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Госпогранслужба (6140) граница (5146) Закарпатье (2538) уклонисты (654)

На берег Тисы вынесло тело мужчины, - ГПСУ

тиса

Румынские пограничники обнаружили тело мужчины на берегу Тисы. Это уже 10-й утопленник с начала мая.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Как отмечается, мужчину обнаружили румынские коллеги в Кречунешти, что напротив украинского населенного пункта Великий Бычков, и сообщили украинским пограничникам.

В Госпогранслужбе в очередной раз призвали не рисковать собственной жизнью, ведь, к сожалению, везет выйти из Тисы живым не всем.

Также смотрите: Четверо мужчин хотели пересечь Тису на двух детских надувных кругах: Переправщику заплатили по $4000 с каждого, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТО

Напомним, зафиксировано уже более 30 фактов обнаружения тел при попытке пересечения границы Тисой.
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Топ комментарии
+8
Під час ротації на Харківському напрямку загинула бойова медикиня добровольчого батальйону "Госпітальєри" Ірина Цибух (Чека). ФОТО Джерело:
доброволець, журналіст, Воїн... R.I.P. ! Героям Слава
!
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30.05.2024 17:42
+7
на кістках дезертирів будуть не тільки танцювати....
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30.05.2024 17:44
+5
не Стікс, а сумнозвізна Клоака Ма́ксима у давньому Римі

теж зміває з України усіляке гівно
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30.05.2024 17:49
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І то правда. І коментувати навіть не варто
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30.05.2024 17:41 Ответить
Під час ротації на Харківському напрямку загинула бойова медикиня добровольчого батальйону "Госпітальєри" Ірина Цибух (Чека). ФОТО Джерело:
доброволець, журналіст, Воїн... R.I.P. ! Героям Слава
!
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30.05.2024 17:42 Ответить
на кістках дезертирів будуть не тільки танцювати....
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30.05.2024 17:44 Ответить
Дезертир - це з поля бою! Там біля Тиси вже лінія фронту?
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30.05.2024 19:18 Ответить
дезертир це стан совісті і волі - можна множити навіть на 4 і більше

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30.05.2024 19:52 Ответить
только нужно вернутся из Нидерландов для начала. Ссыкотно?
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30.05.2024 17:59 Ответить
Такі "диванні патріоти" в більшості випадків мають чималий список причин та "відмазок", чому не воюють і по-суті, так само не хочуть на фронт та бояться війни, як загиблий, але лицемірно поливають брудом інших, бо їм треба аби хтось воював за них, аби не довелося втікати самим, якщо війна дійде до їх диванів.
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30.05.2024 18:02 Ответить
А ти сам воюєш?
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30.05.2024 18:33 Ответить
Ні, але різниця в тому, що я не зловтішаюся зі смерті співвітчизників, не бажаю їм смерті та не засуджую людей, які панічно бояться чи не можуть воювати, бо слабкі фізично та морально (на те вони й цивільні, які не давали присягу і утримували силові структури, для захисту країни). Той, хто сам не воював та не воює (незалежно від причин) не має жодного морального права засуджувати тих, хто так само цього не робить.
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30.05.2024 18:49 Ответить
істота, яка перепливає Тису, панічно втікаючи від війни, перестає бути співвітчизником-українцем

порвіть йому український паспорт і зробіть тату на лобі - "гівнюк"
англійською мовою
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30.05.2024 19:56 Ответить
Коли ухилянт мобілізується він не перестає бути лайном. Нажаль солдатів у нас в країні теж ніхто не цінує
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30.05.2024 20:08 Ответить
тиса - це вже майже Стікс )) тільки інколи перевізники не класичні ))
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30.05.2024 17:35 Ответить
не Стікс, а сумнозвізна Клоака Ма́ксима у давньому Римі

теж зміває з України усіляке гівно
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30.05.2024 17:49 Ответить
Вважаєш вийде прокопати русло Тиси до вулиці Банкової?
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30.05.2024 19:20 Ответить
не варто - самі дійдуть, ножками
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30.05.2024 20:02 Ответить
Це 31-ий "паломник".
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30.05.2024 17:42 Ответить
мокрий паломник. Починають ходу по Тисі як Исус, а як до середини дойдуть, тобто покидають теріторію України, закінчують ходу як апстол Петро.
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30.05.2024 18:55 Ответить
- Динамо пливе?
- Слимак плеве.
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30.05.2024 17:45 Ответить
На берег Тиси винесло тіло чоловіка...

