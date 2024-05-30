УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13281 відвідувач онлайн
Новини Фото
5 130 63

Четверо чоловіків хотіли перетнути Тису на двох дитячих надувних кругах: Переправнику заплатили по $4000 з кожного, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТО

На Закарпатті прикордонники зупинили чотирьох чоловіків, які хотіли перетнути кордон. Вони заплатили переправнику по $4000 з кожного, але їм видали лише два дитячі надувні круги.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

"Чергових потенційних жертв шахрайської схеми зупинили прикордонники на Закарпатті. Четверо чоловіків у соцмережах шукали ділків, які переправили б їх до Румунії. Натомість, за $4000 з кожного отримали лише два дитячі надувні круги та вказівку: "Тиса – он там!". Але замість річки чоловіки натрапили на прикордонний наряд", - йдеться в повідомленні.

Затримано порушників кордону

Дивіться: Тіло чоловіка виявили у Тисі за 10 метрів від румунського берега, - ДПСУ. ФОТО

Як зазначається, порушників затримали та склали протоколи про адмінправопорушення, справу скеровано до суду.

Правоохоронці розшукують організаторів схеми-втікачів та всіх причетних до неї.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Затримали лідерів і учасників банд, діяльність яких координували "вори в законі" з трьох кримінальних кланів, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що харків’янин заплатив 6 тис. доларів за спробу переплисти Тису з гумовою камерою.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5986) ухилянти (906)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+16
Маю лише два вічних питання. Обидва майже риторичні
1. Як може бути не соромно?
2. Як можна в ЗСУ на фронт боятися, а втопитися нахєр у Тисі - не боятися? Причому, майже гарантовано здохнути за свої ж власні гроші.
показати весь коментар
30.05.2024 14:04
+12
Морська піхота фактично, майже відділення ..
показати весь коментар
30.05.2024 14:00
+12
Від безвізу та суботньої кави в Відні
до дитячого надувного кола та "Тиси - он там"
- лише одна галочка в бюлетені.
показати весь коментар
30.05.2024 14:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Морська піхота фактично, майже відділення ..
показати весь коментар
30.05.2024 14:00 Відповісти
зараз у тренді надувні вуточки. Дорогі нема сенсу купляти, бо все одно вони на один раз, або прикордонники відберуть.
показати весь коментар
30.05.2024 14:03 Відповісти
Може качечки?
Хоча прикордонники і те і те відберуть. А взагалі непоганий бізнес. Я думаю "переправники" з прикордонниками в долі.
показати весь коментар
30.05.2024 14:20 Відповісти
качечки у дворі ходять, а у "рафтерів" - вуточки з клєйонки.
А тєлєграмним переправникам нема ніякого зиску ділитись з якимось прикордонниками, ***** вони їм потрібні.
показати весь коментар
30.05.2024 14:25 Відповісти
Я так і не зрозумів, за що вони заплатили 4000 дол. ? Є просто ухилянти, а це ухилянти без мізків?
показати весь коментар
30.05.2024 14:03 Відповісти
Скоріш за все погранці взяли ті гроші і показали їм місце яке на той час мало б не патрулюватись.
Погранці заробили двічі
показати весь коментар
30.05.2024 14:05 Відповісти
і к тому ж, дебіли , вони не розуміють , що на такої річці. це не допоможе і е величезний ризик загинути.
показати весь коментар
30.05.2024 14:07 Відповісти
Маю лише два вічних питання. Обидва майже риторичні
1. Як може бути не соромно?
2. Як можна в ЗСУ на фронт боятися, а втопитися нахєр у Тисі - не боятися? Причому, майже гарантовано здохнути за свої ж власні гроші.
показати весь коментар
30.05.2024 14:04 Відповісти
...ну...таке
показати весь коментар
30.05.2024 14:07 Відповісти
Та ні, друже. Зовсім не таке. Усі нормальні люди вже в обід 24.02.2022 року оббивали пороги своїх ТЦК та штабів ТрО.
показати весь коментар
30.05.2024 14:11 Відповісти
авжеж...я про риторику
показати весь коментар
30.05.2024 14:14 Відповісти
Значить ти не нормальныий, згідно твоєї логіки.
А тепер поясни, як так влада примудрилася за два роки війни, призвести до того, що на початку війни були тисячі добровольців а тепер тільки бєспрєдєл у вигляді "бусифікації" ?
показати весь коментар
30.05.2024 14:19 Відповісти
Майже 2 роки був на нулі без ротацій. Вважаєш мене ненормальним? Флешбеки наздоганяють - так що вже зараз точно не зовсім нормальний.
Ок, а нас що - не треба міняти? Тобто, я абсолютно переконаний - вас, ухилянтів, треба не просто "бусифікувати". Але через СІЗО, через кримінальні статтю, через суд та СІЗО.
А вже потім як засудженим пропонувати в ЗСУ.
От тоді до вас почне доходити.
показати весь коментар
30.05.2024 14:27 Відповісти
💯%! Нема чого додати!
показати весь коментар
30.05.2024 18:55 Відповісти
Пздун зелений)))
показати весь коментар
30.05.2024 19:10 Відповісти
Тоді за що українці воюють? Давайте всіх пересаджаємо та розстріляємо. На хера нам та демократія, давайте як у *****. Якщо людина хоче утікти, то не хай тікає. Від неї на нулі не буде жодної користі. Щей людей підвиде.
показати весь коментар
31.05.2024 02:32 Відповісти
Бо ти два роки тому біля тцк дивився, а зараз в тіктоці.
показати весь коментар
30.05.2024 14:53 Відповісти
Перше питання здається питали в Зєлі, коли він 4 рази ухилився. Не пригадую шо він відповів.. шось потужне було.
А друге питання... це дуже правильне питання. Але всім посрати.
показати весь коментар
30.05.2024 14:13 Відповісти
1. В ********* світі найбільша цінність це власне життя, а сором, чийсь осуд, суспільна думка, обов'язки і т.п. то нічого не варті речі для чималої кількості людей.
2. Якщо людина, наприклад, соціофоб/одинак по життю, то тікає не від того, що боїться смерті, а від самої служби та перебування в нестерпних для неї умовах і швидку та відносно легку смерть в Тисі розглядає, як менше зло (що для більшості людей є абсолютно не зрозумілим).
показати весь коментар
30.05.2024 14:42 Відповісти
Та людина банально може оцінювати, що краще вона буде втікати із країни, ніж втікатиме із поля бою. І тому той суспільний осуд не працює, бо так він буде від співгромадян, а у іншому випадку уже від побратимів.
показати весь коментар
30.05.2024 15:03 Відповісти
Тут 50/50 і миттєво, а на фронті ці 99% можуть і не встигнути настати.
показати весь коментар
30.05.2024 14:54 Відповісти
Нафронтнічеські питання.

