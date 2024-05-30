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Новини
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На берег Тиси винесло тіло чоловіка, - ДПСУ

тиса

Румунські прикордонники виявили тіло чоловіка на березі Тиси. Це вже 10-й потопельник від початку травня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужба.

Як зазначається, чоловіка виявили румунські колеги у Кречунешті, що навпроти українського населеного пункту Великий Бичків, та повідомили українських прикордонників.

У Держприкордонслужбі вкотре закликали не ризикувати власним життям, адже, на жаль, щастить вийти з Тиси  живим не всім.

Також дивіться: Четверо чоловіків хотіли перетнути Тису на двох дитячих надувних кругах: Переправнику заплатили по $4000 з кожного, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОУ Тисі знову виявили тіло чоловіка

Нагадаємо, зафіксовано вже понад 30 фактів виявлення тіл під час спроби перетину кордону Тисою.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5974) кордон (4765) ухилянти (898) Закарпатська область (2048)


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Топ коментарі
+8
Під час ротації на Харківському напрямку загинула бойова медикиня добровольчого батальйону "Госпітальєри" Ірина Цибух (Чека). ФОТО Джерело:
доброволець, журналіст, Воїн... R.I.P. ! Героям Слава
!
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30.05.2024 17:42
+7
на кістках дезертирів будуть не тільки танцювати....
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30.05.2024 17:44
+5
не Стікс, а сумнозвізна Клоака Ма́ксима у давньому Римі

теж зміває з України усіляке гівно
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30.05.2024 17:49
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І то правда. І коментувати навіть не варто
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30.05.2024 17:41 Відповісти
Під час ротації на Харківському напрямку загинула бойова медикиня добровольчого батальйону "Госпітальєри" Ірина Цибух (Чека). ФОТО Джерело:
доброволець, журналіст, Воїн... R.I.P. ! Героям Слава
!
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30.05.2024 17:42 Відповісти
на кістках дезертирів будуть не тільки танцювати....
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30.05.2024 17:44 Відповісти
Дезертир - це з поля бою! Там біля Тиси вже лінія фронту?
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30.05.2024 19:18 Відповісти
дезертир це стан совісті і волі - можна множити навіть на 4 і більше

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30.05.2024 19:52 Відповісти
только нужно вернутся из Нидерландов для начала. Ссыкотно?
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30.05.2024 17:59 Відповісти
Такі "диванні патріоти" в більшості випадків мають чималий список причин та "відмазок", чому не воюють і по-суті, так само не хочуть на фронт та бояться війни, як загиблий, але лицемірно поливають брудом інших, бо їм треба аби хтось воював за них, аби не довелося втікати самим, якщо війна дійде до їх диванів.
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30.05.2024 18:02 Відповісти
А ти сам воюєш?
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30.05.2024 18:33 Відповісти
Ні, але різниця в тому, що я не зловтішаюся зі смерті співвітчизників, не бажаю їм смерті та не засуджую людей, які панічно бояться чи не можуть воювати, бо слабкі фізично та морально (на те вони й цивільні, які не давали присягу і утримували силові структури, для захисту країни). Той, хто сам не воював та не воює (незалежно від причин) не має жодного морального права засуджувати тих, хто так само цього не робить.
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30.05.2024 18:49 Відповісти
істота, яка перепливає Тису, панічно втікаючи від війни, перестає бути співвітчизником-українцем

порвіть йому український паспорт і зробіть тату на лобі - "гівнюк"
англійською мовою
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30.05.2024 19:56 Відповісти
Коли ухилянт мобілізується він не перестає бути лайном. Нажаль солдатів у нас в країні теж ніхто не цінує
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30.05.2024 20:08 Відповісти
тиса - це вже майже Стікс )) тільки інколи перевізники не класичні ))
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30.05.2024 17:35 Відповісти
не Стікс, а сумнозвізна Клоака Ма́ксима у давньому Римі

теж зміває з України усіляке гівно
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30.05.2024 17:49 Відповісти
Вважаєш вийде прокопати русло Тиси до вулиці Банкової?
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30.05.2024 19:20 Відповісти
не варто - самі дійдуть, ножками
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30.05.2024 20:02 Відповісти
Це 31-ий "паломник".
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30.05.2024 17:42 Відповісти
мокрий паломник. Починають ходу по Тисі як Исус, а як до середини дойдуть, тобто покидають теріторію України, закінчують ходу як апстол Петро.
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30.05.2024 18:55 Відповісти
- Динамо пливе?
- Слимак плеве.
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30.05.2024 17:45 Відповісти
На берег Тиси винесло тіло чоловіка...