Недавно побував на перевалы Яблунівка, розмежування між областями Ів.Франківсь і Закарпаття. Там такий строгий транспарант "Увага! Прикордонна зона..." Аж страшно!

І з бетонних блоків укриття від супостата. А на березі р. Тиси повно "туристів"

Кажуть цілими сім'ями відпочивають.

Час від часу хтось пробує переплисти р. Тису, на той бік.

Старожили не пам'ятають що б при СССР на ріці Тиса був купальний сезон... Як і на всякій іншій річці...

Кажуть що при СССР&КПСС&КГБ не було ринкових відносин, а тепер такий туризм це дохідний бізнес.

Так може той строгий транспарант "Увага! Прикордонна зона..." демонтувати на*уй, або замінити рекламою "Допомагаю переплисти р. Тису..." ціна, телефони...

Держави ж то немає...
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30.05.2024 17:55 Ответить
Це вже 10-й потопельник від початку травня.

Джерело:

Есть подозрение, что там дежурит специальный секретный потопляльник
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30.05.2024 18:37 Ответить
Не кожен птах долетить до середини Дніпра....М.В.Гоголь. Не кожна квіточка-ухилянт допливе до середини Тиси...Юра Малко
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30.05.2024 18:40 Ответить
участник групи "СИНІЙ КИТ"
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30.05.2024 18:48 Ответить
Можна відкривати курси "як переплити Тису". Прибуткова справа буде.
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30.05.2024 18:50 Ответить
Та так, ті хто плавав у ставку чи озері,не мають поняття як переплисти гірську річку,ті *курси* потрібно влаштовувати на такій же річці на тих же 1.5міс як і в учебці.
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30.05.2024 20:01 Ответить
головне гроші взяти з дурнів, а там як вийде у них. 73%йолупів вибрали блазня-наркомана-шахрая і нормально. Так саме можна робити і з ухилянтами. Чому би і ні?
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30.05.2024 21:44 Ответить
Там що по фарватеру напруга підключена???
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30.05.2024 18:56 Ответить
напругу не обовьязково - закріпіть на дні річки спіраль Бруно і вилов здохлих дезертирів зросте в рази

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30.05.2024 20:00 Ответить
Біля "годівниці " таку потрібно .
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30.05.2024 20:30 Ответить
"Тиса - кара ухилянтів... Природа против вас, предатели.

Намедни украинские пограничники выловили из Тисы два тела...

В ходе вчерашнего патрулирования украинско-румынской границы были зафиксированы два баклажана на поверхности Тисы. Из-за высоких порогов и сильного течения извлечь тела из воды удалось только утром. Личности погибших устанавливают.

С начала полномасштабной войны это уже 24 случай естественного отбора в водах Тисы.

Ухилянт - тело, выезжающее из Украины, в самый сложный и критически непростой период для страны, скрывающийся как беженец в Европе, получающий помощь от европейских стран и ничем не помогающий своей родной стране, но сдающий при этом в Украине втридорога своё жильё беженцам из Бахмута, Лисичанска, Авдеевки и других регионов.

Ухилянт - это тварь, ничем не помогающая Украине, но зарабатывающее на горе и несчастье своей страны и своих сограждан. Причём это касается не только мужчин, но и женщин, которые пользуются европейскими благами с 2022 года, не будучи жительницами регионов, потенциально опасными для оккупации. Закарпатье? Львовская область? Ивано-Франковская? Девочки, как настроение? Всё хорошо? А не хотите как в ЦАХАЛ? Нет?

Я дал чёткое определение понятию "ухилянт"? Гендерно-нейтральное определение. А теперь скажите, что Тиса, это не сама воля природы, проводящая естественную и справедливую сегрегацию? Жаль, что касается это не всех..."

Александр Коваленко.
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30.05.2024 19:14 Ответить
"Ухилянт - это тварь, ничем не помогающая Украине, но зарабатывающее на горе и несчастье своей страны и своих сограждан" - смотри как он точно Гундосика описал!

В ЦАXАЛЕ по статистике 15% уxилянтов, если что
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30.05.2024 19:23 Ответить
Це мабуть один з найбільших триндоболів, Александр Коваленко???
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30.05.2024 20:33 Ответить
Ну и хер с ним, сраным ухилянтом

Не знаю почему, но мне такие новости доставляют еще больше, чем видосики с паленой кацапней.
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30.05.2024 20:16 Ответить
А може вздовж тиси потрібно поставити знаки, що "купання заборонено"?!
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30.05.2024 21:01 Ответить
 
 