры видеонаблюдения.

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Напомним, зафиксировано уже более 30 фактов обнаружения тел при попытке пересечения границы по Тисе. В частности, 30 мая на берег Тисы вынесло тело мужчины.