На берег Тисы вынесло тело мужчины, - ГПСУ

Румынские пограничники обнаружили тело мужчины на берегу Тисы. Это уже 10-й утопленник с начала мая.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Как отмечается, мужчину обнаружили румынские коллеги в Кречунешти, что напротив украинского населенного пункта Великий Бычков, и сообщили украинским пограничникам.

В Госпогранслужбе в очередной раз призвали не рисковать собственной жизнью, ведь, к сожалению, везет выйти из Тисы живым не всем.

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Напомним, зафиксировано уже более 30 фактов обнаружения тел при попытке пересечения границы Тисой.