На берег Тисы вынесло тело мужчины, - ГПСУ
Румынские пограничники обнаружили тело мужчины на берегу Тисы. Это уже 10-й утопленник с начала мая.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.
Как отмечается, мужчину обнаружили румынские коллеги в Кречунешти, что напротив украинского населенного пункта Великий Бычков, и сообщили украинским пограничникам.
В Госпогранслужбе в очередной раз призвали не рисковать собственной жизнью, ведь, к сожалению, везет выйти из Тисы живым не всем.
Напомним, зафиксировано уже более 30 фактов обнаружения тел при попытке пересечения границы Тисой.
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доброволець, журналіст, Воїн... R.I.P. ! Героям Слава
!
порвіть йому український паспорт і зробіть тату на лобі - "гівнюк"
англійською мовою
теж зміває з України усіляке гівно
- Слимак плеве.
Недавно побував на перевалы Яблунівка, розмежування між областями Ів.Франківсь і Закарпаття. Там такий строгий транспарант "Увага! Прикордонна зона..." Аж страшно!
І з бетонних блоків укриття від супостата. А на березі р. Тиси повно "туристів"
Кажуть цілими сім'ями відпочивають.
Час від часу хтось пробує переплисти р. Тису, на той бік.
Старожили не пам'ятають що б при СССР на ріці Тиса був купальний сезон... Як і на всякій іншій річці...
Кажуть що при СССР&КПСС&КГБ не було ринкових відносин, а тепер такий туризм це дохідний бізнес.
Так може той строгий транспарант "Увага! Прикордонна зона..." демонтувати на*уй, або замінити рекламою "Допомагаю переплисти р. Тису..." ціна, телефони...
Держави ж то немає...
Джерело:
Есть подозрение, что там дежурит специальный секретный потопляльник
Намедни украинские пограничники выловили из Тисы два тела...
В ходе вчерашнего патрулирования украинско-румынской границы были зафиксированы два баклажана на поверхности Тисы. Из-за высоких порогов и сильного течения извлечь тела из воды удалось только утром. Личности погибших устанавливают.
С начала полномасштабной войны это уже 24 случай естественного отбора в водах Тисы.
Ухилянт - тело, выезжающее из Украины, в самый сложный и критически непростой период для страны, скрывающийся как беженец в Европе, получающий помощь от европейских стран и ничем не помогающий своей родной стране, но сдающий при этом в Украине втридорога своё жильё беженцам из Бахмута, Лисичанска, Авдеевки и других регионов.
Ухилянт - это тварь, ничем не помогающая Украине, но зарабатывающее на горе и несчастье своей страны и своих сограждан. Причём это касается не только мужчин, но и женщин, которые пользуются европейскими благами с 2022 года, не будучи жительницами регионов, потенциально опасными для оккупации. Закарпатье? Львовская область? Ивано-Франковская? Девочки, как настроение? Всё хорошо? А не хотите как в ЦАХАЛ? Нет?
Я дал чёткое определение понятию "ухилянт"? Гендерно-нейтральное определение. А теперь скажите, что Тиса, это не сама воля природы, проводящая естественную и справедливую сегрегацию? Жаль, что касается это не всех..."
Александр Коваленко.
В ЦАXАЛЕ по статистике 15% уxилянтов, если что
Не знаю почему, но мне такие новости доставляют еще больше, чем видосики с паленой кацапней.