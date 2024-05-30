Четверо чоловіків хотіли перетнути Тису на двох дитячих надувних кругах: Переправнику заплатили по $4000 з кожного, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТО

На Закарпатті прикордонники зупинили чотирьох чоловіків, які хотіли перетнути кордон. Вони заплатили переправнику по $4000 з кожного, але їм видали лише два дитячі надувні круги.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

"Чергових потенційних жертв шахрайської схеми зупинили прикордонники на Закарпатті. Четверо чоловіків у соцмережах шукали ділків, які переправили б їх до Румунії. Натомість, за $4000 з кожного отримали лише два дитячі надувні круги та вказівку: "Тиса – он там!". Але замість річки чоловіки натрапили на прикордонний наряд", - йдеться в повідомленні.

Дивіться: Тіло чоловіка виявили у Тисі за 10 метрів від румунського берега, - ДПСУ. ФОТО

Як зазначається, порушників затримали та склали протоколи про адмінправопорушення, справу скеровано до суду.

Правоохоронці розшукують організаторів схеми-втікачів та всіх причетних до неї.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що харків’янин заплатив 6 тис. доларів за спробу переплисти Тису з гумовою камерою.