Недавно побував на перевалы Яблунівка, розмежування між областями Ів.Франківсь і Закарпаття. Там такий строгий транспарант "Увага! Прикордонна зона..." Аж страшно!

І з бетонних блоків укриття від супостата. А на березі р. Тиси повно "туристів"

Кажуть цілими сім'ями відпочивають.

Час від часу хтось пробує переплисти р. Тису, на той бік.

Старожили не пам'ятають що б при СССР на ріці Тиса був купальний сезон... Як і на всякій іншій річці...

Кажуть що при СССР&КПСС&КГБ не було ринкових відносин, а тепер такий туризм це дохідний бізнес.

Так може той строгий транспарант "Увага! Прикордонна зона..." демонтувати на*уй, або замінити рекламою "Допомагаю переплисти р. Тису..." ціна, телефони...

Держави ж то немає...
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30.05.2024 17:55 Відповісти
Це вже 10-й потопельник від початку травня.

Джерело:

Есть подозрение, что там дежурит специальный секретный потопляльник
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30.05.2024 18:37 Відповісти
Не кожен птах долетить до середини Дніпра....М.В.Гоголь. Не кожна квіточка-ухилянт допливе до середини Тиси...Юра Малко
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30.05.2024 18:40 Відповісти
участник групи "СИНІЙ КИТ"
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30.05.2024 18:48 Відповісти
Можна відкривати курси "як переплити Тису". Прибуткова справа буде.
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30.05.2024 18:50 Відповісти
Та так, ті хто плавав у ставку чи озері,не мають поняття як переплисти гірську річку,ті *курси* потрібно влаштовувати на такій же річці на тих же 1.5міс як і в учебці.
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30.05.2024 20:01 Відповісти
головне гроші взяти з дурнів, а там як вийде у них. 73%йолупів вибрали блазня-наркомана-шахрая і нормально. Так саме можна робити і з ухилянтами. Чому би і ні?
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30.05.2024 21:44 Відповісти
Там що по фарватеру напруга підключена???
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30.05.2024 18:56 Відповісти
напругу не обовьязково - закріпіть на дні річки спіраль Бруно і вилов здохлих дезертирів зросте в рази

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30.05.2024 20:00 Відповісти
Біля "годівниці " таку потрібно .
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30.05.2024 20:30 Відповісти
"Тиса - кара ухилянтів... Природа против вас, предатели.

Намедни украинские пограничники выловили из Тисы два тела...

В ходе вчерашнего патрулирования украинско-румынской границы были зафиксированы два баклажана на поверхности Тисы. Из-за высоких порогов и сильного течения извлечь тела из воды удалось только утром. Личности погибших устанавливают.

С начала полномасштабной войны это уже 24 случай естественного отбора в водах Тисы.

Ухилянт - тело, выезжающее из Украины, в самый сложный и критически непростой период для страны, скрывающийся как беженец в Европе, получающий помощь от европейских стран и ничем не помогающий своей родной стране, но сдающий при этом в Украине втридорога своё жильё беженцам из Бахмута, Лисичанска, Авдеевки и других регионов.

Ухилянт - это тварь, ничем не помогающая Украине, но зарабатывающее на горе и несчастье своей страны и своих сограждан. Причём это касается не только мужчин, но и женщин, которые пользуются европейскими благами с 2022 года, не будучи жительницами регионов, потенциально опасными для оккупации. Закарпатье? Львовская область? Ивано-Франковская? Девочки, как настроение? Всё хорошо? А не хотите как в ЦАХАЛ? Нет?

Я дал чёткое определение понятию "ухилянт"? Гендерно-нейтральное определение. А теперь скажите, что Тиса, это не сама воля природы, проводящая естественную и справедливую сегрегацию? Жаль, что касается это не всех..."

Александр Коваленко.
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30.05.2024 19:14 Відповісти
"Ухилянт - это тварь, ничем не помогающая Украине, но зарабатывающее на горе и несчастье своей страны и своих сограждан" - смотри как он точно Гундосика описал!

В ЦАXАЛЕ по статистике 15% уxилянтов, если что
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30.05.2024 19:23 Відповісти
Це мабуть один з найбільших триндоболів, Александр Коваленко???
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30.05.2024 20:33 Відповісти
Ну и хер с ним, сраным ухилянтом

Не знаю почему, но мне такие новости доставляют еще больше, чем видосики с паленой кацапней.
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30.05.2024 20:16 Відповісти
А може вздовж тиси потрібно поставити знаки, що "купання заборонено"?!
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30.05.2024 21:01 Відповісти
 
 