1) Якщо ви прихильних Північної Кореї, її способу життя, і стрибаєте в Тису, то тоді так, має бути соромно. Якщо ви сповідуєте демократію, то це не сором, а звитяга. Бо на шляху до звільнення від тоталітаризму ви ризикуєте життям.

2) Тому що людина має вибір, користуючись вашою термінологією "здохнути в ЗСУ чи в Тисі". Залежно від поглядів та прагнень, вона йде на один чи інший ризик. І ті, і ті, героїчні особистості, просто у них різні цілі в житті. Я теж можу поставити питання: як ЗСУ може продовжувати виконувати накази, знаючи що в країні свавілля, корупція мільйонна на армії, і замість дронів бруківка. Ніхто, ніхто не має права розпоряджатись життям людини, бо компенсації не буде, воскрешати у нас держвлада ще не навчилась. А раз так, то кожен приймає своє рішення, куди він прагне і на що хоче закрити очі.
показати весь коментар
30.05.2024 15:05 Відповісти
"втопитися нахєр у Тисі - не боятися? Причому, майже гарантовано здохнути"

Ви помиляєтесь щодо Тиси. Втопитися в ній у районі румунського кордону - треба ще постаратися...чи підслизнутися...більшість плавців з тих, кого не перехопили, досягають спокійно того берегу
показати весь коментар
30.05.2024 15:57 Відповісти
Скоро за 50 000 будуть пропонувати 100% ваірант

показати весь коментар
30.05.2024 14:05 Відповісти
Якщо Ви маєте на увазі $50 000, а не гривню у такому екстримі не буде потреби - цієї суми вистачить, аби отримати будь-які дозволи та довідки і спокійно виїхати через будь-який пункт пропуску зі стовідсотковою гарантією.
показати весь коментар
30.05.2024 14:15 Відповісти
Дитячий надувний круг за $4000 - непоганий бізнес.
показати весь коментар
30.05.2024 14:06 Відповісти
За 8.
показати весь коментар
30.05.2024 14:09 Відповісти
Ага, другий вони напевне втопили з їх вдачею
показати весь коментар
30.05.2024 15:05 Відповісти
Один зламав, другий загубив...
показати весь коментар
30.05.2024 15:08 Відповісти
Завдання по арифметиці для 1-го А класу. Чотири людини заплатили по 4 тисячі кожен за 2 дитячі кола. Запитання- Скільки коштує одне коло?
показати весь коментар
30.05.2024 15:56 Відповісти
Купували 4 по 4000, купили 2 по 8000, в наявності 1 за 16000.
показати весь коментар
30.05.2024 16:55 Відповісти
Ніскільки, бо люди в яких є 4000 баксів на таке, не будуть користуватися дитячими кругами.
показати весь коментар
30.05.2024 19:14 Відповісти
Українська влада посилила контроль за річкою Тиса, щоб припинити переправу чоловіків мобілізаційного віку за кордон, - The Economist

За наказом Зеленського, цей район було посилено підрозділами національної гвардії та десятком нових контрольно-пропускних пунктів. Офіцери швидко змінюються, а це означає, що організаторам переправ з кимось із них складно розвивати ділові відносини.
Місцеві організатори переправ розповіли, що 30-40 осіб на день все одно переправляються. Проте, прикордонна служба України не підтверджує ці цифри. Її прес-секретар Леся Федорова каже, що нові прикордонні засоби захисту, датчики та дрони зупиняють сім із десяти перш, ніж чоловіки дістануться річки. Видання поспілкувалося з українцем Матвієм, якому вдалося перетнути кордон. Він досить надивився на сафарі.у своєму місті на заході України, де працівники ТЦК нишпорять вулицями у пошуках потенційних новобранців. Матвій все ще вірить у свою країну, стверджує він. Після війни вона може знову підвестися. Але це буде без нього, «‎Країна для мене більше не існує».
Через посилення контролю за річкою Тиса громадяни все частіше віддають перевагу гірським маршрутам Румунії. При цьому місцеві контрабандисти переключилися з торгівлі цигарками на переправку українських чоловіків за кордон. Один із них стверджує, що лише після Великодня нелегально переправив через кордон 96 людей.
показати весь коментар
30.05.2024 14:07 Відповісти
Як ви думаєте, отакі люди для яких ,,ця країна для мене більше не існує,, що будуть робити на Заході? Особливо, коли все життя заробляли контрабандою. Вони будуть слюсарями на Вольксвагені чи водіями автобуса в Берліні працювати?
показати весь коментар
30.05.2024 14:13 Відповісти
Так, будуть. І працювати вміють і можуть.Переважній більшості людей багато не треба. Робота, діти. Хоча б мінімальна впевненість, що буде завтра. Це базові людські потреби. Тут це неможливо. І це сталося не 2 і не 10 років тому.
показати весь коментар
30.05.2024 14:25 Відповісти
Заробляти 1600 у місяць і 1200 євро давати за оренду+комунальні. Не знаю, де тут упевненість?
показати весь коментар
30.05.2024 15:29 Відповісти
Чого вони не виїхали давно до війни, якщо тут базово жити неможливо, по вашому, вже набагато раніше ніж 10 років тому? Чому така велика жага до простого життя з'явилася тільки після мобілізаційних заходів?
показати весь коментар
30.05.2024 16:02 Відповісти
А особливо це стосується українських контрабандистів, будинки яких коштують скільки берлінський водій не заробить за все життя. І цей смаглер, кажете, піде працювати на завод на Заході?
показати весь коментар
30.05.2024 16:05 Відповісти
Від безвізу та суботньої кави в Відні
до дитячого надувного кола та "Тиси - он там"
- лише одна галочка в бюлетені.
показати весь коментар
30.05.2024 14:07 Відповісти
Але замість річки чоловіки натрапили на прикордонний наряд
=========

Непевні сумніви мені підказують, що цей прикордонний наряд їм і цілевказівки, і спорядження видав, і гроші в телеграмі зібрав
показати весь коментар
30.05.2024 14:08 Відповісти
показати весь коментар
30.05.2024 14:10 Відповісти
Абсолютно не розумію, невже краще просто віддати $4000 невідомо кому, без жодних гарантій, ніж витратити трохи часу на належну підготовку та ризикнути самостійно? Якщо аж так хочуть отримати платну допомогу, то хоча б домовлялися, що оплата лише після прибуття в пункт призначення, а як надавач послуги не погоджується, то цілком зрозуміло, що він не має наміру та можливостей реально виконати обіцяне. Невже так хочеться просто викинути чималу суму грошей?
показати весь коментар
30.05.2024 14:10 Відповісти
Кордон взагалі то охороняється з обох боків. Яким чином "сам" туди пролізеш? Ну і якщо застосувати запропоновану вами схему, то як з цих "морських котиків" взяти гроші, коли вони будуть по ту сторону кордону?
показати весь коментар
30.05.2024 14:15 Відповісти
Колишній колега продав будинок і машину та виїхав взимку з супроводжуючою людиною, гроші були передані батьками, щойно він повідомив, що вже на місці. Жодної конкретики зі зрозумілих причин немає, а людину, яка допомогла знайшов за допомогою знайомих. По охороні кордону і діях з іншого боку не знаю, я особливо не цікавився бо немає фізичного здоров'я на такі подорожі, але люди якось переходять (в т.ч. і самостійно) отже, це можливо, хоча вкрай ризиковано.
показати весь коментар
30.05.2024 14:25 Відповісти
У ТЦК оформлять як морську піхоту...
показати весь коментар
30.05.2024 14:12 Відповісти
Якщо їм видадуть гумові човни то вони реально можуть форсувати Дніпро в районі Херсона. Наважились же перетинати Тису вдвох на одному дитячому колі.
показати весь коментар
30.05.2024 14:16 Відповісти
4000$ за те щоб втопитися в Тисі? Ну і люди пішли... Нелегалів депортують!
показати весь коментар
30.05.2024 14:18 Відповісти
Згідно прикордонної служби Румунії, за два роки війни, в Румунію нелегально перетнули кордон 11 тисяч громадян України призовного віку, де отримали статус біженця.
І звичайно, ніхто з них не був виданий владі України.
показати весь коментар
30.05.2024 14:38 Відповісти
До цих цифр ще хотілося б цифри, скільки ухилянтів піймали укр прикордонники. Там також цифра буде у десятки тисяч
показати весь коментар
30.05.2024 15:26 Відповісти
Втопилися лише 29 з 11 тисяч.
показати весь коментар
30.05.2024 16:00 Відповісти
что то странное??тернополь с львовянами прутся в закарпатье?(у них есть своя граница с польшей?)касаемо тисы то сейчас лето и она мелководна,во многих местах её переплюнуть можно и чтоб в это время утонуть в ней, надо скажем так нууу очень постараться.
показати весь коментар
30.05.2024 14:35 Відповісти
польща штрафує і видає назад ухилянтів
показати весь коментар
30.05.2024 15:24 Відповісти
сорри не знал такие тонкости.
показати весь коментар
31.05.2024 01:06 Відповісти
Хотіли записатися в бойові дельфіни?
показати весь коментар
30.05.2024 14:43 Відповісти
Навіщо рятувати це сміття? Хай дохнуть у Тисі і #уй з ними.
показати весь коментар
30.05.2024 15:01 Відповісти
Розвели як дитят.
показати весь коментар
30.05.2024 15:26 Відповісти
Якщо зараз питання повернення мордатих українських ,,біженців,, розглядають вже декілька європейських країн, то куди тікатимуть ті, які заплатиши по декілька тисяч ще й нелегально перебувають на території Європи. В Африку? Південну Америку? Але туди будуть потрібні легальні папери з країни сьогодняшнього перебування.
показати весь коментар
30.05.2024 16:10 Відповісти
Наверное купили приложение "Ухилянт+" со всеми картами переправ и переходов.
показати весь коментар
30.05.2024 16:33 Відповісти
я нінащо не натякаю але ті міфічні шахраї як отой фантомас завжди їх згадують але ніколи не затримуюить , ці дитячі круги це ще той тролінг) ще пару років тому регулярно виходили статі про корупцію прикордонників та митниці зараз тиша, всі такі чесні стали, чи просто переключилися з контрабанди на "ухилянтів"?https://mvs.gov.ua/uk/press-center/news/Dvoh_korumpovanih_prikordonnikiv_viyavili_ta_zatrimali_na_Bukovini_39897#:~:text=%D0%9E%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%20%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%94%20%D1%96%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%20%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%80%D0%BD%D1%83%20%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%83%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97%20%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%82%D1%8E%D1%82%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85%20%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B2%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%0A%D0%92%D0%BE%D0%BD%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D1%83%20%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96%20%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BE%D0%B2%D1%83%20%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%20%D1%83%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D1%96%D1%80%D1%96%201300%20%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE. https://mvs.gov.ua/uk/press-center/news/Dvoh_korumpovanih_prikordonnikiv_viyavili_ta_zatrimali_na_Bukovini_
показати весь коментар
30.05.2024 18:07 Відповісти
Бл, досить цих казок . Люди які платять по 4 000 доларів не будуть пливти на дитячих надувних кругах. Що за маячня? Невже зескоти думають, що всі українці такі ж тупі як їхні виборці свідки сватів?
показати весь коментар
30.05.2024 19:08 Відповісти
 
 